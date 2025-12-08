Detuvieron a cuatro mujeres por robar celulares y billeteras durante un recital en Rosario

El hecho ocurrió durante un recital de Molotov

Un grupo de mujeres fueron detenidas durante un recital que se llevó a cabo el fin de semana en el Bioceres Arena de Rosario, luego de que varias personas denunciaran que les habían robado los celulares y las billeteras mientras participaban del evento.

Según confirmaron desde la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad, desplegaron un dispositivo de seguridad entre las 18.30 y las 5.30 en el espacio ubicado en Caferatta 729, para prevenir este tipo de situaciones. Esto permitió localizar a los responsables.

En línea con lo informado por el medio local La Capital, en el transcurso del show de la banda mexicana Molotov, las cuatro mujeres resultaron aprehendidas y permanecen bajo investigación, acusadas de sustraer los dispositivos tecnológicos y billeteras en medio del público.

El evento se llevó a cabo en el Bioceres Arena de Rosario

La intervención policial se inició luego de que una de las víctimas de 48 años manifestara que le habían sustraído sus pertenencias y que había logrado identificar a las involucradas. Esto sucedió aproximadamente a las 2.20 de la mañana. La mujer señaló a dos mujeres, que permanecían en las inmediaciones, lo que permitió a los efectivos realizar una requisa preventiva de sus pertenencias.

En esa instancia, la policía detectó que D. A. L., de 34 años, tenía en su poder ocho teléfonos celulares y dos billeteras. Junto a ella se encontraba M. V. S., de 30 años. Ambas fueron demoradas en el acto y trasladadas a la comisaría 2°, donde se formalizó el procedimiento y se procedió al secuestro de los elementos.

Los elementos secuestrados a las cuatro detenidas (conclusion.com.ar)

Asimismo, a través de un comunicado, los efectivos constataron que más personas se presentaron espontáneamente en la sede policial para denunciar robos de similares características, en la noche del viernes.

Al menos cinco personas radicaron sus denuncias y pudieron recuperar sus pertenencias. Por otro lado, a las dos detenidas anteriores se sumaron una joven de 21 años, A. M. J. A.; y otra de 18, cuyas iniciales A. N. N. Todas enfrentan cargos por el robo de los mencionados elementos y se les inició una causa judicial mientras continúa la investigación para establecer si actuaban en conjunto bajo un modus operandi planificado.

Robo en una fiesta electrónica

Un hombre de 33 años fue detenido en una fiesta electrónica en Costanera Norte, acusado de robar al menos 12 celulares a asistentes del evento. La aprehensión se produjo a partir de la denuncia de una de las víctimas y el accionar coordinado entre seguridad privada y la Policía de la Ciudad.

Cerca de las 6:30 del sábado 15 de noviembre, una mujer de 37 años advirtió que le faltaba su iPhone 16 Pro Max blanco con funda lila. La damnificada se percató de que no tenía el aparato tras un empujón que le dieron en el predio de Costanera Rafael Obligado y Avenida Sarmiento. Al notar el robo, utilizó una aplicación de rastreo para localizar la señal de su dispositivo dentro del complejo, por lo que solicitó asistencia a integrantes de la seguridad privada del local. El personal de vigilancia identificó a un sospechoso en el sector y procedió a retenerlo hasta el arribo de efectivos policiales.

El acusado del robo de celulares

El acusado, identificado como J. M. E., fue requisado por agentes de la Policía de la Ciudad, quienes hallaron en su poder diez teléfonos marca iPhone de distintos modelos y colores, un Motorola E13 azul y un Motorola rosado con funda de silicona. Entre los dispositivos secuestrados se encontraba el aparato robado a la denunciante, así como el teléfono de otra mujer de 33 años, quien se presentó ante las autoridades tras reconocer que había perdido su equipo durante el evento.

El procedimiento y las actuaciones posteriores contaron con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°55, a cargo de la jueza Alejandra Alliaud, quien dispuso la detención formal del imputado y el secuestro de todos los elementos recuperados.