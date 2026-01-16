Expulsaron del país a la sobrina del narcotraficante peruano “Dumbo” y a su pareja: habían planificado un ataque con explosivos

Gran operativo en Aeroparque para trasladar a dos peligrosos narcos

Este viernes fueron expulsados del país dos integrantes de la banda de Raúl Martín Maylli Rivera, alias “Dumbo”, capo narco peruano detenido en 2022 en su país, donde permanecía prófugo de la justicia argentina. Se trata de Mayra Alejandra Flores Villantoy -sobrina del delincuente que tenía poder en la comercialización de droga en el barrio Padre Mugica, Villa Lugano y la Villa 1-11-14-, y su pareja, Nicolás José Silva Amez.

Flores Villantoy y Silva Amez habían sido detenidos el 21 de octubre de 2022 por la Policía Federal Argentina (PFA), días antes de la caída de Dumbo, luego de tareas de inteligencia que detectaron que tenían un plan para atentar con explosivos contra una banda rival en el cuarto piso del edificio conocido como Platea 11, en el barrio Padre Mugica, en el marco de una disputa entre organizaciones narcocriminales para quedarse con el control territorial.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, formaron parte del operativo de expulsión la PFA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección Nacional de Migraciones y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El primer paso del operativo fue el de trasladar a Flores Villantoy y Silva Amez desde sus lugares de detención a la Representación Consular de la República del Perú en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde completaron la documentación necesaria para su expulsión. La mujer fue llevada desde el Complejo Penitenciario Federal N.º IV de Ezeiza y el hombre desde el Complejo Penitenciario Federal N.º II de Marcos Paz.

Mayra Alejandra Flores Villantoy fue la primera en abandonar el país

Una vez realizados los trámites migratorios, la primera en embarcar en Aeroparque hacia Lima, Perú, fue Flores Villantoy. Su pareja permanece alojada bajo custodia del SPF hasta que se confirme su vuelo de expulsión.

La causa se inscribe en la investigación y juzgamiento de la organización criminal liderada por Raúl Martín Maylli Rivera, alias “Dumbo”, quien fue detenido en octubre de 2022 en Lima, Perú, y posteriormente trasladado a la Argentina.

Mientras su pareja ya viaja rumbo a Lima, Nicolás José Silva Amez aguarda la confirmación de su vuelo de expulsión

En abril de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas de hasta 14 años de prisión contra quince integrantes de esa banda, al considerar acreditada una estructura narcocriminal jerárquica, armada y con utilización de menores, dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, incluso en inmediaciones de jardines de infantes y comedores comunitarios.

En octubre del año pasado, “Dumbo” fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 a una pena única de 32 años de prisión como jefe de una organización dedicada a la venta de drogas en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y en parte del territorio de Lomas de Zamora

Las detenciones de Flores Villantoy y Silva Amez fueron claves para dar con “Dumbo”

"Dumbo" fue detenido en 2022 en Lima, Perú

“Dumbo” había desaparecido, no podían dar con él, hasta que su propia banda lo hizo caer.

Para capturarlo, se siguió el rastro de un peregrino, reflejado en un informe de inteligencia criminal al que accedió Infobae. Una sangrienta interna en su organización, alimentada por la codicia, permitió seguirle el rastro. La primera pista fue uno de sus hombres, pareja de la sobrina de “Dumbo”: Nicolás José Silva Ames, apodado “El Tío Ricky”.

Se cree que “Tío Ricky” se había cortado solo para vender droga por su cuenta junto a uno de sus laderos, “El Paragua”, traicionando a su jefe prófugo, lo que generaba una pelea con los leales a Maylli Rivera.

En el medio, se interceptó una comunicación. “Tío Ricky” supuestamente planeaba una venganza dentro de su propia banda. Las autoridades supieron que a la pareja de la sobrina de “Dumbo” le dieron dos tiros en la panza, por lo que quedó internado y fuera de peligro en el Hospital Piñero.

Días después, “El Paragua” sufrió una golpiza mientras vendía drogas en el Barrio Mugica.

Tras sentirse mejor, Silva Ames juró venganza. Siempre según el informe de inteligencia criminal, ordenó a su fiel ladero que colocara dos granadas en Lugano. Las explosiones no solo alcanzarían a los transas rivales, sino también a sus vecinos. La PFA redobló la vigilancia. El 21 de octubre de 2022, arrestaron a “Tío Ricky” mientras llevaba droga. Junto a él cayó Mayra Villantoy, sobrina de “Dumbo”.

Entonces, comenzó una oleada de allanamientos y arrestos. Cayó en Avellaneda otro hombre de Dumbo, Isaac Hinostroza, “El Manchay”. Allí se encontró el eslabón. Un hombre vinculado a la mujer de “Manchay”, alias “El Oso”, debía viajar a Perú. El motivo: verlo a “Dumbo” en la clandestinidad.

“El Oso” no iba a viajar a Perú en avión. Fue por agua a Colonia, Uruguay. Allí, ya lo habían marcado y era vigilado por la Policía uruguaya. Luego, durmió en un hotel de Montevideo. Para despistar el rastro, compraron pasajes de Montevideo hacia Lima, con una escala en Aeoparque.

Allí, un detective de la Federal interceptó al “Oso” para marcarlo. Lo siguió hasta Lima, donde una pareja de cómplices de “Dumbo” lo buscó en el aeropuerto. “Dumbo” esperaba del otro lado para la reunión.

Finalmente, encontraron al capo en la zona de Parque San Silvestre, en San Juan de Lurigancho, a metros de una comisaría.