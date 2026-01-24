Festejaban un cumpleaños en Mendoza y un vecino disparó les disparó porque le molestaba la música: mató a un hombre

Las familias involucradas en el tiroteo en Perdriel ya tenían antecedentes de conflictos y enfrentamientos previos en el barrio Costa Flores

Un aparente conflicto de larga data entre familias en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, terminó con un hombre muerto tras un tiroteo en la vía pública. La víctima, identificada como Gerardo Mauricio Giménez, de 40 años, fue alcanzada por un disparo durante la mañana de este sábado.

El hecho ocurrió cerca de las 9:30 en la intersección de Costa Flores y Thames, en el barrio Costa Flores de la localidad Perdriel, donde múltiples llamados al 911 alertaron sobre detonaciones y la presencia de un hombre herido en la vereda. Al llegar, personal policial constató que había cartuchos de escopeta en la zona y que los vecinos señalaban a un hombre como presunto autor del ataque.

La víctima, que residía en la calle Cobos, fue encontrada gravemente herida y trasladada de urgencia al Hospital Central.

El ataque se produjo después de una discusión por ruidos molestos durante una fiesta infantil, según el testimonio de la propietaria de la vivienda (Gobierno de Mendoza)

De acuerdo con información oficial, en el domicilio donde se produjo el tiroteo se celebraba el cumpleaños de uno de los hijos de la propietaria, de 32 años.

Testigos indicaron que durante la celebración comenzaron las discusiones, presuntamente motivadas por ruidos molestos y gritos. Tal como relató la dueña de la vivienda a los agentes policiales, en ese contexto, los agresores comenzaron a disparar contra la casa, y uno de los proyectiles impactó en la víctima.

El Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la víctima, quien presentaba una herida de arma de fuego en el lateral derecho de la caja torácica, con orificio de ingreso y sin salida. Los médicos intentaron estabilizarlo antes de trasladarlo al hospital, donde los médicos certificaron el fallecimiento de Gerardo Mauricio Giménez.

Durante el operativo, los agentes entrevistaron a la pareja de la víctima, de 35 años, quien declaró que Giménez había salido la noche anterior sin avisar y que desconocía su paradero hasta el momento del ataque. La propietaria de la casa también fue interrogada como testigo directa del incidente.

En la escena del crimen se recolectaron dos vainas servidas de 9 milímetros y una vaina de escopeta calibre 12.70. Además, vecinos informaron a los uniformados que los presuntos agresores se movilizaban en un vehículo blanco, lo que permitió organizar un rápido despliegue para localizarlos.

En el procedimiento de búsqueda, personal policial logró interceptar en la vía pública del callejón Villanueva, a la altura de Viñedos el Mirlo, al sospechoso que caminaba junto a un menor de edad y una mujer. El hombre, de 26 años y domiciliado en Perdriel, presentaba una herida visible en el rostro. Tras una requisa, los efectivos le incautaron un cuchillo de cocina tipo Tramontina con filo de sierra. El rastrillaje en la zona no permitió hallar más elementos vinculados al ataque.

El presunto autor del homicidio, identificado como B.N.G.B., fue detenido mientras caminaba acompañado de una mujer y un menor de edad tras un operativo policial (Télam)

Fuentes de la investigación señalaron a Infobae que el episodio se inscribe en una disputa previa entre las familias del barrio, con antecedentes de problemas y enfrentamientos. Tras el hecho, los allanamientos continuaban, mientras el presunto responsable ya había sido detenido.

La fiscal de Luján intervino en la causa y dispuso la inmediata actuación del personal de científica en la escena, el traslado del presunto autor a la comisaría 11°, con preservación de sus manos para peritaje de barrido, y la remisión de la mujer y el menor a la comisaría 48°, poniéndose en conocimiento al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) por la situación del menor involucrado. También se ordenó el traslado de los testigos para las declaraciones formales.

Además, tanto la víctima como el presunto agresor contaban con antecedentes penales. Giménez registraba causas por resistencia a la autoridad en diciembre de 2021 y por uso de documento falso en abril de 2020. Por su parte, el atacante había sido acusado de amenazas agravadas por uso de arma en marzo de 2020, robo agravado por participación de menores en agosto de 2018 y robo calificado en poblado y en banda en junio de 2018.

Las autoridades mantienen activo el operativo para recolectar evidencia y esclarecer la mecánica exacta de los disparos, en el marco de la investigación por homicidio agravado.