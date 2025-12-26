Crimen y Justicia

Delincuentes robaron $16 millones de una empresa en Salta y cayeron días después

El dinero estaba destinado a pagar los sueldos de los empleados

El hecho ocurrió el lunes de esta semana

La Policía de Salta detuvo durante la jornada del jueves a tres personas en el marco de una investigación por un robo calificado en poblado y en banda, cometido contra un depósito de agroquímicos en la localidad de Embarcación.

El procedimiento, coordinado por la Subdirección General de Investigaciones, fue el resultado de una serie de operativos desplegados tras la denuncia de los propietarios de la empresa afectada.

El hecho investigado ocurrió el lunes pasado en un establecimiento ubicado en calle 24 de Septiembre, entre Vuistaz y Buenos Aires.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, un grupo de delincuentes ingresó por la fuerza al predio, se apoderó de más de 16 millones de pesos destinados al pago de sueldos de los empleados y escapó en cuestión de minutos. La denuncia penal presentada por los damnificados permitió a los investigadores reunir pruebas y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Los operativos incluyeron una intervención en la vía pública y tres allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos. Las acciones contaron con el respaldo de la Fiscalía Penal de Embarcación y el Juzgado de Garantías N° 1, que supervisaron el cumplimiento de las medidas judiciales.

Los investigadores de la Subdirección General de Investigaciones comenzaron a trabajar sobre los registros de cámaras y los testimonios recabados. Este trabajo permitió identificar a los presuntos involucrados y solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

El robo ocurrió el lunes pasado en un establecimiento ubicado en calle 24 de Septiembre, entre Vuistaz y Buenos Aires

Durante estos procedimientos, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, un arma de fuego con pedido de secuestro en una causa previa por hurto, un teléfono celular y otros objetos de interés para la causa. Estos elementos serán sometidos a peritajes para determinar su relación directa con el robo.

La Fiscalía Penal de Embarcación continúa con las actuaciones para reunir todas las pruebas necesarias y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos. El Juzgado de Garantías N°1 mantiene bajo seguimiento la evolución de la causa y avala las nuevas medidas solicitadas por los investigadores.

Capturaron a otro de los delincuentes que robaron 80 mil dólares de una financiera

En las últimas horas, las autoridades detuvieron a otro de los delincuentes acusados de robar 80 mil dólares en tal solo 4 minutos de una financiera en Moreno. El golpe comando ocurrió en septiembre, pero el caso se conoció a mediados de diciembre, cuando cayeron los primeros cinco sospechosos.

Tras el asalto, todos los involucrados escaparon robando diversos autos, pero en el apuro se olvidaron un celular y ese teléfono fue crucial para los investigadores: sacaron pistas de los audios, de las fotos de los contactos y de los parientes de los titulares de las líneas.

Así identificaron a varios de los implicados y arrestaron a cinco sospechosos el pasado 16 de diciembre. Ahora, cayó uno de los dos prófugos: se trata de A. M. (45), quien se escondía en la casa de una hermana y lo atraparon en Nochebuena.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que, tras obtener apoyo por parte de la PFA para la instalación de las cámaras frente al domicilio de la hermana del prófugo en la localidad de Guernica, se pudo observar que el sospechoso estaba en el lugar y así se logró hacer efectiva su detención en la vía pública.

De esta manera, , al menos, de los que pudieron identificar con base en ese celular que se olvidaron cuando cambiaban de autos al escapar del robo.

