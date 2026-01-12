“Una tocada de pelo”: seguirán presos dos de los rugbiers acusados de golpear a tres santafesinos en Ostende

Karim Safadi y Agustín García siguen detenidos (Instagram)

Seguirán presos, al menos, hasta el viernes los dos rugbiers de 18 años que fueron detenidos en la localidad balnearia de Ostende junto a un menor, acusados de golpear a tres jóvenes santafesinos con los que habían compartido la previa antes de salir para el boliche Boutique de Pinamar, así se lo confirmaron a Infobae fuentes de la investigación.

Se trata de Karim “Pocha” Safadi, quien cumplió 18 años este sábado y en 2025 fue parte del M17 de los Doguitos -una de las categorías juveniles de la Unión Cordobesa de Rugby (UCR)-; y Agustín García (18). Ambos son jugadores de Ure Cure Rugby Club de la ciudad de Río Cuarto.

Los dos adolescentes fueron imputados por lesiones leves en la causa que investiga la UFI N°5 de Pinamar, a cargo de la fiscal Sergio García, y se negaron a declarar cuando fueron indagados.

“El viernes próximo es la primera audiencia, donde se tratará la continuidad de la detención o la excarcelación de los acusados”, explicaron fuentes del caso a este medio.

Los tres acusados, uno es menor y fue liberado

Hay que recordar que hay un tercer rugbier cordobés implicado en la causa, un menor de 17 años, que fue liberado este domingo y entregado a un adulto responsable, padre de uno de los jóvenes con los que vacacionaba en Pinamar, luego de que interviniera la fiscalía de responsabilidad juvenil N°1.

“Una tocada de pelo”

La golpiza sucedió la madrugada de este domingo cuando tanto los rugbiers acusados como los chicos santafesinos, oriundos de Casilda, iban todos juntos a bailar al boliche Boutique.

En base a lo que pudo reconstruir este medio de fuentes de la investigación, tanto los chicos santafesinos como los cordobeses compartían el mismo complejo de departamentos.

“Incluso, los cordobeses y los santafesinos hicieron la ‘previa’ juntos, pero el dueño los echó del lugar porque tenían la música fuerte. Y todos juntos se fueron caminando hacia el boliche Boutique", ampliaron sobre lo sucedido el domingo a la madrugada.

La foto que se tomaron horas antes de la pelea (Instagram)

Siete cuadras antes de llegar al boliche, y ya bastante bebidos, un insólito hecho derivó en la pelea. Fue en la calle Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, a poco menos de 10 cuadras del muelle de Pinamar.

“Según dijeron, a los cordobeses si les tocás el pelo de una determinada manera tienen que pelearse. Y uno de los santafesinos le tocó el pelo a un rugbier, se desconocieron y comenzaron a los golpes”, detallaron el motivo de gresca.

Eso generó la intervención inmediata de personal policial luego de un llamado al sistema de emergencias 911. Al arribar al lugar, agentes de la Estación de Policía Comunal Pinamar II – Ostende, en conjunto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que se encontraba afectado al Operativo Sol 2026, lograron reducir y aprehender a tres de los rugbiers involucrados en la agresión.

"Los acusados integraban un grupo numeroso de jóvenes, quienes increparon y atacaron a golpes a las víctimas en plena vía pública, provocándoles hematomas y contusiones", detallaron.

Los heridos son tres jóvenes santafesinos, oriundos de Casilda, de 18, 19 y 20 años, quienes recibieron asistencia médica por “hematomas y contusiones varias”. Uno de ellos, con un esguince, incluso, fue derivado al hospital de Pinamar, donde le hicieron las curaciones y le dieron el alta el mismo domingo.

Pero, como los tres acusados están de vacaciones junto a un grupo de jóvenes, como lo muestra la foto que está esta nota y que fue posteada en una de las cuentas de Instagram de uno de los detenidos con motivo del cumpleaños de Safadi horas antes del ataque; el fiscal pidió que se identificara al resto de los chicos que estaban en el departamento donde vacacionaban los sospechosos.