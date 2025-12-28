Crimen y Justicia

Una pareja de abuelos denunció a su nieto de 19 años por golpearlos y amenazarlos de muerte

Las víctimas lograron comunicarse con la Policía, luego de que el agresor los encerrara en una habitación. El caso se encuentra bajo investigación

Guardar
Así detuvieron al agresor (Gentileza:
Así detuvieron al agresor (Gentileza: El Doce.tv)

Un episodio de violencia familiar tuvo lugar durante la madrugada de este viernes en la localidad de Villa María, en la provincia de Córdoba, cuando un joven de 19 años fue detenido luego de haber agredido a sus abuelos de 79 y 85 años. Las víctimas lograron pedir ayudar, mientras se encontraban encerrados.

El hecho ocurrió en la vivienda que el matrimonio posee en la calle Intendente Urtubey al 300, en el barrio Nicolás Avellaneda. Aparentemente, el agresor se había presentado en la casa, con la presunta intención de poder disponer temporalmente de la propiedad.

Para poder cumplir con su cometido, el nieto de la pareja los encerró en una de las habitaciones. Sin embargo, era solo el comienzo del ataque, ya que aprovechó el momento para golpearlos y amenazarlos de muerte a los dos.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, las víctimas lograron comunicarse con las autoridades y denunciaron lo ocurrido. Luego de que un móvil policial constatara los hechos y las lesiones, el acusado fue detenido de inmediato.

El joven quedó detenido y
El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia (Policía de Córdoba)

Frente a la evaluación del caso, las autoridades judiciales ordenaron que el joven quede imputado por amenazas, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Por su parte, los abuelos no habrían requerido asistencia médica de complejidad, pero no se dieron más detalles sobre su estado de salud.

Otro jubilado murió en Córdoba, luego de haber sido víctima de una brutal golpiza en su casa

Uno de los últimos antecedentes de violencia contra los adultos mayores se registró en septiembre de este año, cuando el 25 de ese mes se confirmó la muerte de Fernando Leyría. La víctima se trataba de un hombre de 83 años, que murió luego de pasar más de un mes internado tras ser víctima de un violento asalto en su vivienda.

Todo ocurrió el 24 de agosto, cuando el hombre fue interceptado por un joven de 22 años, quien habría ingresado a la fuerza con fines de robar en su casa. Sin embargo, el episodio estuvo signado por la violencia que el acusado ejerció contra el dueño de la propiedad.

Según relataron los testigos, durante el asalto aseguraron haber escuchado gritos y ruidos extraños en la casa de Leyría, lo que los motivó a llamar a la Policía. Fue así que al llegar a la escena del crimen, los agentes encontraron a la víctima gravemente herida.

La víctima estuvo internada un
La víctima estuvo internada un mes, pero no logró superar las lesiones que le dejaron

Mientras revisaban todo el domicilio, los efectivos también hallaron oculto bajo una cama al presunto atacante, quien fue detenido en el acto. Fue así que la fiscal de Instrucción, Cecilia Dupraz, decidió imputar, inicialmente, al joven por los delitos de robo agravado por lesiones graves.

Sin embargo, la calificación legal se habría agravado después de conocerse la muerte del hombre y los posteriores resultados de la autopsia. “Tenemos que esperar el resultado y, si surgiera que el fallecimiento es compatible con las lesiones que sufrió al momento del hecho, se podría producir un cambio de carátula más grave”, explicó la funcionaria en medio de una entrevista con FM Identidad.

Por su parte, tras el ataque, la víctima había sido trasladada primero al hospital local. Después de recibir una atención primaria, lo habían derivado a un centro médico en San Francisco y, finalmente, readmitido en el hospital municipal de Las Varillas, en el este de Córdoba.

Allí, el jubilado permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su muerte el 25 de septiembre, de acuerdo a la información citada por El Diario de Carlos Paz. Desde el día de los hechos, el acusado sigue detenido y la causa habría recaído en manos de la Fiscalía de Las Varillas, que estuvo a cargo de evaluar los resultados de los informes médicos y pericias para determinar los siguientes pasos judiciales.

Temas Relacionados

CórdobaAbuelosNietoViolencia familiarAmenazasVilla MaríaÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Mi corazón se rompió”, el doloroso posteo que hizo la hija del hombre asesinado por usar pirotecnia

Daniel Néstor Rubén Ramírez fue asesinado a balazos durante la madrugada de Navidad. Por el crimen, hay un jubilado detenido. La familia de la víctima desmintió una versión sobre el homicidio

“Mi corazón se rompió”, el

Julieta Makintach, protagonista del escándalo judicial del año: destituida y con una causa penal abierta

La exjueza se quedó sin su cargo tras autorizar la grabación de un documental durante el juicio oral por la muerte de Maradona. Su situación, sin embargo, no está cerrada

Julieta Makintach, protagonista del escándalo

Detuvieron a una adolescente por el crimen de Jeremías Monzón, el chico de 15 años asesinado a puñaladas en Santa Fe

Tiene 16 años, había desaparecido junto a la víctima y luego fue hallada días después. La Policía además realizó allanamientos y secuestró celulares

Detuvieron a una adolescente por

Se conoció el resultado preliminar de la autopsia al hombre que murió tras enfrentarse a la Policía de la Ciudad en Villa Lugano

Juan Gabriel González sufrió “lesiones provocadas por proyectil de munición múltiple en el tórax y abdomen”, en medio de disturbios durante la tarde del jueves pasado. Son siete los efectivos involucrados en el hecho, uno de los cuales fue pasado a disponibilidad

Se conoció el resultado preliminar

Detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrino de 9 años en Azul

El menor relató que los hechos sucedían cada vez que iba a su casa para jugar con su primo. El imputado se negó a declarar ante la fiscalía

Detuvieron a un hombre acusado
DEPORTES
La historia de amor entre

La historia de amor entre Venus Williams y Andrea Preti: una prueba de fuego y la romántica propuesta de casamiento en Italia

Una conmovedora señal y un cambio a tiempo de Ángel Labruna: a 50 años de River Plate campeón del Nacional 1975

El video de Miguel Borja entrenando en la montaña luego de comerse cuatro empanadas: “Esto es para machos”

La Conmebol realizó un balance de fin de año y compartió sus principales logros de 2025

La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

TELESHOW
Pancho Dotto presenta el lujoso

Pancho Dotto presenta el lujoso auto que es atracción en Punta del Este: “Todos quieren sacarse fotos con él”

Las mejores bodas del 2025: del íntimo civil de Andrés Calamaro a la fiesta inspirada en hadas de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Soledad Silveyra habló sobre la salud de Luis Brandoni a un mes de que recibiera el alta de su internación

Mirtha Legrand cerró el año con un look deslumbrante y sofisticado basado en color lavanda con paillettes

El ida y vuelta de Evangelina Anderson y Ian Lucas en redes sociales que alimentó los rumores de romance: “Hermosa”

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky llegó a Estados

Volodimir Zelensky llegó a Estados Unidos y negociará este domingo el plan de 20 puntos con Donald Trump para la paz en Ucrania

Noboa afirmó que la visita de Lionel Messi a Ecuador es una “muestra clara” de “confianza internacional” al país

Polonia invertirá 2.000 millones de euros en defensa antidrones por la amenaza de las incursiones rusas

Mezcla de lujo y aventura sobre hielo: cómo es viajar en el verdadero Expreso Polar

Los destinos que no se podrán visitar en 2026