Tragedia en Concordia: un joven deportista murió ahogado en un arroyo durante la Navidad

El joven tenía 17 años y murió este 25 de diciembre al mediodía

Una gran conmoción se vive por esta horas en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, donde Marko Santino Gómez Altamirano, un joven deportista de 17 años, murió ahogado mientras nadaba en un arroyo. La Justicia investiga lo que pasó.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió durante el mediodía de ayer, cuando el adolescente se sumergió en el arroyo Yuquerí, en el sector del Camping Cascadita Dri. El caso impactó especialmente por tratarse de un atleta reconocido en el ámbito local, que incluso había sido distinguido pocos días por su desempeño.

Markos, entre varias cosas, se destacaba en taekwondo y el pasado lunes había sido reconocido con el Premio al Mérito en el marco de la ceremonia de los Premios San Antonio de Padua.

De acuerdo con información publicada por el portal local Uno Entre Ríos, el episodio se produjo cerca de las 13.50 en la zona de Estancia Grande. Testigos que se encontraban en el camping advirtieron que un adolescente había ingresado al agua y tenía dificultades para salir.

Las primeras reconstrucciones indican que Gómez Altamirano permaneció sumergido durante un período estimado entre diez y quince minutos, hasta que fue rescatado por las personas presentes en el lugar.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde el personal médico intentó maniobras de reanimación. A pesar de los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento. Tras la intervención policial en el camping, la fiscal Natalia Conti ordenó entrevistar a los testigos, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y la realización de las actuaciones de rigor para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia.

El adolescente entrenaba en el Club Unión Concordia Entre Ríos, que manifestó su pesar por medio de un comunicado en la red social Facebook.

El joven se destacaba como deportista, especialmente en el taekondo

“Lamentamos informar la trágica noticia del fallecimiento de Markos Gómez Altamirano, chico que se desempeñaba como jugador en una de nuestras Categorías Sub 17. Su deceso se produjo por ahogamiento en las aguas del arroyo Yuquerí, zona de Estancia Grande, este 25 de diciembre. Qué triste noticia. Nos sumamos al dolor inmenso que causa tu partida a tan corta edad. Enviamos mucha fuerza por esta pérdida irreparable a sus padres, familiares y amigos. QEPD Markos”, expresó la comisión directiva, el cuerpo técnico, jugadores y profesores de la institución.

La publicación del club generó numerosas reacciones de allegados y familias vinculadas a la entidad deportiva. Entre los mensajes, un conocido escribió: “Era como un hermano de mi hijo. Mi hijo está destruido. Fuerza a la familia”.

“Ezequiel Gómez y flia los acompaño en sentimientos. Sos una gran persona, Eze, mi maestro, mi guía. Dios lo tenga en su gloria a tu bendito hijo”, se podía ver en otro comentario. Se sumaron además múltiples expresiones de dolor y condolencias dirigidas a la familia del joven deportista.

Antecedente

La semana pasada, un joven de 20 años que había desaparecido en el Río de la Plata fue hallado sin vida tras una intensa búsqueda realizada en la zona de la Costanera, a la altura de la desembocadura del arroyo Ugarteche.

El episodio se desarrolló poco antes del mediodía, cuando el joven llegó con los dos menores a la Costanera para pescar. Testigos presenciales, entre ellos pescadores que estaban en la zona, declararon que vieron cómo la víctima entró al agua y desapareció a los pocos minutos. Los niños, por su parte, lo esperaron en la orilla y fueron ellos quienes, junto con los pescadores, alertaron a las autoridades sobre la situación.

Tras el aviso, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, Prefectura Naval Argentina y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El objetivo fue localizar al joven lo más rápido posible por la zona donde se había reportado su desaparición. En paralelo, agentes especializados asistieron a los menores y aseguraron la escena para avanzar de acuerdo a los protocolos de rescate.

Prefectura Naval Argentina realizó un rastreo intensivo en el sector de la desembocadura del arroyo Ugarteche, guiados por las últimas coordenadas aportadas por los testigos. Minutos más tarde, uno de los equipos localizó el cuerpo sin vida del joven en el agua.

El hallazgo activó el procedimiento de recuperación del cuerpo, en el que participaron también los integrantes del GER Caballito, quienes colaboraron con Prefectura para trasladarlo a la orilla.

Ya en la costa, el SAME confirmó el fallecimiento del joven, cuya identidad aún no se conoció.

Por el hecho se abrió una investigación para establecer con precisión las causas del deceso y descartar la participación de terceras personas.

Fuentes policiales indicaron que los equipos de rescate permanecieron en el lugar para contener a los familiares y testigos, y verificar las condiciones de seguridad de la zona. Ante el caso, las autoridades reiteraron las advertencias oficiales sobre los riesgos de bañarse y realizar actividades acuáticas en sectores de la Costanera que no están habilitados para tal fin.