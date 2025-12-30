Crimen y Justicia

Robaron toda la recaudación de un supermercado en Santa Fe y fueron detenidos días después

Ocurrió en un supermercado de la localidad de Roldán. Resultaron clave las cámaras de seguridad del lugar

El lugar del robo de
El lugar del robo de parte de dos delincuentes en moto (Rosario3)

La semana pasada ciudad de Roldán en la provincia de Santa Fe fue escenario de un robo que puso la lupa sobre el entorno laboral y la confianza entre empleadores y empleados. Una dupla motorizada se apoderó de un bolso con una suma millonaria de dinero en efectivo tras irrumpir en la cabina de un camión repartidor, estacionado frente al depósito del Súper Oroño, en la intersección de 1º de Mayo y Ruta 9.

El golpe ocurrió el martes 23 de diciembre, cuando el camión, perteneciente a una distribuidora de frutas y verduras, se detuvo para realizar una entrega. Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que dos personas, a bordo de una moto Rouser roja, accedieron rápidamente a la cabina y huyeron con el botín.

El propietario de la firma damnificada, tras observar los registros fílmicos, reconoció a uno de los autores como M. B., de 21 años, quien hasta ese momento se desempeñaba como empleado de la empresa.

A partir de allí, y según informó el portal Rosario3, la investigación avanzó con velocidad. El miércoles 24 de diciembre, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó un allanamiento en un domicilio de Urdinarrain al 7900, en Fisherton Norte, donde fue detenido el sospechoso y se incautaron dos millones de pesos en efectivo.

La Fiscalía, a cargo de Rodrigo Urruticoechea, solicitó los allanamientos y la detención del sospechoso principal, mientras que la PDI continuó con tareas de rastreo para dar con el segundo implicado.

La Policía detuvo a uno
La Policía detuvo a uno de los delincuentes y el otro se entregó a la Justicia (@MinSegSF)

El viernes posterior al hecho, el fiscal Rodrigo Urruticoechea imputó a M. B. por el delito de “hurto simple”.

La acusación incluyó la sustracción de una mochila que contenía siete millones de pesos, cheques por montos considerables —uno por 260 mil pesos, otro por cinco millones y otro por 500 mil— y diversa documentación de valor para la empresa.

De acuerdo con la información de los medios locales, el juez Rafael Coria dispuso la detención preventiva de M.B. hasta el 26 de febrero, fecha tras la cual la Fiscalía podrá requerir una prórroga de la medida cautelar. La decisión judicial se fundamentó en la gravedad del hecho y en la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

El caso volvió a tener una actualización durante la tarde del lunes, cuando un sospechoso, identificado como C. M., se presentó voluntariamente ante las autoridades luego de que realizaran un allanamiento en la casa de uno de sus familiares y no lo encontraran.

El bolso robado contenía, según consta en la denuncia y en la imputación fiscal, siete millones de pesos en efectivo y cheques por valores que ascienden a más de cinco millones de pesos. Además, se encontraba documentación relevante para la operatividad de la distribuidora. La empresa damnificada, especializada en el reparto de frutas y verduras, se encuentra evaluando el impacto de la sustracción en su operatoria cotidiana.

El propietario de la distribuidora colaboró en todo momento con la investigación, aportando material de video y detalles sobre la rutina de los empleados.

Las fuentes policiales subrayaron que el accionar de los autores muestra un conocimiento minucioso de los movimientos y horarios, lo que facilitó la ejecución del robo sin violencia y en un margen de tiempo acotado.

El caso continúa bajo la órbita de la Fiscalía, que avanza en la formalización de cargos contra ambos implicados y en el rastreo de la suma restante del dinero sustraído.

