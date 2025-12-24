Crimen y Justicia

Rescataron a tres menores en Morón y detuvieron a sus padres por explotación sexual

El operativo se realizó en las últimas horas y estuvo a cargo de la fiscal Marisa Monti. Las víctimas quedaron a resguardo, mientras que sus progenitores fueron detenidos

Tres menores fueron rescatados de una situación de explotación sexual infantil en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Según reconstruyó Infobae de fuentes judiciales y policiales, los adolescentes estaban siendo explotados sexualmente por sus propios padres en un contexto de extrema vulnerabilidad.

La investigación, denominada Operación Belén, tuvo origen en una denuncia presentada por vecinos y familiares cercanos de las víctimas, quienes alertaron sobre la posible existencia de abusos y explotación en el seno de una familia radicada en Morón.

Ante esta situación, tomó el caso la fiscal Marisa Monti, titular de la Fiscalía N° 9 de Morón, con competencia en narcotráfico y delitos conexos a la trata de personas, quien ordenó las primeras medidas. Entre ellas la intervención de la División de Investigaciones de Trata de Personas y Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Morón.

Según detallaron las fuentes consultadas por Infobae, la causa avanzó a partir de la identificación del domicilio y la recolección de testimonios y pruebas en la zona. Así, las autoridades determinaron las circunstancias en las que se encontraban los menores y reunieron elementos que confirmaron la gravedad de la situación.

A medida que se profundizó la investigación, la fiscalía recabó información que señalaba que los padres de los adolescentes habrían facilitado la explotación sexual de al menos uno de ellos, de 15 años, a cambio de droga y dinero. Por las pruebas recolectadas, no se descarta que los tres menores hayan sido víctimas de otros delitos sexuales en el ámbito familiar, una hipótesis que sigue bajo análisis de la Justicia.

La intervención de las fuerzas de seguridad y los equipos asistenciales se concretó con un allanamiento en la vivienda de la familia. La medida fue ordenada por Maximiliano Carletti, juez a cargo del Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial de Morón. El operativo, realizado por personal policial y funcionarios judiciales, permitió constatar el estado de vulnerabilidad de los adolescentes.

Durante el procedimiento, los tres menores fueron puestos bajo resguardo inmediato por las autoridades de protección de derechos, que activaron los protocolos de asistencia integral. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, los adolescentes permanecen bajo cuidado institucional, recibiendo apoyo psicológico.

En el mismo operativo, los padres de las víctimas quedaron detenidos. De acuerdo con la prueba reunida hasta el momento, la fiscalía les imputa la facilitación y explotación sexual de uno de los menores, aunque la causa permanece abierta a nuevas pruebas y testimonios. Los imputados fueron indagados este miércoles en sede judicial.

En el marco de la causa, la fiscal Marisa Monti destacó la relevancia del accionar coordinado entre el Departamento de Abuso Sexual Infantil y Trata de Personas de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Eleonora Weingast. La funcionaria también valoró el compromiso sostenido de la Justicia, las fuerzas de seguridad y los organismos municipales en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La investigación seguirá sumando pruebas y testimonios, mientras los equipos interdisciplinarios trabajan en la asistencia de las víctimas y la Justicia define nuevas medidas en el marco de la causa.

