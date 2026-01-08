Cayó un prófugo que amenazó a su ex con una granada y había escapado días atrás saltando de un cuarto piso

El prófugo capturado este miércoles

Un joven de 26 años fue detenido este miércoles en la ciudad de Mar del Plata días después de haber amenazado a su ex pareja con una granada y escapado de la Policía arrojándose desde un cuarto piso.

Esa sorprendente fuga ocurrió el último fin de semana, aunque el detenido, conocido como “Bati”, en realidad era buscado desde bastante tiempo atrás: estaba prófugo desde octubre pasado, cuando el Juzgado de Ejecución Penal N°2 revocó su libertad condicional en el marco de una causa por abuso de armas y amenazas en contexto de violencia de género.

Desde entonces, según informaron fuentes policiales, el hombre había dejado de frecuentar los lugares habituales y se mantenía oculto.

Todo cambió el domingo pasado, cuando “Bati” reapareció en el departamento de su ex novia, ubicado en Alsina al 2200, en el barrio Bosque Alegre. Allí, la amenazó con una granada, lo que generó una intervención policial.

Cuando llegó un patrullero, el acusado se arrojó desde el cuarto piso del edificio hacia la calle, con una caída amortiguada por cables y un árbol, y consiguió escapar.

Tras ese episodio, los investigadores siguieron los movimientos del prófugo y determinaron que se escondía en una vivienda de Avenida Polonia al 200.

Con la orden judicial en mano, la DDI marplatense realizó un allanamiento en el lugar, esta vez desplegando un operativo con un importante número de efectivos, que cubrieron calles y terrenos linderos para evitar otra fuga.

Al ingresar, los policías encontraron la puerta principal blindada y debieron entrar por una ventana, tras quitar una reja de seguridad. Durante el procedimiento, “Bati” intentó escapar por los fondos de la propiedad y se escondió dentro de un auto estacionado en una casa vecina. Pero en esta ocasión la maniobra fue advertida y frustrada por los efectivos, quienes finalmente lo atraparon.

Posteriormente, los agentes descubrieron algo sumamente llamativo en el interior de la casa donde se escondía: encontraron una vía de escape ya preparada, con un camino desde la cama hacia un patio trasero, un techo y una reja usada como escalera.

La detención se realizó en presencia de testigos y el imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

Detenido por asesinar al novio de su ex

En las últimas semanas, y después de casi cinco meses de investigación, la Policía Bonaerense detuvo al principal sospechoso por el crimen de Marcos Arcadio Cousiño en Mar del Plata. La víctima, de 48 años, fue atacada a tiros en la puerta de su casa del barrio General Pueyrredón el 22 de julio pasado.

Según el expediente, el homicida llegó al domicilio de la calle Sicilia en una moto de baja cilindrada, llamó y, cuando Cousiño salió a la vereda, le disparó tres veces. Las balas impactaron en el cuello, el abdomen y la pierna derecha de la víctima. Cousiño alcanzó a regresar a su casa para pedir ayuda, pero murió minutos después en el hospital.

El ataque fue descartado como un intento de robo. Tanto la pareja de la víctima como otros testigos señalaron desde el inicio a la ex pareja de la mujer como autor del crimen, por antecedentes de conflictos previos.

La fiscal Constanza Mandagarán quedó a cargo del caso. Durante los meses siguientes, la DDI Mar del Plata reunió testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar y ubicar al sospechoso, un hombre de 34 años, ex pareja de la novia de Cousiño.

El acusado finalmente fue detenido el pasado 17 de diciembre en un allanamiento en la calle 3 de Febrero y quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.