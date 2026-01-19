Crimen y Justicia

Volvía de jugar al fútbol, lo atropellaron y lo acribillaron por error: los médicos debieron amputarle una pierna

Paolo De la Fuente, oriundo de La Pampa, se radicó en Río Cuarto, en Córdoba, para participar de la Liga Regional. Mientras permanece en grave estado, su familia reclama justicia

Guardar
Río Cuarto: lo atropellaron y
Río Cuarto: lo atropellaron y lo acribillaron por error

Paolo de la Fuente, de 37 años, se encuentra en estado crítico en el Hospital San Antonio de Padua después de haber sido atropellado y atacado a balazos en un confuso episodio en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

Según informaron medos locales, el hecho ocurrió el miércoles 7 de enero por la noche, cuando la víctima regresaba en moto a su casa tras jugar al fútbol con compañeros de trabajo.

De acuerdo con las fuentes citadas por La Voz del Interior y La Nueva Mañana, De la Fuente fue embestido por un automóvil Volkswagen Vento en la esquina de Salta y Laprida. El conductor lo arrastró unos 20 metros antes de descender del vehículo y dispararle varias veces.

Paolo junto a su hija
Paolo junto a su hija en un partido de fútbol

La investigación sostiene que el agresor confundió a la víctima con otra persona de fisonomía y contextura similar, y que el incidente habría estado vinculado a un ajuste de cuentas previo. La Voz del Interior detalló que el atacante habría buscado a un hombre que lo agredió días antes y que poseía una motocicleta similar a la de De la Fuente.

El ataque dejó como saldo graves lesiones en la pierna derecha de la víctima, lo que obligó a los médicos a amputársela poco después. El estado de salud de De la Fuente se complicó en los días posteriores y actualmente permanece bajo cuidados intensivos. Un parte médico del Hospital San Antonio de Padua confirmó el carácter crítico del cuadro clínico.

Paolo de La Fuente, atropellado
Paolo de La Fuente, atropellado y acribillado por error

La Policía de la provincia de Córdoba logró detener al principal sospechoso horas después del hecho. El presunto agresor, identificado con el apellido Vílchez y de 26 años de edad, fue arrestado en Pasaje Jefferson al 1400.

Durante los allanamientos realizados por orden del fiscal Pablo Jávega, se secuestró el automóvil utilizado en el ataque, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y prendas de vestir presuntamente vinculadas al hecho. El acusado quedó imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

El caso ha generado conmoción en Río Cuarto y reavivó el debate sobre la inseguridad urbana. Familiares, amigos y allegados de Paolo convocaron a una marcha para reclamar justicia y exigir respuestas ante el incremento de episodios violentos en la ciudad.

La familia de la víctima
La familia de la víctima reclama justicia

La protesta, bajo la consigna “Justicia para Paolo”, se realizará el miércoles 21 a las 20 frente a la Municipalidad de Río Cuarto, según consignó La Nueva Mañana de Córdoba.

Sus dos pasiones: ser papá y el fútbol

De la Fuente, oriundo de La Pampa, llegó a Río Cuarto hace más de 10 años para jugar en la Liga Regional de Fútbol. Tras el ataque, su esposa, Lucrecia Mendez, realizó varios posteos en Facebook para darle difusión al caso.

“Siempre van a ser tu mejor versión, tus dos pasiones: ser papá y el fútbol. Hoy te pido que sigas luchando, que confíes en tu fuerza y en todo lo que todavía queda por vivir. Porque te necesitamos acá, con nosotras, para seguir compartiendo esas pasiones que te hacen feliz y que nos unen para siempre. Te amamos”, escribió en su muro poco después del ataque y tras un pedido de dadores de sangre.

Lucrecia Mendez, esposa de Paolo,
Lucrecia Mendez, esposa de Paolo, expresó su dolor en redes

Días atrás volvió a expresarse: “Necesito y quiero que se haga justicia. Y les pido, desde lo más profundo de mi corazón, a todas las personas que lo conocen, que se unan a este pedido. Paolo merece justicia. Le arruinaron la vida. Una persona que, sin pensar, disparó de manera ciega e injusta, le arrebató todo".

“Paolo es la persona más noble, buena, positiva, trabajadora y carismática que conozco. No tiene maldad alguna. Siempre estaba feliz. Amaba jugar al fútbol, su gran pasión, y compartir momentos con amigos y la familia. Jamás incitaría una pelea; siempre decía que las cosas se arreglan hablando. Ama a su hija con su propia vida, y ella lo ama a él de la misma manera", dijo categórica.

Paolo De la Fuente permanece
Paolo De la Fuente permanece internado en grave estado

Y agregó: “Cada vez que vuelvo del hospital, veo los ojitos de nuestra hija: tristes, pero llenos de esperanza, esperando verme llegar caminando junto a su papá. Y no es así. Su papá, por mucho tiempo, no va a poder llevarla de la mano ni caminar a su lado. ¿Cómo le explico a una nena que su mamá tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida para que su papá siga vivo?!

“¿Te imaginás lo que fue decirle que esa noche su papá no iba a volver a dormir a casa? ¿Te imaginás lo que cuesta consolarla cada vez que se va a dormir?“, dijo sobre el difícil momento que atraviesan.

Luego, se dirigió al sospechoso: “No te das una idea del daño que causaste. Del dolor que nos dejaste. Le arrebataste a un inocente lo que más amaba: su vida tal como la conocía, sus sueños, su libertad".

“Solo pido justicia. Y le pido a Dios todos los días que lo salve y que me dé fuerzas para seguir luchando. Todas las noches te esperamos en casa, Amor”, cerró.

Temas Relacionados

Paolo De la FuenteRío Cuarto CórdobaTentativa de homicidioúltimas noticias

Últimas Noticias

Circulaban sin casco en Bariloche, los paró la Policía y descubrieron que transportaban droga lista para vender

También confirmaron que la chapa patente era apócrifa. Luego, descubrieron que tenía un pedido de secuestro activo

Circulaban sin casco en Bariloche,

Golpearon y apuñalaron a un joven en La Plata: hay cuatro personas detenidas, dos son menores de edad

La víctima ingresó al hospital “desangrado”, debido a las cuatro heridas de gravedad que sufrió: dos en la espalda, otra en la entrepierna y una más en una de sus piernas

Golpearon y apuñalaron a un

Una mujer murió y dos hombres resultaron heridos en distintos tiroteos en Rosario

Los episodios ocurrieron durante la madrugada del domingo. Una de las víctimas recibió un disparo en la cabeza y analizan si se trató de un robo

Una mujer murió y dos

Un hombre apuñaló a su pareja en Córdoba y amenazó con incendiar la casa

Tras el ataque, el agresor se atrincheró en una habitación y se autolesionó. Las autoridades lo detuvieron

Un hombre apuñaló a su

Detuvieron a dos delincuentes que se dedicaban a asaltar a choferes de aplicaciones en Villa Soldati

La Policía de la Ciudad logró dar con dos jóvenes de 18 y 20 años que tenían antecedentes y a principio de enero hirieron a un chofer en un intento de robo

Detuvieron a dos delincuentes que
DEPORTES
“Nunca en mi vida le

“Nunca en mi vida le había pegado así”: devolvió el saque de su rival con un excepcional tiro, ganó el punto y su reacción se hizo viral

El Gobierno anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial

El héroe oculto en la insólita pelea por una toalla durante la escandalosa final Senegal-Marruecos por la Copa Africana de Naciones

Thiago Tirante protagonizó una de las sorpresas del día en el Australian Open: otros tres tenistas argentinos quedaron eliminados

El insólito día en que Paul Gascoigne llevó una avestruz al entrenamiento: “Decían que no era gracioso”

TELESHOW
Las vacaciones de Pablo Rago

Las vacaciones de Pablo Rago con su familia en San Bernardo: días de playa, tejo y panchos al lado del mar

La inesperada crítica de Juana Viale a la China Suárez como cantante: la reacción de El Polaco al aire

Mirtha Legrand visitó por primera vez una obra de teatro independiente en Mar del Plata: “Merece ser premiada”

Quién es el primer famoso de MasterChef Celebrity que ganó el repechaje y se suma a la competencia

Las vacaciones de Martín Palermo junto a su esposa Jessica Geneux y su hijo Gianluca en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Pese a la campaña de

Pese a la campaña de Xi Jinping, la natalidad en China cayó a su mínimo histórico

El FMI redujo su previsión de crecimiento para Latinoamérica en 2026

Crece la ansiedad en niños y adolescentes y pone en jaque la eficacia de los tratamientos actuales

La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento y adelantará las elecciones

Priscilla Presley reveló cómo se imagina a Elvis si estuviera vivo en 2026