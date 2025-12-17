Incendio fatal en el geriátrico de Mar del Plata: advirtieron fallas en detectores de humo e imputaron a los dueños

Las imágenes del operativo tras el incendio en el geriátrico. (Gentileza Canal 8 de Mar del Plata)

En el marco de la investigación por el incendio que provocó la muerte de tres mujeres residentes en el geriátrico Sagrada Familia de Mar del Plata, la Policía Bonaerense allanó esta tarde el establecimiento y advirtió fallas en algunos detectores de humo. Los tres dueños fueron imputados por la Justicia.

El operativo estuvo a cargo de la DDI local y fue dispuesto por las fiscalías N°5 y N°11, a cargo de Alejandro Pellegrinelli y Rodolfo Moure, respectivamente.

Durante el allanamiento en el lugar, ubicado sobre la calle Jujuy al 1100, las autoridades secuestraron teléfonos celulares y documentación de interés, como cuadernillos de cambio de guardia con fecha reciente, informes técnicos, planos del inmueble y una carpeta rotulada “Servisa Sanitrol – Sistemas Ambientales Atlas”.

También, hallaron e incautaron tres detectores de humo que no funcionaban, entre otros elementos de relevancia para los investigadores. Por último, los agentes notificaron a los propietarios de la causa en su contra, por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

La DDI marplatense allanó el geriátrico este miércoles

Los imputados son G.J.M., de 38 años; G.M.J., de 42; y G. M.B., de 40. A todos se les informó sobre la acusación por orden de las fiscalías intervinientes tras la muerte de Teresa Caporaleti (95 años), Beatriz Méndez (95) y María Vásquez (80).

La cuarta víctima, Inés Golman (79), sigue internada en estado grave en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde pelea por su vida, confirmaron las fuentes oficiales a este medio. “Está muy grave con asistencia respiratoria mecánica”, agregaron.

El Departamento Central de Bomberos comunicó que el incendio habría comenzado en la habitación número 12 del segundo piso, en un edificio que cuenta con 27 cuartos en total.

Al ingresar para sofocar el fuego, los socorristas encontraron una gran cantidad de humo y carbonización con termo fracturas tanto en el dormitorio donde habría comenzado todo, así como en las habitaciones contiguas 10 y 11. Al momento del siniestro, se encontraban en el lugar 38 adultos mayores.

Los celulares y parte de la documentación secuestrada

Peritos determinaron que el incendio no fue de gran magnitud, pero la concentración de humo complicó todo, especialmente por tratarse de personas con movilidad reducida. Como consecuencia del operativo de evacuación, 13 policías fueron hospitalizados por intoxicación, de los cuales solo uno quedó en observación.

“Los policías que expusieron su vida marcaron la diferencia para que hoy no estemos hablando de un saldo mucho más negativo”, destacó el secretario de Seguridad del Municipio, Rodrigo Gonçalvez, en diálogo con Radio Brisas.

“Son de esos días que a uno no le gusta transitar. El saldo de un incendio donde había 38 adultos mayores es muy duro. Lamentablemente, cuatro mujeres perdieron la vida”, expresó el funcionario, y continuó: “No fue un incendio de gran magnitud, pero la saturación de humo fue muy importante. En un geriátrico, donde hay personas con movilidad reducida, la situación se vuelve mucho más compleja”.

“Fue una respuesta eficaz en una situación extrema. Ahora, la prioridad es seguir de cerca la evolución de las personas rescatadas”, concluyó Gonçalvez.

Al momento del siniestro, se encontraban en el lugar 38 adultos mayores

Las fuentes oficiales consultadas por Infobae indicaron que de los 34 residentes, tres fueron retirados del lugar por sus familiares, mientras que el resto de los abuelos fueron distribuidos en otros geriátricos pertenecientes a la firma que maneja el hogar incendiado.

Según las primeras averiguaciones, la habilitación del establecimiento seguía en trámite desde el 2019 en la Municipalidad de General Pueyrredón.