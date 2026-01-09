Investigan a un policía de la Bonaerense por haberle disparado a un compañero en Pilar

El agente fue trasladado hacia el Hospital Central de Pilar, tras haber sido impactado por el proyectil

Un agente de la Policía Bonaerense de 22 años permanece en estado grave, luego de haber recibido un disparo accidental del arma reglamentaria de un compañero dentro de una base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Pilar. Según reconstruyeron, el hecho ocurrió cuando el personal se preparaba para el inicio de la jornada laboral.

El incidente se produjo la semana pasada, alrededor de las 9:30 horas, dentro de la base situada sobre la avenida Dardo Rocha (ex Ruta 25). En ese momento, otro oficial de 25 años manipulaba su arma. Hasta el momento, la principal hipótesis indicaría que el disparo habría sido accidental.

Luego de que el disparo impactara en la víctima, identificada como L. E. M., se dispuso su traslado de urgencia en un patrullero hasta el Hospital Central de Pilar. No obstante, se conoció que el agente sería un vecino de la localidad de Gorina, partido de La Plata.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, el agente que efectuó el disparo quedó a disposición de la comisaría Primera de Pilar, a la espera de las instrucciones de la fiscalía interviniente. No se confirmó si el arma habría sido secuestrada para la realización de peritajes.

Hasta el momento, el agente que habría disparado el arma permanece en libertad

Por otro lado, los familiares y allegados del agente herido impulsaron una cadena de oración por su recuperación, tras confirmarse la gravedad de su estado de salud. “Quería pedirles de todo corazón que pidan en nombre de mi hermano L. E. M. en este momento él está en quirófano”, compartió su hermana en su perfil de Facebook.

“Les pido que se tomen unos minutos y pidan de todo corazón para que él pueda salir adelante. Sé que las oraciones y la fe de toda la gente lo va a ayudar a darle fuerzas”, manifestó la joven. Asimismo, compartió una fotografía de su hermano junto a la imagen de la Virgen de Luján.

Según familiares consultados en las últimas horas por el medio local, el joven ya fue intervenido quirúrgicamente en cuatro ocasiones, debido a la complejidad de las lesiones producidas por el proyectil. De la misma forma, confirmaron que la bala ingresó por el hombro izquierdo y alcanzó el abdomen y al menos un pulmón. Por esto, se encuentra internado en terapia intensiva y continúa luchando por su vida.

Una oficial de Policía fue baleada durante un robo y evalúan si podrá volver a caminar

La gravedad de las heridas sufridas por Agostina Medina, una oficial ayudante de la Policía Bonaerense, tras un enfrentamiento armado con dos motochorros en Burzaco, ensombrece el futuro de la agente, quien permanece internada en terapia intensiva mientras los médicos evalúan si podrá volver a caminar.

Los hechos ocurrieron cerca de las 21 del sábado, en la intersección de Ruta Provincial 4, en el partido de Almirante Brown. En ese momento, dos motochorros interceptaron a su pareja, el sargento Ezequiel Guillén Ledezma, quien conducía una moto Duke 350.

La intersección en donde se produjo el tiroteo entre los policías y los motochorros

En ese ataque, los delincuentes le arrebataron su arma reglamentaria: una pistola Bersa Thunder Ultra Compact Pro. Medina, al divisar la agresión, se identificó como Policía y efectuó disparos, lo que desencadenó la balacera. Los atacantes lograron huir, pero tanto ella como su pareja resultaron heridos.

El Comando de Almirante Brown y ambulancias trasladaron rápidamente a las víctimas al Hospital Meléndez. Los médicos que atendieron a Guillén Ledezma confirmaron que presentó heridas de arma de fuego en ambas piernas.

En el caso de Medina, indicaron que recibió impactos de bala en la nalga, región lumbar, pierna y mano izquierda. Por este motivo, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para retirar tejido dañado de uno de sus riñones y, según fuentes del caso, quedó con hematomas internos que podrían requerir nuevas intervenciones quirúrgicas.

El informe médico inicial detalló que fragmentos de proyectil dañaron la columna vertebral de Medina, por lo que se vio comprometida la movilidad de sus extremidades inferiores. Posteriormente, los profesionales constataron la presencia de un proyectil alojado a nivel lumbar que afecta parte del canal medular, lo que motivó su derivación a la Clínica Fitz Roy en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde ese entonces, la joven permanece en la unidad de terapia intensiva bajo estricta observación y espera una cirugía para descomprimir la médula. Además de las lesiones en la columna, la oficial ayudante sufrió un trauma renal y hepático, daño en glúteos y en una falange de la mano izquierda.

Por otro lado, informaron que Guillén Ledezma, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación (F.B.A.), fue derivado a la Clínica Modelo de Lanús para su atención. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción 3 Descentralizada del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la conducción de Juan Manuel Baloira.