Investigan la muerte de un joven en Baradero: se fugó de un hospital, volvió con un patrullero y a las horas murió

Un joven de 23 años murió el lunes en Baradero en circunstancias poco claras que investiga la Justicia. Se trata de Didier Podestá Deleglise, quien ese día fue trasladado al hospital local luego de que la policía recibiera una denuncia que indicaba que “estaba exaltado en la vía pública”. El hombre, sin embargo, se escapó de la clínica y luego volvió acompañado por un patrullero. Horas después, falleció.

Tras su muerte, la fiscal Vicente Gómez, a cargo de la UFI N° 9 de la ciudad, abrió una investigación por averiguación de causales de muerte. En este contexto, la familia sostiene que el fallecimiento de Didier se debe a que recibió una golpiza fatal y asegura que, al reconocer el cuerpo, encontraron su rostro completamente desfigurado.

Según pudo reconstruir este medio, todo comenzó el pasado lunes alrededor de las 06:40 de la mañana, cuando la policía recibió un llamado que alertaba sobre un hombre “exaltado” en la calle. La oficial que estaba de guardia en ese momento pidió asistencia al SAME, y el joven de 23 años fue trasladado al Hospital Dr. Lino Piñeiro de Baradero.

Tras permanecer un tiempo en observación por intoxicación, la víctima escapó de la guardia. Minutos después, a las 7:40, los oficiales recibieron un nuevo llamado: nuevamente había sido visto, esta vez en la intersección de Malabia y René Simón.

“Es trasladado de vuelta al hospital y, una vez que estaba internado, se fue empeorando el cuadro que presentaba y lamentablemente cerca de las 20 horas termina falleciendo”, explicó Gabriel Fontanari, subsecretario de Seguridad de Baradero.

De acuerdo con el funcionario, muchos vecinos se presentaron espontáneamente en la comisaría y fiscalía local para aportar datos y filmaciones privadas que permitan reconstruir qué ocurrió desde el momento en que el joven huyó del hospital hasta su regreso en grave estado.

Y agregó: “En primera instancia, no hay nada acreditado que diga que lo hayan golpeado, que haya recibido golpes. Sí que se había golpeado por alguna cuestión de que se había caído de una verja o algo similar. Eso está en plena investigación, pero en principio, sería esto”. Para Fontanari, la hipótesis de una golpiza policial “quedó prácticamente desacreditada”.

Lo cierto es que el cuerpo ya fue trasladado a la Unidad Pericial de San Nicolás para la autopsia, que deberá establecer las causas de la muerte. En paralelo, la UFI N° 9 de Baradero, investiga el hecho bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que no existe una denuncia formal contra el personal policial. La investigación se maneja con un alto nivel de hermetismo.

La hermana de la víctima, Melany Podestá, brindó detalles sobre la versión de la familia: “Mi abuela lo vio a la mañana y dijo que estaba recontra golpeado. Cuando murió, nos dejaron ver solo su cara y estaba terrible. Tenía la oreja violeta y un pómulo violeta. Parecía Frankenstein. No nos dejaron ver el cuerpo. La cara tenía pinta de que fue una paliza terrible”.

En diálogo con Todo Noticias (TN), añadió: “Ahí nos dijeron que tenían que armar el caso y ver qué pasó en esos momentos. Hablar con los policías que intervinieron y pedir cámaras y hablar con personal del hospital, ambulancieros. Nos dijeron que iba a tardar mucho”.

El joven de 23 años era padre de dos niñas, una de 3 años y otra de apenas ocho meses. Convivía con su pareja y su hobbie era producir música, tal como se puede observar en el video adjunto en esta nota.

El cuñado de la víctima, Jonatan, precisó que Didier tenía la cara “desfigurada” y apuntó a las autoridades: “Han querido instalar que fue por producto de la droga y que se cayó en la calle”.

“Él tuvo dos paros. El primero estuvo 30 minutos, que lo reanimaron. Como es joven, 23 años, lo pudo soportar. El segundo paro terminó acabando con su vida“, explicó, en declaraciones a Crónica TV.