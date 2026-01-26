Crimen y Justicia

“¿Querés que te rompa la cabeza?”: pidieron la detención del hermano de uno de los asesinos de Jeremías Monzón

El fiscal Eric Fernández solicitó que el joven sea arrestado, pero no lo encontraron en su domicilio. Lo investiga por amenazas a un usuario de Instagram que pedía justicia por el crimen

Guardar
El joven estaba desaparecido desde
El joven estaba desaparecido desde la semana pasada

El fiscal Eric Fernández pidió la detención por amenazas del hermano de uno de los menores imputados por el sangriento homicidio de Jeremías Monzón, el chico de 15 años asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Se trata de M.P., hermano de L.P. (14), quien se encuentra en libertad debido a que, por su edad, no es punible. La orden de arresto llegó tras una denuncia, a la que tuvo acceso este medio.

Según la presentación, el joven envió mensajes intimidatorios por Instagram a un usuario que reclamaba justicia por el crimen en redes sociales.

La supuesta víctima de las amenazas relató que, el 22 de enero pasado, se sumó, a través de sus historias, “a la gente pidiendo justicia por el crimen de Jeremías Monzón”. En ese contexto, comenzó a recibir “mensajes de uno de los hermanos de los imputados”, a quien conoce por amigos en común.

“¿Querés que te rompa la cabeza?”, “Deja de subir gilada porque ya te busco”, “Te re cago a balazos”, “Quiero hablar una cosita con vos” y “Nos vemos en un ratito”, fueron los mensajes que, según denunció, recibió el joven.

Una cámara registró a Jeremías
Una cámara registró a Jeremías Monzón cuando caminaba junto a una de las asesinas

Fernández solicitó este viernes que M.P. sea detenido, pero cuando la Policía llegó a su domicilio, no lo encontró, detallaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación.

En su propio Instagram, el hermano de L.P. recibió varios comentarios que prometen venganza por el feroz crimen: “Ya se van a encuadrar”; “Cuida bien a tu hermanito”; “Te va a re caber” y “Cuidate bien la espalda”, son algunos de los mensajes a los que se puede acceder de forma pública.

Días atrás, y tras la viralización del video del crimen, se conoció la detención de la madre de Milagros A., la adolescente de 16 años imputada por el homicidio y detenida en un Instituto de Menores de Rosario.

De acuerdo a fuentes del caso, la mujer habría estado involucrada en el asesinato, aunque no trascendió su identidad ni las pruebas que sostienen la acusación del fiscal Francisco Cecchini en torno a la madre de la chica. No se descarta la autoría intelectual del crimen de la madre de la adolescente ni la participación de otras personas. Este martes será su audiencia imputativa.

El video del crimen se
El video del crimen se viralizo en redes sociales

Milagros fue registrada por una cámara de seguridad cuando caminaba con víctima, momentos antes del crimen, el 18 de diciembre de 2025. Ella, también, puede verse en primer plano al inicio del video que se filtró y difundió a través de redes sociales. Al mismo tiempo, se escucha su voz en off alentando y dando órdenes a los menores que toturaron y mataron a Jeremías.

El crimen

La investigación judicial confirmó que tres menores de edad participaron del crimen cometido el 18 de diciembre pasado. Dos de ellos tienen 14 años. No son punibles y están en libertad.

En tanto, una chica de 16, que cumple prisión en un centro de menores de Rosario, fue imputada por homicidio triple agravado, por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento.

El 22 de diciembre, la Policía de Santa Fe recibió un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales y tapado con cartones.

La autopsia determinó que Jeremías recibió más de veinte lesiones cortopunzantes durante el hecho.

Temas Relacionados

Jeremías MonzónAmenazasSanta Feúltimas noticias

Últimas Noticias

Máxima tensión en Córdoba: arrojaron una granada a la Policía en medio de un operativo y hubo escenas de pánico

Ocurrió este domingo en el barrio Villa La Lonja, cuando los efectivos intentaban detener a dos sospechosos, uno de ellos menor de edad. Durante los incidentes, un agente sufrió heridas leves

Máxima tensión en Córdoba: arrojaron

Discutió con el novio de su ex pareja en Zárate y fue asesinado a tiros: todo sucedió delante de su hija

El sospechoso había llegado con la mamá de una de las adolescentes. Ninguno de los dos sabía que el otro iría. Se cree que todo estuvo motivado por celos

Discutió con el novio de

Habló el joven que perdió una pierna tras ser atacado por cuatro personas en La Plata: “Me levanto sin ganas de seguir”

El hombre, oriundo de Uruguay de 24 años, padre de una niña pequeña, compartió su dolorosa experiencia emocional tras el violento episodio: “La nena no me podía ni mirar”

Habló el joven que perdió

El caso Bastian: este lunes se realizará la pericia toxicológica clave

El estudio será crucial en la causa por lesiones culposas agravadas. Se hará sobre las muestras recolectadas el día del accidente en Dolores

El caso Bastian: este lunes

“Que aprenda”: denunciaron a un guardavidas por no socorrer a un kayakista y filmarlo mientras pedía ayuda

El Municipio de Villa Gesell lo llevó a la Justicia por abandono de persona

“Que aprenda”: denunciaron a un
DEPORTES
Las impactantes fotos del triunfo

Las impactantes fotos del triunfo de los Patriots bajo una histórica nevada en Denver: enfrentarán a los Seahawks en el Super Bowl de la NFL

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

El debut del japonés Ryoga Kida en Argentinos Juniors: la gran carta de presentación que casi termina en gol

El nocaut “más lento de la historia” con el que un peso pesado de UFC se alzó con la victoria

Amenazó al líder de la barra de Vélez en medio de la interna y le prohibieron el ingreso a las canchas

TELESHOW
Christian Petersen mostró su recuperación

Christian Petersen mostró su recuperación al bajar una escalera a 20 días del alta médica: “Empezando de vuelta”

El gesto provocador de la China Suárez junto al actor chileno Pedro Fontaine: la foto

El lujoso regalo que Wanda Nara y Maxi López eligieron para su hijo Valentino y después desistieron: el motivo

El Oficial Gordillo vibra en Carlos Paz, entre la familia y su nuevo show: “Estamos en nuestro mejor momento”

Las románticas fotos de Adrián Suar y Rocío Robles en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Proponen gravar con IVA la

Proponen gravar con IVA la venta legal de marihuana en Uruguay tras llegar a niveles récord en 2025

El secretario de Estado uruguayo circulaba con la licencia vencida, no respetó la señal de “Pare” y chocó a un motociclista

De Londres a la India: la historia del colectivo que hacía el viaje “más largo” del mundo

Cuáles son los animales más inteligentes del mundo, según la ciencia

La culpa que no se ve: por qué algunas personas no logran soltar lo vivido