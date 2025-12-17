Tres presos se escaparon de la cárcel de Paraná por la puerta, pero fueron recapturados

Los delincuentes salieron por la puerta de entrada

Tres internos se fugaron durante la tarde del martes de la Unidad Penal 1 de Paraná. Lo habrían hecho para vengar la agresión a una mujer que había sido apuñalada. Tras un fuerte operativo cerrojo, la Policía los recapturó.

Los tres presos hicieron un ardid para poder fugarse. Según informó a medios locales el subjefe de la Departamental Paraná, Comisario Hernán Góngora, uno de ellos simuló estar descompuesto. Esto motivó la asistencia de los guardias y les dio la oportunidad a los otros de entrar en escena, amedrentar a los agentes penitenciarios y huir. Se estima que participaron unos 10 internos del pabellón 5, que empuñaban armas “tumberas”.

Dos guardiacárceles resultaron heridos. El incidente se produjo en el pabellón 5 a eso de las 18. Las primeras informaciones dan cuenta de que hubo un cuarto interno que logró franquear la salida, pero fue recapturado de inmediato.

Una vez fuera, los presos, alojados en la Unidad Penitenciaria 1, robaron una moto a pocas cuadras del penal. De inmediato, se informó a la Policía que montó un operativo para dar con los prófugos.

Los presos robaron una moto a los pocos minutos de huir

En un primer momento, se los buscó en inmediaciones de la cárcel. El sistema del 911 permitió identificar que habían sustraído el rodado. Y, a pocas cuadras de allí, encontraron tirada en la calle una faca, un elemento corto punzante de fabricación casera que se utiliza en las peleas carcelarias.

La Policía trabaja en la hipótesis de que el escape estaría relacionado con un hecho ocurrido en el barrio Nueva Ciudad. Allí, una mujer resultó herida con un arma blanca. Sería, según las primeras averiguaciones de la fuerza de seguridad, pariente de uno de los internos de la UP1 que escaparon, por lo que creen que habrían intentado vengarse.

Los tres internos evadidos fueron recapturados por personal policial en la intersección de las calles Blas Parera y Martín Fierro. El lugar está muy lejos de la UP1 y cerca de la zona de salidas de Paraná.

De hecho, este punto es cercano al barrio Nueva Ciudad, donde la mujer pariente de uno de los presos recibió la herida luego de una disputa en la que habrían participado otras mujeres.

Los presos no fueron devueltos a la UP1; por el contrario, quedaron a disposición de la Fiscalía en Turno. En paralelo, personal policial realizaba pesquisas en la cárcel para determinar si más internos participaron de la fuga, delimitar las responsabilidades de los agentes penitenciarios y analizar la situación en la que se produjo el hecho.

Uno de los guardiacárceles herido fue trasladado a un nosocomio local donde se constató que su cuadro no representa un caso de gravedad. El uniformado quedó en observación.