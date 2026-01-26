“¿Querés que te rompa la cabeza?”: pidieron la detención del hermano de uno de los asesinos de Jeremías Monzón

El joven estaba desaparecido desde la semana pasada

El fiscal Eric Fernández pidió la detención por amenazas del hermano de uno de los menores imputados por el sangriento homicidio de Jeremías Monzón, el chico de 15 años asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Se trata de M.P., hermano de L.P. (14), quien se encuentra en libertad debido a que, por su edad, no es punible. La orden de arresto llegó tras una denuncia, a la que tuvo acceso este medio.

Según la presentación, el joven envió mensajes intimidatorios por Instagram a un usuario que reclamaba justicia por el crimen en redes sociales.

La supuesta víctima de las amenazas relató que, el 22 de enero pasado, se sumó, a través de sus historias, “a la gente pidiendo justicia por el crimen de Jeremías Monzón”. En ese contexto, comenzó a recibir “mensajes de uno de los hermanos de los imputados”, a quien conoce por amigos en común.

“¿Querés que te rompa la cabeza?”, “Deja de subir gilada porque ya te busco”, “Te re cago a balazos”, “Quiero hablar una cosita con vos” y “Nos vemos en un ratito”, fueron los mensajes que, según denunció, recibió el joven.

Una cámara registró a Jeremías Monzón cuando caminaba junto a una de las asesinas

Fernández solicitó este viernes que M.P. sea detenido, pero cuando la Policía llegó a su domicilio, no lo encontró, detallaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación.

En su propio Instagram, el hermano de L.P. recibió varios comentarios que prometen venganza por el feroz crimen: “Ya se van a encuadrar”; “Cuida bien a tu hermanito”; “Te va a re caber” y “Cuidate bien la espalda”, son algunos de los mensajes a los que se puede acceder de forma pública.

Días atrás, y tras la viralización del video del crimen, se conoció la detención de la madre de Milagros A., la adolescente de 16 años imputada por el homicidio y detenida en un Instituto de Menores de Rosario.

De acuerdo a fuentes del caso, la mujer habría estado involucrada en el asesinato, aunque no trascendió su identidad ni las pruebas que sostienen la acusación del fiscal Francisco Cecchini en torno a la madre de la chica. No se descarta la autoría intelectual del crimen de la madre de la adolescente ni la participación de otras personas. Este martes será su audiencia imputativa.

El video del crimen se viralizo en redes sociales

Milagros fue registrada por una cámara de seguridad cuando caminaba con víctima, momentos antes del crimen, el 18 de diciembre de 2025. Ella, también, puede verse en primer plano al inicio del video que se filtró y difundió a través de redes sociales. Al mismo tiempo, se escucha su voz en off alentando y dando órdenes a los menores que toturaron y mataron a Jeremías.

El crimen

La investigación judicial confirmó que tres menores de edad participaron del crimen cometido el 18 de diciembre pasado. Dos de ellos tienen 14 años. No son punibles y están en libertad.

En tanto, una chica de 16, que cumple prisión en un centro de menores de Rosario, fue imputada por homicidio triple agravado, por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento.

El 22 de diciembre, la Policía de Santa Fe recibió un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales y tapado con cartones.

La autopsia determinó que Jeremías recibió más de veinte lesiones cortopunzantes durante el hecho.