Una joven denunció que su ex novio la obligó a prostituirse por más de dos años y ahora la acosa desde el penal

La mujer relató que vivió situaciones de violencia física y psicológica, bajo amenazas y control. Dormía con un arma al lado de la cama

El departamento judicial de La Plata

Una joven de La Plata denunció a su ex pareja por haberla obligado a ejercer la prostitución durante más de dos años en el marco de una situación de violencia de género, amenazas y hostigamiento. El acusado, con quien tuvo una hija, se encuentra actualmente detenido por otra causa, pero según la denuncia, continúa acosándola desde la prisión.

Los hechos son investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1. La joven relató que inició una relación con el acusado cuando tenía 19 años. Ambos se mudaron juntos ese mismo año, poco después de que ella comenzara la universidad. Desde entonces, según el testimonio recogido por el portal 0221, comenzaron los episodios de violencia física y amenazas.

El hombre dormía con un arma de fuego junto a la cama y la amenazaba no solo con matarla a ella, sino también a su familia. Inicialmente, el acusado la forzó a entregarle la totalidad de su sueldo. Más tarde, tras quedar ambos sin ingresos, el hombre la obligó a prostituirse.

En la denuncia figura que la víctima debía reportar cada uno de sus movimientos, responder de inmediato a los mensajes del acusado y notificarle cualquier tipo de interacción con su entorno. Los primeros episodios donde fue forzada a prostituirse ocurrieron entre 2018 y 2019. Él la acompañaba personalmente a hoteles para concretar los encuentros con clientes.

Con el tiempo, sin que la víctima lo supiera, el hombre comenzó a crear perfiles falsos en plataformas digitales utilizando fotografías de la joven, donde ofrecía sus servicios sexuales. En algunas ocasiones, la llevaba a la vía pública a buscar clientes, por lo que las autoridades investigan a un segundo hombre, quien habría participado de los abusos en forma continuada.

En el único lapso en donde el hombre bajó la intensidad de los ataques, fue durante el embarazo. Posteriormente, el acusado fue detenido por tenencia ilegal de armas. En 2021, la víctima se trasladó a la vivienda de un familiar y allí decidió hablar sobre parte de lo vivido, mientras continuaba recibiendo amenazas desde el penal donde se encontraba el agresor, tanto a ella como a su familia. Le exigía que regresara y también le reclamaba el pago de supuestas “deudas” económicas.

La obligaban a prostituirse a cambio de mercadería y dinero

Arrestaron a una mujer en
Arrestaron a una mujer en la localidad de Guaraní, por obligar a su sobrina a prostituirse

Una joven de 18 años denunció ante la Policía de Misiones que su tía la obligó a prostituirse durante más de tres años a cambio de mercadería y dinero en la localidad de Guaraní, ubicada en el interior de la provincia. La denuncia llevó a la detención de una mujer de 27 años, acusada por las autoridades de explotar sexualmente a su sobrina entre 2021 y 2024.

Según informó el Diario Época, la adolescente manifestó ante los efectivos que convivía con su tía desde hacía varios años y que esta la sometió a mantener relaciones sexuales con diferentes hombres. Los encuentros ocurrían en distintos puntos del municipio y eran coordinados por la acusada, quien utilizaba contactos telefónicos para organizar las citas e informar a los hombres dónde debían acudir. Producto de estos episodios, la víctima confirmó que había quedado embarazada.

Frente a la gravedad de los hechos, efectivos policiales activaron el protocolo provincial de protección integral para víctimas de delitos, según reportó el mismo portal. La fiscalía a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1–2 de Oberá dispuso la custodia inmediata de la joven y ordenó el inicio de investigaciones urgentes.

El operativo, que culminó con la detención de la sospechosa, fue ejecutado por la Comisaría de Guaraní, la Comisaría de la Mujer y la División Cibercrimen, instituciones que intervinieron en conjunto tras reunir las pruebas aportadas por la denunciante. La aprehensión se produjo cerca de las 20.30 en una vivienda de Villa Somer, donde los agentes secuestraron un teléfono celular que presuntamente utilizaba la familiar para organizar los encuentros con los “clientes”.

