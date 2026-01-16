Violento ataque en Palermo: apuñaló a un desconocido a la salida del subte y escapó caminando

El ataque ocurrió en Villa Crespo

Un hombre que apuñaló a un desconocido a la salida de una estación de subte fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El ataque ocurrió sin motivo aparente y el agresor se dio a la fuga tras herir a la víctima. Ya tenía antecedentes por lesiones en otro barrio porteño.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió el pasado 29 de diciembre, aunque trascendió públicamente recién en las últimas horas. Dos días antes de fin de año, el ahora detenido hirió a otro hombre en el abdomen y luego escapó del lugar a pie.

El detenido ya tenía antecedentes por otro incidente en Caballito.

El hecho se produjo en las inmediaciones de la salida de la estación Scalabrini Ortiz de la línea D, en el barrio porteño de Palermo. Las primeras informaciones indican que el apuñalamiento no fue en el contexto de un robo ni estuvo vinculado a un conflicto personal previo.

“Por favor, necesito una ambulancia urgente. Hay una persona acuchillada”, comienza el llamado de una mujer al 911, que se adjunta en esta nota. “Pasó alguien y lo acuchilló”, continuó relatando la testigo, quien aclaró durante la comunicación que la víctima presentaba una herida en el estómago.

El agresor, huyendo a pie.

En ese momento, se identificó al agresor como un hombre de 30 años con una altura aproximada de 175 centímetros. Vestía una camisa negra y una bermuda de jean color azul.

“El masculino refiere que venía caminando, se le aproximó un masculino que no conoce y, sin mediar palabra, le propinó un corte con un elemento cortopunzante. Se da la fuga por Güemes, doblando en Araoz, perdiéndolo de vista”, explicó un oficial, según el relato de la víctima.

En las imágenes provistas por la Policía de la Ciudad se lo puede observar huyendo a pie y, posteriormente, subiendo a un colectivo de la línea 10.

Vestía una camisa negra y una bermuda de jean color azul.

Durante la investigación, personal de la Comuna 14 y de la División Análisis de Registros de la Policía de la Ciudad revisó las cámaras de seguridad y analizó las imágenes registradas. Ese trabajo posibilitó reconstruir la ruta de escape, identificar al responsable del ataque y ubicar su domicilio.

Luego de reunir la información, el 5 de enero se solicitó la orden de allanamiento y detención en la vivienda del sospechoso. El procedimiento se realizó en la avenida Honorario Pueyrredón al 1800, en el barrio de Villa Crespo, donde arrestaron al hombre de 32 años.

Al ingresar al domicilio, los agentes redujeron y detuvieron al imputado. Además, secuestraron la vestimenta que habría usado durante el hecho y su teléfono celular. Entre los objetos incautados figuran un par de anteojos de sol, una camisa, un pantalón corto de jean, un par de zapatillas, un reloj pulsera y un teléfono celular.

La detención ocurrió una semana después del episodio.

El detenido registra antecedentes penales por lesiones en un incidente de tránsito ocurrido en 2021 en el barrio de Caballito. La investigación está a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, encabezada por Mauro Tedeszko.

