Una pareja de abuelos denunció a su nieto de 19 años por golpearlos y amenazarlos de muerte

Así detuvieron al agresor (Gentileza: El Doce.tv)

Un episodio de violencia familiar tuvo lugar durante la madrugada de este viernes en la localidad de Villa María, en la provincia de Córdoba, cuando un joven de 19 años fue detenido luego de haber agredido a sus abuelos de 79 y 85 años. Las víctimas lograron pedir ayudar, mientras se encontraban encerrados.

El hecho ocurrió en la vivienda que el matrimonio posee en la calle Intendente Urtubey al 300, en el barrio Nicolás Avellaneda. Aparentemente, el agresor se había presentado en la casa, con la presunta intención de poder disponer temporalmente de la propiedad.

Para poder cumplir con su cometido, el nieto de la pareja los encerró en una de las habitaciones. Sin embargo, era solo el comienzo del ataque, ya que aprovechó el momento para golpearlos y amenazarlos de muerte a los dos.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, las víctimas lograron comunicarse con las autoridades y denunciaron lo ocurrido. Luego de que un móvil policial constatara los hechos y las lesiones, el acusado fue detenido de inmediato.

El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia (Policía de Córdoba)

Frente a la evaluación del caso, las autoridades judiciales ordenaron que el joven quede imputado por amenazas, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Por su parte, los abuelos no habrían requerido asistencia médica de complejidad, pero no se dieron más detalles sobre su estado de salud.

Otro jubilado murió en Córdoba, luego de haber sido víctima de una brutal golpiza en su casa

Uno de los últimos antecedentes de violencia contra los adultos mayores se registró en septiembre de este año, cuando el 25 de ese mes se confirmó la muerte de Fernando Leyría. La víctima se trataba de un hombre de 83 años, que murió luego de pasar más de un mes internado tras ser víctima de un violento asalto en su vivienda.

Todo ocurrió el 24 de agosto, cuando el hombre fue interceptado por un joven de 22 años, quien habría ingresado a la fuerza con fines de robar en su casa. Sin embargo, el episodio estuvo signado por la violencia que el acusado ejerció contra el dueño de la propiedad.

Según relataron los testigos, durante el asalto aseguraron haber escuchado gritos y ruidos extraños en la casa de Leyría, lo que los motivó a llamar a la Policía. Fue así que al llegar a la escena del crimen, los agentes encontraron a la víctima gravemente herida.

La víctima estuvo internada un mes, pero no logró superar las lesiones que le dejaron

Mientras revisaban todo el domicilio, los efectivos también hallaron oculto bajo una cama al presunto atacante, quien fue detenido en el acto. Fue así que la fiscal de Instrucción, Cecilia Dupraz, decidió imputar, inicialmente, al joven por los delitos de robo agravado por lesiones graves.

Sin embargo, la calificación legal se habría agravado después de conocerse la muerte del hombre y los posteriores resultados de la autopsia. “Tenemos que esperar el resultado y, si surgiera que el fallecimiento es compatible con las lesiones que sufrió al momento del hecho, se podría producir un cambio de carátula más grave”, explicó la funcionaria en medio de una entrevista con FM Identidad.

Por su parte, tras el ataque, la víctima había sido trasladada primero al hospital local. Después de recibir una atención primaria, lo habían derivado a un centro médico en San Francisco y, finalmente, readmitido en el hospital municipal de Las Varillas, en el este de Córdoba.

Allí, el jubilado permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su muerte el 25 de septiembre, de acuerdo a la información citada por El Diario de Carlos Paz. Desde el día de los hechos, el acusado sigue detenido y la causa habría recaído en manos de la Fiscalía de Las Varillas, que estuvo a cargo de evaluar los resultados de los informes médicos y pericias para determinar los siguientes pasos judiciales.