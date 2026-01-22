Alquiló un departamento en Mar del Plata y se lo desvalijaron: el drama de una influencer mendocina

“Sabían absolutamente todos nuestros movimientos”, denunció Celeste Manzur.

Lo que debían ser unas vacaciones con amigos en Mar del Plata terminaron en una pesadilla para una influencer mendocina: Celeste Manzur, de 24 años, denunció en las últimas horas que un grupo de delincuentes desvalijó el departamento que había alquilado en la ciudad costera.

El robo se produjo durante la madrugada del sábado pasado, mientras la joven se encontraba de fiesta y el departamento permanecía vacío. Los delincuentes se llevaron siete valijas con ropa, dos carry-on, una cámara de fotos, una computadora, un iPad, documentación y dinero en efectivo.

Según relató en diálogo con medios locales, la joven había llegado el viernes a Mar del Plata junto a sus amigos, apenas un día antes del robo. La noche del hecho, dos de sus amigos fueron a un boliche, mientras que Manzur y otra amiga asistieron a uno diferente.

Alrededor de las 6 de la mañana, decidió pasar por el departamento antes de dirigirse a otro sitio: “Cuando entro, abro el portón y veo la ventana abierta, pensé que eran mis amigos”, sostuvo.

Sin embargo, al ingresar al lugar se encontró con un escenario completamente diferente: “Cuando me meto por la ventana me encuentro con todo roto, todo dado vuelta. Me voy a mi habitación, no estaba mi valija, no estaban mis cremas, no había nada”.

Gracias a las cámaras de seguridad de un vecino, las víctimas lograron reconstruir los movimientos de los delincuentes. Así, descubrieron que un grupo de tres personas ingresó al departamento alrededor de las 04:30 horas del sábado a bordo de un Fiat 147.

Se estacionaron en la puerta, bajaron del auto e ingresaron fácilmente a la vivienda. “Sabían absolutamente todos nuestros movimientos, sabían que no íbamos a llegar temprano, sabían cómo se manejaba el ingreso del lugar y ya iban preparados a robarnos”, denunció Manzur.

Para la creadora de contenido oriunda de Mendoza, alguien podría haberlos “vendido”. En ese sentido, opinó: “Evidentemente alguien tiene que ver, alguien nos vendió. Una persona que sabía todo lo que teníamos”.

También aseguró que los delincuentes se tomaron un fernet antes de retirarse del departamento.

Después de descubrir el robo, Manzur llamó a la Policía y a la dueña de la vivienda de alquiler. “Nos echaron la culpa a nosotras de que supuestamente hayamos dejado la ventana abierta para que estas personas entraran como si nada”, lamentó, sobre la dueña del departamento.

“Tuvimos que hacer la denuncia online. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta ni de la propietaria, ni de la inmobiliaria, ni de la Policía, absolutamente nada”, cerró la influencer.

El grupo ya había notado previo al robo que la seguridad del departamento era deficiente, según contó a Diario Uno. El departamento tenía un portón de madera con apenas “una tablita” como cierre.