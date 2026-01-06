Una joven quedó bajo sospecha por la ejecución a tiros de su ex pareja en Rosario

Agustín fue acribillado en la calle Campbell al 2800 en la zona oeste de Rosario (Google Maps)

Este fin de semana en Rosario hubo tres asesinatos. El último de ellos ocurrió este domingo por la tarde en Campbell al 2800, en el barrio Villa Nueva. La víctima fue Agustín Rojas (28), atacado a tiros por al menos dos sospechosos mientras estaba con su Volkswagen Golf estacionado. La madre del fallecido aseguró que la presunta instigadora del homicidio habría sido la ex pareja de la víctima, con quien mantuvo una conflictiva separación.

La joven en cuestión fue demorada al comienzo de la investigación, pero fue liberada por falta de evidencia hasta este momento.

El cuerpo de Rojas tenía múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza. Sus pertenencias estaban en el vehículo, por lo que la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo quedó prácticamente descartada desde un primer momento por la fiscal Marisol Fabbro, del Equipo de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación.

Los peritos forenses que trabajaron en la escena incautaron seis vainas servidas calibre .380 y un plomo deformado. La primera versión recolectada por la Policía dio cuenta de que los agresores se desplazaban en una moto.

La madre del joven acribillado es Alicia Adriana Abaca, una mujer que hace más de una década fue noticia en Rosario por haber sido denunciante de quienes vendían droga en el barrio Godoy, donde tiene domicilio. La exposición de los dealers de su zona fue seguida de otras presentaciones judiciales que realizó porque en la vía pública golpearon a uno de sus hijos y la amenazaron de muerte.

Abaca, desde la puerta del Instituto Médico Legal, donde se hizo la autopsia de Rojas, brindó una entrevista en Canal 3 y no titubeó en afirmar que la presunta instigadora del crimen fue su ex nuera, una joven de 21 años con quien Agustín tuvo dos hijas, de 3 y 4 años.

La madre de la víctima señaló que la sospechosa integra “una familia de delincuentes”, tiene a su padre preso y otros allegados relacionados con el mundo del hampa. “Desde que se juntó con esta piba le arruinó la vida de a poco. Estuvieron juntos dos años, tuvieron dos nenas. Después se separaron y (Agustín) se puso en pareja con otra chica”, expresó.

Rojas, producto de la relación que había mantenido con la sospechosa, dejó ropa en la casa de ella. “Ella le hizo llegar ayer un mensaje a través de un amigo de que quería entregarle la ropa. Casualmente, lo citó en el lugar donde lo mataron. Estaban esperando para gatillarle”, aseveró.

Abaca puso en duda que los gatilleros hayan estado en moto. “Me dijeron que hay un video donde se ve que lo esperan, le pegan los tiros y se van corriendo. Eran tres o cuatro”, dijo al tiempo que amplió que la balacera ocurrió frente a la casa de un ex concuñado de Agustín, quien supuestamente se dedicaría hacer balaceras por encargo.

La mamá del joven asesinado también comentó que la actual novia de Rojas había recibido mensajes amenazantes vía DM de Instagram de parte de la ex de él. “Antes de irse (a Campbell al 2800) había pedido un combo de hamburguesa. Me dijo que íbamos a hacer una hamburgueseada cuando volviera. ‘Vuelvo enseguida mami’, me dijo”, concluyó.

De momento, el personal de la Policía de Investigaciones abocado a hechos de violencias altamente lesivas quedó a cargo del relevamiento de cámaras, toma de testimonios y pericias solicitadas por la fiscal Fabbro.

Los agentes aprehendieron a la joven sindicada por la madre de la víctima y secuestraron su celular, que será analizado para establecer si arroja pistas sobre el móvil sugerido públicamente por Abaca. No obstante, no se descarta que haya más involucrados en el plan criminal.