Crimen y Justicia

Estuvo siete años acusado de abusar de su hija, pero en el juicio ella reconoció que había mentido y la Justicia lo absolvió

El caso ocurrió en La Plata. La joven, ya mayor, contó que había faltado a la verdad en Cámara Gesell por presión de su madre en un contexto de separación de su padre, un ingeniero de la ciudad

Guardar
Los tribunales de La Plata
Los tribunales de La Plata

Durante más de siete años, Luis Ángel Godoy, un ingeniero de La Plata, enfrentó una acusación de abuso sexual impulsada por la madre de su hija. La Justicia finalmente lo absolvió tras comprobar que la denuncia en su contra había sido falsa.

Todo comenzó en 2018, cuando una expareja de Godoy lo denunció por presunto abuso sexual de su hija menor de edad. Según detallaron a Infobae fuentes del caso, la acusación señalaba que los hechos habrían ocurrido en el domicilio del ingeniero, cuando la niña tenía entre siete y diez años.

Durante el primer tramo de la investigación, la defensa -a cargo de los letrados José María Villada y Juan Gabriel Mendy- pidió una exención de prisión para su cliente y la Justicia aceptó el pedido, por lo que nunca estuvo detenido.

En ese proceso, la Cámara de Apelaciones de La Plata dispuso el sobreseimiento de Godoy al considerar que no había elementos para llevarlo a juicio. Pero la medida fue revocada por el Tribunal de Casación, que ordenó la continuidad de la investigación.

En la causa, la madre de la chica se presentó como particular damnificada y el expediente avanzó hasta llegar al juicio oral, que se realizó el jueves pasado. El debate estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, presidido por la jueza Carmen Palacios Arias, y la acusación fue encabezada por la fiscal Viviana Arturi.

La hija de Godoy, que ya alcanzó la mayoría de edad, declaró durante la audiencia. La joven aseguró que su testimonio original -realizado en una Cámara Gesell años atrás- había sido una mentira que prestó bajo amenazas de su madre y de su abuela materna, como parte de un conflicto por la separación de sus padres.

Esa declaración fue ratificada en el debate oral por el psicólogo que acompañaba a la joven. La madre, en cambio, sostuvo la versión inicial.

Frente a esta situación, la fiscalía descartó la existencia del delito de abuso y desistió de producir el resto de la prueba testimonial y acusatoria, por lo que la jueza decretó la absolución de Godoy.

La medida también incluyó una orden para que la madre de la joven sea ahora investigada por “falso testimonio agravado”.

Según contaron desde el entorno de Godoy, recién después de escuchar la sentencia “pudo volver a respirar tranquilo”. Para él, fue una etapa de angustia que lo alejó de su rutina habitual en La Plata y también durante un tiempo de su hija: en una etapa del proceso, cuando la adolescente todavía era menor de edad, el Tribunal de Familia dispuso la revinculación con el padre, y la chica comenzó a vivir con una tía paterna en esa ciudad.

La abogada de la ex pareja de Godoy también está citada como parte del nuevo expediente judicial por falso testimonio. Desde la defensa, expresaron su decisión de acompañar esa investigación.

Otro caso de falsa denuncia

En 2013, Juan Foster fue denunciado falsamente por su ex pareja por abuso sexual y secuestro de su hijo, lo que lo llevó a estar doce años separado del niño. Antes, la madre también había acusado a la abuela paterna, Rosario Abduch, de un delito similar, pero la Justicia cerró ambas causas por inexistencia de los hechos.

Aunque los tribunales penales sobreseyeron a Foster y a su madre tras comprobarse que el chico no había sido víctima de ningún delito y que deseaba verlos, la Justicia civil no facilitó la recomposición del vínculo.

En 2017, un intento de revinculación en un centro de salud mental fracasó porque el niño, bajo influencia materna, manifestó rechazo hacia su padre sin fundamentos claros.

En una entrevista reciente, Foster y Abduch expresaron en diálogo con Infobae su deseo de recuperar el vínculo perdido con el hijo y nieto, y explicarle que no lo abandonaron.

Temas Relacionados

Falsas denunciasLa PlataÚltimas noticias

Últimas Noticias

Más de 20 detenidos e imputados tras una ola de operativos en distintas ciudades del país por delitos sexuales

Los allanamientos fueron realizados por la Policía Federal en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes

Más de 20 detenidos e

Caranchos top: encontraron el documento de L-Gante en un allanamiento e investigan su vínculo con la banda que estafaba aseguradoras

Se trata de una copia de su DNI, hallada en uno de los estudios jurídicos inspeccionados. Los fiscales aún no determinaron si era cliente o si los sospechosos utilizaban su identidad

Caranchos top: encontraron el documento

Secuestraron a un hombre en Córdoba y extorsionaron a su hija para que pague el rescate: los detuvieron

Ocurrió en el barrio Las Violetas. En el operativo confiscaron tres armas de fuego, dos pistolas y un revólver. La banda pedía 100 mil pesos para liberarlo

Secuestraron a un hombre en

Detuvieron a un adolescente durante el acto de Milei en Córdoba

El menor, de 16 años, fue retenido por transeúntes por robar pertenencias junto a un cómplice. Entre las víctimas hubo periodistas

Detuvieron a un adolescente durante

Mataron a una chica de 16 años y a un hombre en un ataque a tiros en Rosario: hay cuatro heridos

Ocurrió en la madrugada de este sábado. El otro fallecido es un hombre que no fue identificado. La Justicia busca al atacante

Mataron a una chica de
DEPORTES
Racing y Estudiantes definirán al

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

La presencia de Juan Sebastián Verón en la tribuna con los hinchas de Estudiantes en la final ante Racing tras la suspensión que recibió

Un medio especializado en Fórmula 1 armó un ranking de los pilotos del 2025 y sorprendió con la ubicación de Franco Colapinto

Subastaron la icónica camiseta de Maradona en la recordada batalla campal frente al Athletic Bilbao: el récord que alcanzó

River Plate venció 3-1 al Chelsea y se clasificó a la final de la Messi Cup en Miami

TELESHOW
Noelia Marzol mostró cómo continúa

Noelia Marzol mostró cómo continúa la recuperación de su hijo tras su operación: “Hay que mantenerlo quieto 10 días”

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich compartieron la comunión de su hija

Joaquín Levinton continúa internado: cuándo le podrían dar el alta

El fuerte respaldo de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de rumores de su salida del Galatasaray

Murió a los 86 años Ernesto Acher, integrante de Les Luthiers y figura clave del humor musical

INFOBAE AMÉRICA

Conmoción en Estados Unidos: una

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

Cómo se vive la Navidad en Argentina: decoración, rituales, cenas frías y fuegos artificiales en pleno verano

Las Siete Cumbres, el desafío extremo que divide a los montañistas del mundo

Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay