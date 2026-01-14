Crimen y Justicia

“Nos arruinaron la vida”: el desgarrador relato de un mecánico influencer tras ser asaltado en su casa de La Matanza

Adrián Pisano contó detalles de la pesadilla que vivió este martes junto a su familia. Ocho delincuentes armados irrumpieron en su hogar durante la madrugada y los desvalijaron

El duro relato de un mecánico influencer que sufrió un brutal asalto en su casa de La Matanza

Una verdadera pesadilla fue lo que vivieron Adrián Pisano, un reconocido mecánico de autos de Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza, y su familia este martes a la madrugada, cuando ocho delincuentes irrumpieron en su domicilio mientras todos descansaban. Una vez dentro de la propiedad, los atacantes sometieron al influencer a un brutal castigo y se llevaron un millonario botín que incluyó dinero en efectivo, tres vehículos y documentación personal.

Me torturaron un montón, me pegaron, me pellizcaron, me tiraron alcohol en los ojos y un montón de cosas más que la verdad no se la quiero contar”, expresó Pisano, aún conmocionado por la brutalidad del episodio que vivieron él, su esposa y sus hijos.

El ataque ocurrió alrededor de las 3.30, cuando ocho ladrones armados irrumpieron en la vivienda familiar mientras dormían. Pisano relató que los delincuentes los sorprendieron por completo y que nunca imaginó atravesar una situación semejante.

“Es la primera vez que tenemos una situación de este tipo. Nunca pensé que me podía pasar algo así. Somos gente trabajadora que lo que tenemos nos costó mucho sacrificio tenerlo”, explicó en un video que compartió horas después del robo en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 193 mil seguidores.

Durante el asalto, el mecánico fue víctima de múltiples agresiones físicas y psicológicas. Los atacantes lo golpearon, le arrojaron alcohol en los ojos y ejercieron torturas mientras exigían objetos de valor. La familia, integrada por su esposa y sus hijos, vivió momentos de terror e impotencia.

No obstante, Pisano remarcó su alivio porque, a pesar de la violencia, ningún miembro de su familia resultó herido de gravedad: “Gracias a Dios que a mi familia no le hicieron nada. A pesar de las cosas que se llevaron, que fueron cosas materiales”.

Adrián Pisano fue torturado y
Adrián Pisano fue torturado y golpeado por los delincuentes que irrumpieron en su casa de Virrey del Pino, La Matanza.

Además de la violencia física, los ladrones provocaron un importante daño material: se llevaron los tres vehículos familiares —el Volkswagen Vento de Pisano, una camioneta marca Toyota y el auto de su hijo Matías—, así como teléfonos móviles, documentación y dinero en efectivo. Pisano lamentó que no le quedó “ni para un paquete de pucho”.

También describió el estado en que quedó la vivienda: “Nos rompieron todo, nos cortaron los sillones, nos cortaron la cama, rompieron los roperos. Nos arruinaron. No solamente me llevaron los vehículos, que más allá de todo tienen seguro, pero lo peor es lo que vivimos y lo que nos hicieron en nuestra casa”.

A pesar de la evidente impotencia y angustia que evidenciaba su rostro, Adrián eligió hacer público su testimonio para agradecer la ayuda recibida y dar cuenta del apoyo que encontró entre colegas y seguidores. “Vi que todos la compartieron, todos mis seguidores, todos los colegas. No me quiero olvidar de ninguno… Si me olvido, discúlpenme. Tengo la cabeza revoleada”, aseguró.

Pisano, además, informó que dos de los vehículos robados ya aparecieron y que esperaba novedades sobre el tercero. La policía llegó a la vivienda poco después para realizar las pericias correspondientes y comenzar la investigación, a cargo del fiscal Luciano Borda, titular de la UFI N° 1 de La Matanza.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el fiscal Borda ya trabaja para dar con los sospechosos. Para lograrlo, ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad del centro de monitoreo municipal, y ofició a la compañía Tarjeta Naranja -una de las pertenencias sustraídas a una de las víctimas- para pedir informes de egresos e ingresos de dinero y transacciones

Asimismo, se elevó una solicitud a todas las compañías de telecomunicaciones para que brinden informes de georreferenciación y, de uno de los abonados especifico, la apertura de antenas.

