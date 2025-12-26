Crimen y Justicia

Un hombre fue asesinado por su padrastro en Salta cuando se acercó a agredir a su hermana

Según pudo reconstruir la Policía, la víctima se habría presentado en el hogar alcoholizado. Todos los involucrados pertenecen a la comunidad Pueblo Kolla Andino Vitiche

El hecho ocurrió durante la jornada de Navidad en una casa de la localidad salteña de Tartagal

Un hombre, sobre quien recae una medida de exclusión de hogar, fue asesinado por su padrastro en Tartagal, provincia de Salta, cuando se acercó a agredir a su hermana.

El hecho se registró durante los festejos de Navidad, en una zona al oeste de la ciudad, donde reside una comunidad Pueblo Kolla Andino Vitiche.

Según la reconstrucción inicial, la víctima se presentó en el domicilio donde residía su familia, pese a contar con una orden de exclusión vigente. La orden prohibía su presencia en el domicilio familiar, aunque no se difundieron detalles sobre los motivos de la medida.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, testigos indicaron que el hombre llegó en estado de ebriedad y adoptó una actitud agresiva, intentando agredir a su hermana. En ese contexto, el padrastro de la víctima intervino y le disparó con una escopeta, causándole la muerte en el acto.

Tras el disparo, efectivos de la Policía de Salta montaron un amplio operativo en la comunidad. Los peritos de Criminalística, acompañados por personal de Investigaciones y Bomberos, trabajaron en el lugar para preservar la escena y avanzar en la recolección de pruebas.

El cuerpo del hombre permanecía en el interior de la vivienda mientras se completaban las diligencias ordenadas por la Fiscalía interviniente. Durante ese lapso, el acceso al domicilio quedó restringido y se realizaron relevamientos fotográficos, toma de testimonios y análisis de rastros.

La Policía trabajó en el lugar

Hasta el momento, no se confirmaron detenciones ni imputaciones formales, mientras se recopilaban pruebas y testimonios de familiares y testigos.

Entre las medidas de rigor, la Fiscalía ordenó la autopsia del cuerpo, el secuestro de la escopeta utilizada y el relevamiento de antecedentes judiciales de la víctima y del presunto autor del disparo.

Golpeó a su pareja, la atropelló con un camión y la mató

Una dantesca escena tuvo lugar este martes en el partido bonaerense de La Matanza, donde un hombre discutió con su pareja, la golpeó durante largos minutos en la vía pública y luego la arrolló con su camión, con el que hacía transporte de bananas. El dramático episodio quedó grabado por una cámara de seguridad, que permitió ver todo el accionar. El sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia.

El hecho, que fue calificado por el fiscal Adrián Arribas como homicidio agravado por el vínculo, ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central y tuvo como testigos a varios transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona.

Uno de ellos, de 43 años, fue quien lo reportó a la Policía. En la denuncia, indicó que había presenciado una agresión que terminó con la muerte de una joven en la intersección de las calles Circunvalación y Del Cultivo.

Tras el llamado, personal de la Estación Departamental de Seguridad de La Matanza arribó al lugar y constató que una mujer, identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y de nacionalidad boliviana, estaba tendida sin vida sobre el asfalto. A solo metros, había un hombre, también boliviano, que los vecinos habían retenido.

Al recabar testimonios, las autoridades reconstruyeron que la víctima había fallecido tras una fuerte golpiza del sospechoso, que sería su pareja. Luego de pegarle, la habría atropellado con un camión.

