Golpeó a su novia, apuñaló a su suegro cuando quiso defenderla y fue detenido en Berisso

Los violentos hechos ocurrieron en una vivienda de la calle 26 entre 158 y 159 de la localidad de Berisso, partido de La Plata (Google Maps)

Un hombre fue detenido el miércoles en Berisso luego de golpear a su novia y apuñalar a su suegro cuando intentó defender a su hija.

El incidente se registró en calle 26 entre 158 y 159. Las autoridades tomaron conocimiento de lo que había sucedido gracias a una llamada al 911, que alertó sobre una mujer que pedía ayuda a gritos en esa cuadra.

Al llegar, los agentes hallaron a una mujer de 34 años y a su padre, de 62, ambos gravemente heridos. El presunto agresor huyó minutos antes del arribo de los oficiales.

De inmediato, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se trasladó al domicilio y prestó los primeros auxilios tanto a la mujer como al hombre herido. Ambos fueron estabilizados en el lugar.

Posteriormente, la situación del padre de la víctima se complicó, lo que obligó a solicitar nuevamente la presencia de la ambulancia. El hombre sufrió una descompensación y fue derivado al Hospital Larrain. Según el reporte de las autoridades, permanece internado, estable y bajo control médico.

La mujer, en tanto, no requirió traslado hospitalario, aunque continuó con seguimiento sanitario tras el ataque.

De acuerdo con los testimonios a los que pudo acceder el medio local 0221, el hecho se inició con una discusión en el hogar, donde el joven de 30 años atacó violentamente a su pareja.

Mientras se realizaba la atención de las víctimas, los efectivos implementaron rápidamente un operativo cerrojo en el barrio para ubicar al acusado, quien se había dado a la fuga en medio del caos. El despliegue policial dio resultado y, tras intensas recorridas, lograron dar con el presunto atacante, que fue aprehendido sin ofrecer resistencia.

El hombre quedó inmediatamente a disposición de la Justicia, siendo trasladado a una dependencia policial a la espera de su imputación formal. El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 y el Juzgado de Garantías N° 2.

El agresor fue detenido (Noticias XFN)

Una joven denunció que su ex novio la obligó a prostituirse por dos años

Horas antes, una joven de La Plata denunció a su ex pareja por haberla obligado a ejercer la prostitución durante más de dos años en el marco de una situación de violencia de género, amenazas y hostigamiento. El acusado, con quien tuvo una hija, se encuentra actualmente detenido por otra causa, pero según la denuncia, continúa acosándola desde la prisión.

Los hechos son investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1. La joven relató que inició una relación con el hombre cuando tenía 19 años. Ambos se mudaron juntos ese mismo año, poco después de que ella comenzara la universidad. Desde entonces, comenzaron los episodios de violencia física y amenazas.

El hombre dormía con un arma de fuego junto a la cama y la amenazaba no solo con matarla a ella, sino también a su familia. Inicialmente, el acusado la forzó a entregarle la totalidad de su sueldo. Más tarde, tras quedar ambos sin ingresos, el hombre la obligó a prostituirse.

En la denuncia figura que la víctima debía reportar cada uno de sus movimientos, responder de inmediato a los mensajes del acusado y notificarle cualquier tipo de interacción con su entorno. Los primeros episodios donde fue forzada a prostituirse ocurrieron entre 2018 y 2019. Él la acompañaba personalmente a hoteles para concretar los encuentros con clientes.

Con el tiempo, sin que la mujer lo supiera, el hombre comenzó a crear perfiles falsos en plataformas digitales utilizando fotografías de la joven, donde ofrecía sus servicios sexuales. En algunas ocasiones, la llevaba a la vía pública a buscar clientes, por lo que las autoridades investigan a un segundo hombre, quien habría participado de los abusos en forma continuada.

En el único lapso en donde el hombre bajó la intensidad de los ataques, fue durante el embarazo. Posteriormente, el acusado fue detenido por tenencia ilegal de armas. En 2021, la víctima se trasladó a la vivienda de un familiar y allí decidió hablar sobre parte de lo vivido, mientras continuaba recibiendo amenazas desde el penal donde se encontraba el agresor, tanto a ella como a su familia. Le exigía que regresara y también le reclamaba el pago de supuestas “deudas” económicas.