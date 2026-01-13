Crimen y Justicia

Atraparon al último cómplice del hermano de Rocío Oliva, preso por una causa por entraderas en Paso del Rey

Gastón Sebastián Oliva y otros dos sospechosos ya estaban procesados. El último apresado tenía ropa de la Policía Bonaerense

Atraparon al último cómplice del hermano de Rocío Oliva en la causa por entraderas en Paso del Rey: el video que los complica

Gastón Sebastián Oliva, el hermano de Rocío Oliva, fue detenido en abril pasado acusado de haber participado de un violento robo en el partido bonaerense de Moreno, luego de que los investigadores se dieran cuenta de que estaba ya preso por otra causa bajo una identidad falsa. Por la entradera que le endilgan al ex cuñado de Diego Maradona, también por ese entonces, atraparon a otros dos sospechosos. Este martes cayó el último prófugo.

La causa que tiene a Oliva y a sus tres cómplices detenidos la investiga la Fiscalía N°7 de Moreno, especializada en robos agravados bajo la modalidad “Entradera”, a cargo de Ericha Chiessi y Solange Castelli, y del ayudante fiscal Maximiliano Gómez.

Los fiscales los acusan a los cuatro de ser parte de una banda dedicada a robos armados en viviendas de la zona de Paso del Rey y que comenzó a investigarse tras un violento ataque ocurrido el 24 de febrero del año pasado, cuando tres individuos armados ingresaron por la fuerza al domicilio de un jubilado.

Durante el robo, la víctima resultó lesionada como consecuencia del accionar violento de los asaltantes, quienes lograron sustraer un auto, dinero en efectivo, un televisor y un celular, generando una profunda conmoción en el jubilado.

El hermano de Rocío Oliva en su último procesamiento

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, se logró identificar los vehículos utilizados por los delincuentes —uno de color gris y otro blanco—, lo que permitió la reconstrucción del desplazamiento previo y posterior al robo y también le permitió a los investigadores ponerles nombres y apellido a los ladrones.

Como resultado de las pruebas recolectadas, oportunamente se llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos y se libraron tres órdenes de detención: así cayeron Julio Laprida y Sebastián Chejolan.

Sin embargo, Oliva no se encontraba en su vivienda al momento del operativo. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el ex cuñado de Maradona residía en una finca ubicada en la localidad de Del Viso, pero había sido detenido en la Comisaría 5ª de Beccar, donde había proporcionado datos falsos para ocultar su verdadera identidad.

Rocío Oliva junto a su hermano

El hermano de Rocío Oliva estaba aprehendido bajo el nombre de Braian Mansilla en el marco de otra causa judicial relacionada con encubrimiento agravado con ánimo de lucro y falsificación de documentación.

En este contexto, los investigadores concretaron una entrevista con el sospechoso, quien admitió su identidad y dijo ser el hermano de la ex pareja del Diego Armando Maradona. En forma simultánea, otra comisión policial, logró dar con su domicilio en la localidad de Del Viso y allí se encontró uno de los autos que participó del robo al jubilado.

Una vez que el personal policial logró confirmar que el detenido era efectivamente Gastón Sebastián Oliva, las autoridades le notificaron su detención en relación con el violento robo ocurrido en Paso del Rey. Quedó capturado por los dos ilícitos: eso se conoció en abril pasado.

Uno de los últimos arrestos del hermano de Rocío Oliva

Pero la causa no se detuvo. Este martes se logró efectivizar una nueva detención durante un allanamiento: apresaron a Luciano Gabriel Barrionuevo, quien fue hallado en posesión de una pistola Browning calibre 9 milímetros, junto con vestimenta perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los antecedentes del hermano de Rocío Oliva

Además de la causa por falsificación de documentos y la entradera, por la que está detenido, Oliva ya tenía otros antecedentes:

  • El último data de agosto de 2024, cuando lo aprehendieron por un hurto agravado de un vehículo. Esa causa quedó a cargo de la UFIyJ Nº 9 de Luján.
  • El anterior había sido en marzo de 2018, cuando los capturaron por un robo agravado en poblado y en banda. En dicho episodio, Oliva ejecutó una entradera junto a otros tres cómplices y le robaron violentamente a un jubilado en La Matanza. Fue condenado a 4 años y 7 meses de prisión.
  • El 25 de noviembre de 2004, Oliva también había sido detenido por otro robo en el que intervino el Juzgado de Garantías N°1 de Mercedes.

