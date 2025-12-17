Crimen y Justicia

Tragedia en Mar del Plata: se incendió un geriátrico y murieron tres mujeres

Las víctimas tenían entre 80 y 95 años. Una residente, de 79, está internada en grave estado. Además, 13 policías debieron ser trasladados de urgencia con síntomas de intoxicación

Incendio en un geriátrico. Gentileza canal 8 de Mar del Plata

Tres mujeres residentes de un geriátrico de Mar del Plata murieron anoche en medio de un incendio que se desató en uno de los pisos del edificio en el que vivían. Las víctimas, de acuerdo con los primeros datos que trascendieron, tienen entre 80 y 95 años. Otra mujer, de 79 y que también vive en el lugar, está internada en el grave estado, señalaron fuentes del Municipio a Infobae. Además, al menos 13 policías debieron ser trasladados de urgencia con síntomas de intoxicación.

El fuego se desató en el segundo piso del geriátrico Sagrada Familia, situado en la calle Jujuy al 1100, a apenas seis cuadras de la playa del balneario La Perla, por causas que todavía son motivos de investigación.

Además de los efectivos que resultaron intoxicados, varias dotaciones de bomberos de distintas dependencias y ambulancias del SAME asistieron al lugar para socorrer a los empleados y los adultos mayores que residen en el lugar. Los agentes afectados fueron trasladados al Hospital Privado de Comunidad. Sólo uno de ellos quedó en observación.

De acuerdo con información confirmada por el diario La Capital de Mar del Plata, tres de los fallecimientos ocurrieron dentro del geriátrico, mientras que la cuarta víctima murió en un hospital poco después de ser trasladada. Las mujeres fallecidas fueron identificadas como Teresa Caporaleti (95 años), Beatriz Méndez (95) y María Vásquez (80).

El geriátrico incendio está ubicado en la calle Jujuy al 1100

En tanto, Inés Golman, de 79, fue llevada de urgencias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde pelea por su vida, confirmaron las fuentes oficiales a este medio. “Está muy grave con asistencia respiratoria mecánica”, agregaron.

El Departamento Central de Bomberos comunicó que el incendio habría comenzado en la habitación número 12 del segundo piso, en un edificio que cuenta con 27 habitaciones en total.

Al ingresar para sofocar el fuego, los socorristas encontraron una gran cantidad de humo y carbonización con termo fracturas tanto en el dormitorio donde habría comenzado todo, así como en las habitaciones contiguas 10 y 11. Al momento del siniestro, se encontraban en el lugar 38 adultos mayores.

El secretario de Seguridad del Municipio, Rodrigo Gonçalvez, valoró de manera especial el trabajo de los efectivos policiales que ingresaron al geriátrico. En diálogo con Radio Brisas, dijo que “los policías que expusieron su vida marcaron la diferencia para que hoy no estemos hablando de un saldo mucho más negativo”.

“Fue una respuesta eficaz en una situación extrema. Ahora, la prioridad es seguir de cerca la evolución de las personas rescatadas”, agregó.

“Son de esos días que a uno no le gusta transitar. El saldo de un incendio donde había 38 adultos mayores es muy duro. Lamentablemente, cuatro mujeres perdieron la vida”, expresó el funcionario.

“No fue un incendio de gran magnitud, pero la saturación de humo fue muy importante. En un geriátrico, donde hay personas con movilidad reducida, la situación se vuelve mucho más compleja”, añadió secretario.

Las fuentes oficiales consultadas por Infobae indicaron que de los 34 residentes, tres fueron retirados del lugar por sus familiares, mientras que el resto de los abuelos fueron distribuidos en otros geriátricos pertenecientes a la firma que maneja el hogar incendiado.

