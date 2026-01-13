Crimen y Justicia

Un municipio bonaerense busca militares y personal de las fuerzas federales retirados para reforzar la seguridad

La convocatoria fue difundida en la página web oficial del distrito

Guardar
San Vicente lanzó una convocatoria
San Vicente lanzó una convocatoria a militares y ex miembros de fuerzas federales retirados

A través de un comunicado acompañado por imágenes de desfiles y de personal de seguridad, el Municipio de San Vicente lanzó una convocatoria dirigida a militares y ex miembros de fuerzas federales retirados para incorporarse a tareas de seguridad y prevención en el distrito.

La inscripción se encuentra publicada en la página web oficial de la municipalidad y está destinada a quienes cuenten con antecedentes en fuerzas militares o federales y deseen integrarse a la Secretaría de Seguridad local.

El intendente Nicolás Mantegazza impulsa esta medida como parte de una política orientada a reforzar la prevención y el cuidado ciudadano, según se informó en el comunicado difundido por el municipio.

“Seguimos trabajando para construir un San Vicente más seguro, con políticas claras y decisiones firmes. Convocar a personal con experiencia es parte de ese camino”, expresaron desde la Secretaría de Seguridad.

Desde la gestión remarcaron que buscan perfiles con trayectoria, vocación de servicio y conocimiento operativo, para desempeñar distintas funciones dentro del área de seguridad.

Los interesados pueden presentar su currículum en la Oficina de la Secretaría General, en el Palacio Municipal de avenida Sarmiento 39, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Como cierre, las autoridades locales remarcaron que la iniciativa apunta a fortalecer la presencia territorial y la planificación, y que la seguridad es una prioridad de la actual gestión. “Requiere inversión, profesionalización y recursos humanos capacitados”, señalaron.

El intendente de San Vicente,
El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza

Otra de las medidas que impulsa San Vicente para enfrentar la inseguridad es el programa Ojos en Alerta.

Esta herramienta propone que vecinos y comerciantes puedan reportar delitos, emergencias o situaciones sospechosas. El sistema funciona como un canal directo con el centro de monitoreo municipal, donde los mensajes, audios, fotos o videos enviados por los participantes se derivan a las fuerzas de seguridad del distrito. Así se busca una respuesta más ágil.

El programa Ojos en Alerta ya está presente en otras ciudades bonaerenses, del interior del país y de países vecinos. En San Vicente fue presentado a mediados de mayo pasado y actualmente se encuentra en etapa de capacitación.

A través de encuentros informativos y formativos, por el momento se busca que los vecinos comprendan cómo funciona el sistema y qué tipo de alertas son válidas. El objetivo es mejorar la prevención y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el Estado en la lucha contra el delito, según las autoridades.

