Estuvo siete años acusado de abusar de su hija, pero en el juicio ella reconoció que había mentido y la Justicia lo absolvió

Los tribunales de La Plata

Durante más de siete años, Luis Ángel Godoy, un ingeniero de La Plata, enfrentó una acusación de abuso sexual impulsada por la madre de su hija. La Justicia finalmente lo absolvió tras comprobar que la denuncia en su contra había sido falsa.

Todo comenzó en 2018, cuando una expareja de Godoy lo denunció por presunto abuso sexual de su hija menor de edad. Según detallaron a Infobae fuentes del caso, la acusación señalaba que los hechos habrían ocurrido en el domicilio del ingeniero, cuando la niña tenía entre siete y diez años.

Durante el primer tramo de la investigación, la defensa -a cargo de los letrados José María Villada y Juan Gabriel Mendy- pidió una exención de prisión para su cliente y la Justicia aceptó el pedido, por lo que nunca estuvo detenido.

En ese proceso, la Cámara de Apelaciones de La Plata dispuso el sobreseimiento de Godoy al considerar que no había elementos para llevarlo a juicio. Pero la medida fue revocada por el Tribunal de Casación, que ordenó la continuidad de la investigación.

En la causa, la madre de la chica se presentó como particular damnificada y el expediente avanzó hasta llegar al juicio oral, que se realizó el jueves pasado. El debate estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, presidido por la jueza Carmen Palacios Arias, y la acusación fue encabezada por la fiscal Viviana Arturi.

La hija de Godoy, que ya alcanzó la mayoría de edad, declaró durante la audiencia. La joven aseguró que su testimonio original -realizado en una Cámara Gesell años atrás- había sido una mentira que prestó bajo amenazas de su madre y de su abuela materna, como parte de un conflicto por la separación de sus padres.

Esa declaración fue ratificada en el debate oral por el psicólogo que acompañaba a la joven. La madre, en cambio, sostuvo la versión inicial.

Frente a esta situación, la fiscalía descartó la existencia del delito de abuso y desistió de producir el resto de la prueba testimonial y acusatoria, por lo que la jueza decretó la absolución de Godoy.

La medida también incluyó una orden para que la madre de la joven sea ahora investigada por “falso testimonio agravado”.

Según contaron desde el entorno de Godoy, recién después de escuchar la sentencia “pudo volver a respirar tranquilo”. Para él, fue una etapa de angustia que lo alejó de su rutina habitual en La Plata y también durante un tiempo de su hija: en una etapa del proceso, cuando la adolescente todavía era menor de edad, el Tribunal de Familia dispuso la revinculación con el padre, y la chica comenzó a vivir con una tía paterna en esa ciudad.

La abogada de la ex pareja de Godoy también está citada como parte del nuevo expediente judicial por falso testimonio. Desde la defensa, expresaron su decisión de acompañar esa investigación.

Otro caso de falsa denuncia

En 2013, Juan Foster fue denunciado falsamente por su ex pareja por abuso sexual y secuestro de su hijo, lo que lo llevó a estar doce años separado del niño. Antes, la madre también había acusado a la abuela paterna, Rosario Abduch, de un delito similar, pero la Justicia cerró ambas causas por inexistencia de los hechos.

Aunque los tribunales penales sobreseyeron a Foster y a su madre tras comprobarse que el chico no había sido víctima de ningún delito y que deseaba verlos, la Justicia civil no facilitó la recomposición del vínculo.

En 2017, un intento de revinculación en un centro de salud mental fracasó porque el niño, bajo influencia materna, manifestó rechazo hacia su padre sin fundamentos claros.

En una entrevista reciente, Foster y Abduch expresaron en diálogo con Infobae su deseo de recuperar el vínculo perdido con el hijo y nieto, y explicarle que no lo abandonaron.