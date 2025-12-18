Una joven argentina fue atacada a puñaladas por su esposo en Italia mientras trabajaba en un hotel

La pareja se había mudado a Italia en febrero de este año

A principios de 2025, Paola Espíndola, una joven de 24 años oriunda de San Nicolás, emigró a Italia junto a su pareja, Alejo Grisetti, en busca de mejores oportunidades laborales. Al poco tiempo se casaron y comenzaron a trabajar en un hotel de los Alpes. En paralelo, había comenzado a sufrir violencia de género hasta que la semana pasada su esposo intentó matarla a puñaladas.

“Está viva de milagro”, aseguró su hermana, Maira, quien viajó hacia la provincia italiana de Trento para cuidar de la joven. El episodio ocurrió el 10 de diciembre, cuando fue sorprendida por su agresor mientras preparaba el desayuno en su lugar de trabajo.

“Pao hacía el desayuno cuando recibió la primera puñalada en el medio del pecho, otras en el brazo y la espalda”, relató al indicar que la única forma que encontró de protegerse fue tirándose de las escaleras. Pese a la brutalidad del ataque, aseguró que su hermana siempre se mantuvo consciente.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, Espíndola debió ser trasladada de urgencia en helicóptero al hospital Santa Chiara, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. Respecto a su agresor, este se había autolesionado, por lo que permaneció internado dos días.

El acusado se encuentra detenido, tras haberse autolesionado (Rosario 3)

“Le dieron tres puntos en el abdomen. Está detenido. No está hospitalizado”, aclaró Maira durante un diálogo con Radio Net. Asimismo, contó que una tía del acusado que vive en Italia se ofreció a colaborar y que su madre se había comunicado con ella.

Según informó el medio italiano Il T Quotidiano, la detención fue confirmada por el juez de instrucción Enrico Borrelli, quien dispuso que el interrogatorio se realizará una vez que el acusado se recupere físicamente. Grisetti, también oriundo de San Nicolás, había sido trasladado previamente a otra sede de la cadena hotelera en Austria debido a episodios de violencia previos en contra de su pareja.

Actualmente, Paola se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación y deberá someterse a nuevas cirugías. “Tiene los dos pulmones pinchados, un riñón pinchado, pero funciona, una escápula quebrada que suelda sola. Le operaron la mano derecha; perdió la movilidad porque tiene una puñalada en un tendón”, describió su hermana.

La reconstrucción de los hechos reveló un contexto de violencia de género sostenida, del cual su familia en Argentina no tenía idea hasta este punto. Maira relató que solo sabían que la relación entre su hermana y Grisetti estaba terminada.

La víctima permanece internada en el hospital Santa Chiara de Trento

Previo a la agresión, la joven buscó ayuda en el hotel, tras advertirle a sus empleadores que temía por su vida. “Les dijo que él quería matarla. El hotel se comprometió a sacar a esa persona del lugar y trasladarlo a Austria. Quedaron en eso. Él estaba escondido cuando le hizo esto”, detalló la hermana de la víctima.

Tras conocerse que la joven y su familia pertenecen a la comunidad evangélica de la Iglesia Gran Rey en San Nicolás, la pastora Cristina Sabatini reveló que la víctima contó que “en cada puñalada que recibía, solo decía: ‘Dios, quiero vivir’. Se aferró a la vida“.

“Que esté viva es un milagro. Hoy necesita de nuestra ayuda para costear los gastos que demanda la estadía allí. Su hermana, que está con ella, tuvo que dejar su trabajo”, sostuvo la religiosa durante una entrevista con Diario El Norte. Asimismo, indicó que abrieron una colecta para pagar el tratamiento y su regreso a la Argentina.