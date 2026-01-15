Crimen y Justicia

Asaltaron a una jubilada de 91 años mientras dormía y después se fueron a comprar facturas: los videos

Son dos los detenidos, uno fue atrapado en Mar del Plata. Las cámaras de seguridad fueron clave

Asaltaron a una jubilada en su casa de Boulogne: así ingresaban a la propiedad

Se olvidaron de las cámaras de seguridad... Y fueron la clave del caso. Primero, los filmaron cuando saltaron la línea municipal para entrar en la casa de la localidad de Boulogne de una mujer de 91 años que dormía: la redujeron y le robaron todo lo que pudieron. Cuando escaparon en un auto que fue seguido por el monitoreo, los investigadores descubrieron que se fueron hasta una panadería a comprar facturas. Las imágenes de los videos del local dejaron sus rostros al desnudo.

Luego, fue cuestión de tiempo. Los dos sospechosos están detenidos, según contaron fuentes del caso a Infobae.

El caso vio la luz tras una investigación de la Departamental de San Isidro, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Región Amba Norte 1 de la Policía Bonaerense, bajo órdenes de la fiscal Paula Hertrich, en una causa por robo agravado.

Todo comenzó el pasado 22 de noviembre, sobre la calle Carlos Gardel al 2000, en el partido de San Isidro. Habían pasado unos minutos de las 2 y los dos ladrones con gorras y armados sorprendieron a una jubilada textil de 91 años cuando estaba durmiendo tras violentar las rejas que dan a un galpón de la vivienda y entrar a su casa por una ventana.

Asaltaron a una jubilada en su casa de Boulogne: así compraban facturas tras el robo

Luego de reducir a la mujer, los delincuentes se llevaron 22.000 dólares, dos relojes de oro y joyas varias y escaparon. Tras unas dos horas de calvario, la mujer resultó ilesa y pudo dar aviso a la Policía.

Los investigadores descubrieron por las cámaras de seguridad cómo habían ingresado los ladrones a la casa de la jubilada y ahí supieron que se movían en un auto: una camioneta Peugeot 5008, que luego surgiría que había sido robado en 2023.

Parte de lo secuestrado
Fuentes del caso contaron que al auto le hicieron un seguimiento en imágenes, por cámaras municipales, y de ahí sacaron que habían ido a comprar facturas dos horas después de haber salido de la casa de la jubilada. Los videos del local fueron más nítidos y las caras se les vieron a la perfección.

Luego, con datos de las lectoras de patentes de municipios lindantes, se dio con el auto buscado en la localidad de Ituzaingó, donde tras un breve seguimiento se logró interceptar la camioneta buscada y se detuvo a sus ocupantes el 11 de diciembre pasado: Marcial Federico Prieto (46) era uno de los sospechosos de robo a la jubilada: con causas por robos.

Las imágenes clave en la
No iba solo cuando lo atraparon: la mujer que estaba con él también posee antecedentes penales, pero no quedó vinculada a esta causa.

Fuentes del caso dijeron que en el coche, los policías hallaron un par de guantes de lana de color negro, una gorra con visera, celulares y, sobre todo, descubrieron que pesaba sobre el vehículo un pedido de secuestro activo del 11 de agosto de 2023 a requerimiento de la Justicia de Avellaneda.

Los dos detenidos
Con todo eso, allanaron un domicilio en la calle San Martín al 1300, del partido de Merlo, donde se secuestró un revólver .38 Special que había sido robado el 26 de octubre de 2022, a requerimiento una UFI de Mar del Plata. También hallaron relojes y la ropa utilizada al momento del hecho.

Pero faltaba el cómplice. Y en los últimos días lograron identificarlo: Bruno Adrián Jorge Luis Monzón, de 37 años y con domicilio en Mar del Plata. Lo atraparon este miércoles luego de que una comisión policial viajara a la ciudad balnearia: lo detuvieron en el cruce de la en avenida Luro y Dean Funes.

