Crimen y Justicia

Detuvieron a tres sospechosos por golpear con un ladrillo y abusar en grupo a una joven de 22 años

Ocurrió en Resistencia, Chaco. Hay un cuarto sospechoso que está prófugo. El crudo relato de la víctima

Los sospechosos detenidos
Los sospechosos detenidos

Tres hombres de 27, 30 y 40 años fueron detenidos este martes en la ciudad de Resistencia, Chaco, acusados de abusar sexualmente a una joven de 22 años. El hecho ocurrió en una calle del barrio Chino, donde los sospechosos también la habrían golpeado violentamente en la cara con un ladrillo.

Según la denuncia de la chica, el episodio ocurrió cerca de las 8, cuando cuatro hombres la abordaron mientras ella caminaba por las inmediaciones de la calle 12. Al interceptarla, dos de ellos la habrían comenzado a tocar en sus zonas íntimas y otras partes del cuerpo mientras la obligaban a tomar alcohol con el grupo.

Ante la negativa de la joven a consumir bebidas, uno de los sospechosos la habría agredido físicamente en la cara con un ladrillo. Al mismo tiempo, la víctima relató que los agresores intentaron llevarla a la fuerza hacia el interior de un domicilio. Sin embargo, la intervención de un vecino y otros familiares evitó que la situación escalara.

Apenas un rato después, la chica de 22 años, acompañada por su hermana y su prima, se acercó a una dependencia policial para denunciar lo ocurrido. En consecuencia, agentes de la fuerza local la trasladaron a la División Violencia Familiar y de Género, donde formalizó la denuncia y la derivaron al Hospital Perrando de la ciudad para que reciba asistencia médica.

El lugar donde detuvieron a
El lugar donde detuvieron a los presuntos abusadores

Con los datos de la acusación, la Policía identificó a los agresores, confirmó que residían en un rancho precario de la zona y se movilizó al lugar. Cerca de las 11, agentes de la comisaría 10ª metropolitana -a cargo de la investigación- encontró a tres de los cuatro denunciados en Pasaje Santa Fe, en el barrio Toba, y los detuvo. El cuarto involucrado continúa prófugo.

La causa quedó caratulada como presunto abuso sexual simple en concurso real con lesiones leves. Según indicaron fuentes policiales, los aprehendidos permanecen alojados en la unidad policial mientras se busca intensamente al implicado restante.

En este sentido, señalaron que continúan trabajando en la identificación del prófugo y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer la secuencia de los hechos. La víctima, por su parte, ya recibió asistencia médica y contención especializada.

Denunciaron por abuso a un entrenador de Chaco

A fines de diciembre, una mujer de 25 años, también de Resistencia, Chaco, denunció a su entrenador personal de gimnasio por un presunto caso de abuso sexual, que incluyó tocamientos inapropiados y una situación no consentida por la víctima.

El episodio ocurrió en un gimnasio sobre el pasaje Chaco, según la presentación realizada ante las autoridades. En la denuncia, la joven detalló que mientras desarrollaba su rutina de entrenamiento sufrió un tirón en el hombro derecho.

Ante el dolor, pidió asistencia para elongar al entrenador, con quien mantenía un vínculo estrictamente profesional. En ese momento, el acusado habría aprovechado la situación.

Según consta en la declaración, la mujer explicó que, al recostarse boca abajo en una colchoneta, el entrenador se subió sobre su cuerpo y le besó el cuello. Ante esta acción, ella se incorporó rápidamente, pero el hombre la habría sujetado del brazo y la condujo hacia una pared, donde presuntamente apoyó sus partes íntimas contra ella.

La joven relató que logró zafarse y se dirigió a su motocicleta para abandonar el gimnasio. Encontró el portón cerrado, intentando abrirlo para retirarse del lugar.

Durante ese lapso, el sujeto la habría increpado diciéndole: “Decime si te gustó, te espero el viernes como si nada”, una frase consignada textualmente en la denuncia.

La mujer dejó asentado en su declaración que no deseaba ser examinada médicamente y solicitó se dicte una prohibición de acceso y acercamiento contra el acusado, por motivos de seguridad personal.

Tras la intervención de la policía, el acusado, identificado como G. E. R., de 47 años, fue arrestado y puesto a disposición de la Justicia.

