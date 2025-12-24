Revelaron el motivo de la muerte del joven que salió de un hospital en Baradero, regresó en un patrullero y falleció

La autopsia preliminar en el caso Didier Podestá Deleglise determinó paro cardiorrespiratorio por ingesta de sustancias como causa de muerte

El caso de la muerte de Didier Podestá Deleglise, un joven de 23 años en Baradero que se fue de un hospital, volvió en un patrullero y a las horas murió, derivó en un cambio de perspectiva en la investigación judicial luego de que el informe preliminar de autopsia determinara que el fallecimiento se produjo a raíz de un paro cardiorrespiratorio por ingesta de sustancias.

Este resultado descarta por el momento la hipótesis de una agresión física letal, lo que desvía la atención inicial sobre la presunta responsabilidad policial y orienta la investigación a una posible negligencia médica y a la actuación de los funcionarios públicos, según informó Gabriel Fontanari, subsecretario de Seguridad local, al medio La Opinión.

Pese a esta conclusión, la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y continúa reuniendo testimonios y registros fílmicos, integrando tanto cámaras de seguridad como videos privados aportados por vecinos. Fontanari destacó que los materiales analizados hasta ahora indican que ni la Policía ni terceros aparecen golpeando al joven.

“No hay nada acreditado que diga que lo hayan golpeado. Sí que se había golpeado por alguna cuestión de que se había caído de una verja o algo similar. Eso está en plena investigación, pero en principio, sería esto”, explicó el hombre.

Según la familia, el muchacho reingresó al hospital tras su primera salida sin el alta, en peor estado y con el rostro visiblemente golpeado.

La reconstrucción del caso indica que el último día de Podestá Deleglise comenzó alrededor de las 6:40 de la mañana, cuando la Policía lo halló en la vía pública tras una denuncia que alertaba sobre una conducta exaltada. Una oficial del turno solicitó la asistencia del SAME y Didier fue trasladado al Hospital Dr. Lino Piñeiro de Baradero para un control por intoxicación.

Según consignó Fontanari, tras ser atendido, se retiró sin que recibir el alta formal, acompañado por una oficial que incluso le abrió el portón. “Lo dejaron ir a pesar de su estado de intoxicación”, remarcó Dante Morini, abogado de la familia, al medio La Opinión, aclarando que la salida no fue una fuga, sino una decisión del personal del hospital.

Cerca de las 7:40, la Policía recibió otro aviso por la presencia de Didier en la intersección de Malabia y René Simón. Los efectivos lo restituyeron al hospital en donde su cuadro se complicó con el paso de las horas.

“Se fue empeorando el cuadro que presentaba y lamentablemente cerca de las veinte horas termina falleciendo”, preciso Fontanari.

La investigación judicial descarta por ahora una agresión letal y considera posible negligencia médica y actuación de funcionarios públicos en Baradero

La familia sostiene su convicción de que Didier fue víctima de una fuerte golpiza. Melany Podestá, hermana de la víctima, relató que la abuela lo vio horas antes de morir y notó que estaba “recontra golpeado”, y que, tras el fallecimiento, solo les permitieron ver su cara y “estaba terrible”. “Tenía la oreja violeta y un pómulo violeta. Parecía Frankenstein. No nos dejaron ver el cuerpo. La cara tenía pinta de que fue una paliza terrible”, contó. El cuñado, Jonatan, también enfatizó que “han querido instalar que fue por producto de la droga y que se cayó en la calle”, apuntando contra la versión oficial.

No obstante, el informe forense preliminar y los testimonios oficiales, así como la ausencia de una denuncia formal contra el personal policial, llevan el foco hacia una evaluación integral que ahora considera la hipótesis de eventuales falencias médicas o actuaciones inadecuadas del personal.

El abogado Morini detalló en La Opinión que Didier ingresó al hospital dos veces el mismo día y no recibió la atención adecuada tras su primer ingreso, lo que refuerza la sospecha de posible negligencia médica y de incumplimiento de deberes de funcionario público, temas centrales en la pesquisa en curso.

La Fiscalía, encabezada por Vicente Gómez de la UFI N° 9 de Baradero, mantiene la investigación bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” y actúa con hermetismo tras el resultado del informe final de autopsia y la integración de todas las evidencias recabadas.

El comunicado del Honorable Concejo Deliberante de Baradero

El joven, padre de dos niñas pequeñas, convivía con su pareja y tenía por hobbie la producción musical. El Municipio aseguró que intervino desde el inicio para garantizar la transparencia del proceso, manteniéndose a la espera de la resolución.