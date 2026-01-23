Crimen y Justicia

Un femicida apuñaló por la espalda a una nena en San Luis para robarle y la menor lucha por su vida

La niña fue trasladada a Córdoba, debido a la gravedad de sus heridas. El agresor había salido de prisión tras cumplir una pena por el homicidio de su pareja y se encontraba bajo libertad condicional

La menor continúa internada en
La menor continúa internada en el Sanatorio Allende, de Córdoba, donde la trasladaron debido a la gravedad de la herida

Las autoridades de la provincia de San Luis imputaron en las últimas horas a un hombre que, estando en libertad condicional desde el año pasado, apuñaló a una nena de 10 años en el paraje Los Peros para robarle una importante suma de dinero. El agresor abordó al lugar bajo la excusa de pedir un vaso con agua.

Tras el episodio cometido el martes de esta semana, la Justicia imputó a D. P. por robo calificado y tentativa de homicidio en un ataque que conmocionó al barrio. El caso fue abordado en una audiencia celebrada en los días posteriores, donde el juez de Garantías, Jorge Pinto, dio por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva del acusado.

La secuencia comenzó cerca de las 12.30, en una vivienda ubicada sobre la ex ruta 23, a unos seis kilómetros de la localidad de Santa Rosa del Conlara. De acuerdo con la investigación presentada por los fiscales Marcelo Saldaño y Lucila Giampieri, el acusado de 46 años llegó al domicilio en una bicicleta, se aseguró de que la menor estuviera sola y utilizó un ardid para que saliera al exterior. Según la reconstrucción realizada en la audiencia y lo informado por InfoMerlo, el imputado simuló buscar trabajo, entregó un papel con un número telefónico y solicitó un vaso de agua.

Cuando la niña le dio la espalda, el acusado la atacó con un elemento cortante y la llevó por la fuerza al interior de la vivienda y le exigió dinero. De acuerdo con lo indicado por el medio local, la menor le entregó una suma estimada en 900 mil pesos y 100 dólares. Sin embargo, el hombre la atacó con el arma y, antes de escapar, la hirió gravemente en el cuello. Ella, herida y en estado de shock, se arrojó al piso y simuló estar sin vida.

La secuencia fue corroborada por registros de cámaras de seguridad de la vivienda y de un vecino, así como por testimonios que permitieron identificar la bicicleta, la ropa y la mochila empleadas en el hecho. La investigación también reveló que una persona con la que el agresor convivía entregó esos elementos a la Policía, lo que complicó más su situación.

El hecho ocurrió en Santa
El hecho ocurrió en Santa Rosa del Conlara, cuando la mamá de la menor había salido a hacer compras

La madre de la niña, que había salido unos minutos para hacer compras, encontró a su hija en estado crítico y la trasladó rápidamente al hospital local. Posteriormente, debido a la gravedad de las heridas, la menor fue derivada primero al Hospital Madre Catalina Rodríguez de Villa de Merlo y luego al Sanatorio Allende de Córdoba, según consignó InfoMerlo. La nena permanece internada y lucha por su vida.

Durante la audiencia, participó la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Camila Sánchez, quien solicitó que el proceso judicial se lleve adelante con perspectiva de niñez, en atención a la vulnerabilidad extrema de la víctima. La Fiscalía imputó a Ponce los delitos de robo calificado por el uso de arma blanca y homicidio criminis causa en grado de tentativa, figura que prevé la pena de prisión perpetua.

El acusado, que se entregó de manera voluntaria en la Comisaría 25 horas después del ataque, había sido condenado previamente a prisión perpetua por el homicidio agravado de su pareja, Laura Natalia Chirino, el 11 de julio de 2002. Se encontraba en libertad condicional desde octubre de 2025, tras una resolución del Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes, que consideró que cumplía con los requisitos formales exigidos por la ley.

El juez Pinto dispuso la prisión preventiva para Ponce por un plazo de 120 días, período durante el cual continuará la investigación de uno de los hechos penales más graves del Código.

