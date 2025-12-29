Crimen y Justicia

Detuvieron en Rosario a un menor por el intento de robo del arma a una policía de la Ciudad en Balvanera

El ladrón le disparó, pero la bala dio en el suelo y, aunque la agente no resultó herida, debieron asistirla. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad

Intento de robo y ataque con un arma a una policía de la Ciudad en Balvanera

La Policía de la Ciudad detuvo en Rosario a un menor de 17 años acusado de haber intentado robarle el arma reglamentaria a una oficial en el barrio porteño de Balvanera. Durante el ataque, el ladrón le disparó, pero la bala dio en el suelo y, aunque la uniformada no resultó herida, debieron asistirla.

El episodio se registró el pasado 21 de diciembre, en la calle México, entre Urquiza y 24 de Noviembre, cuando la oficial, que se encontraba de servicio, fue abordada por un sospechoso armado que intentó sustraer su arma reglamentaria. Al no lograr su cometido, el agresor se dio a la fuga.

A partir del hecho, se inició una investigación que permitió identificar al autor del intento de robo mediante el análisis de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y privadas, además de tareas de campo y entrevistas a vecinos de la zona, explicaron las fuentes del caso a Infobae.

Así, se pudo dar con el domicilio del sospechoso y se procedió a su identificación: se trataba de un chico de 17 años con domicilio en la Ciudad, pero también en Rosario.

El sospechoso detenido
Continuando con la investigación, se logró establecer que el adolescente se había trasladado junto a un familiar hacia la ciudad de Rosario, donde planeaba pasar las Fiestas.

Informado el Juzgado sobre esta novedad, se realizó un operativo conjunto entre brigadas de la Policía de la Ciudad y personal policial de Santa Fe en Rosario. Así, el menor sospechoso fue localizado y detenido en una vivienda del barrio Las Flores.

Mientras el chico fue trasladado a una comisaría de la zona, desde el Juzgado de Menores N° 7 se ordenó un allanamiento en el domicilio donde residía el menor en la Ciudad, ubicado en el barrio de Once. En el procedimiento se secuestraron las prendas de vestir que había utilizado al momento del intento de robo del arma reglamentaria.

Fuentes del caso dijeron que se logró en menos de 48 horas la identificación del sospechoso y, en otras 48 horas, la detención del chico, que ocurrió el pasado 26 de diciembre, aunque se conoció en las últimas horas.

Por disposición del Juzgado de Menores N°7, el adolescente fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para quedar alojado en el Instituto Inchausti.

El hecho ocurrió el pasado 21 de diciembre, el delincuente sorprendió a la agente cuando realizaba tareas de vigilancia en la vía pública y la atacó para intentar sustraerle el arma reglamentaria.

Todo sucedió cerca de las 4:40 en la calle México, entre Urquiza y 24 de Noviembre, en el barrio de Balvanera. De acuerdo con la versión que brindó la oficial que fue víctima del ataque, un individuo vestido con chomba azul se le acercó por la espalda y le colocó un arma de fuego en el cuello en un intento por despojarla de su pistola reglamentaria.

La policía, identificada como F.M.M., se resistió y forcejeó con el atacante, lo que provocó una caída al suelo. El agresor escapó hacia la avenida Independencia sin lograr concretar el robo.

El informe policial detalla que durante la huida, el atacante efectuó un disparo que impactó en el pavimento, siendo este momento registrado por una cámara de seguridad, ubicada en México al 3100, que grabó con nitidez la secuencia completa. Las imágenes fueron clave.

La oficial resultó lesionada en el codo derecho y sufrió una crisis de angustia. Fue atendida por una ambulancia privada y recibió un diagnóstico de traumatismo y escoriaciones, sin que fuera necesaria su derivación hospitalaria.

Intervino la Fiscalía Criminal y Correccional N°43, a cargo de la Silvana Russi y el secretario Osvaldo Irala.

