Secuestraron armas y drogas durante un allanamiento por el ataque a un policía de Mar del Plata: hay una detenida

Se trata de una mujer de 22 años

En medio de la investigación por el ataque que terminó con policía de Mar del Plata internado en estado crítico por haber recibido un disparo en la cabeza, las autoridades confirmaron la detención de una presunta cómplice del agresor. Durante el mismo procedimiento, también secuestraron varias armas de fuego, que próximamente serían peritadas.

Como producto de un importante despliegue policial, la DDI de Mar del Plata confirmó la captura de J. P., una joven de 22 años, que fue identificada como la hermana del principal acusado de haber herido al agente de la división de Drogas Ilícitas. Así, quedó imputada por tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de fuego.

El allanamiento había sido autorizado por el Juzgado de Garantías, después de que surgiera el dato de que el sospechoso, R. P. (18), podría encontrarse en otra vivienda. Tras aprobarse la tarea, un equipo compuesto por el Gabinete de Homicidios se presentó en el domicilio cerca de las 17:00 horas.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, en el lugar encontraron una Bersa Thunder Ultra Compact con número de serie 13-F21560 que, más tarde, se confirmaría que tenía un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido a otra oficial en agosto de 2022.

La joven fue identificada como la hermana del presunto tirador

El resto del arsenal fue compuesto por una Taurus PT 111 G2 con serie TJT22285, tres cargadores, uno de ellos correspondiente a una Ballester Molina calibre .45 ACP. También incautaron 71 cartuchos calibre 9mm, cinco cartuchos calibre .45 ACP, 14 municiones calibre 22LR, un teléfono celular (iPhone 16), un dispositivo DVR y una bocha de clorhidrato de cocaína que pesó 0,9 gramos.

La investigación, iniciada el 4 de noviembre, se disparó luego de que un policía terminara hospitalizado con una herida de arma de fuego en el cráneo mientras intervenía en un allanamiento en busca de R. P., el principal sospechoso de disparar el arma.

Desde ese momento, el oficial permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos. Actualmente, su cuadro fue catalogado como delicado, ya que tuvo que ser inducido a un coma farmacológico. No obstante, cuando había sido ingresado ya se encontraba inconsciente.

Todas las armas que fueron secuestradas el viernes

El caso quedó en manos de la fiscal de turno, María Florencia Salas, y de la Unidad Funcional de Instrucción de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, quienes habían ordenado tres allanamientos previos, que no dieron resultados positivos.

Ante la imposibilidad de localizar al acusado, el Juzgado interviniente habilitó a que R. P. sea detenido de urgencia y que sea puesto en conocimiento de su situación procesal. Pues, además de la causa por balear al oficial, el joven ya contaba con varios antecedentes penales.

Entre los delitos que se mencionaban en su historial, fuentes oficiales confirmaron a este medio que había sido acusado por encubrimiento de hurto agravado de dos motos que había sido sustraído de la vía pública y por tentativa de robo agravado de moto. Todos hechos ocurridos en el 2023.

Por el momento, el principal sospechoso continúa prófugo

Previo a esto, otra mujer había sido detenida durante un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Coronel Suárez al 2600. En principio, la mujer se había identificado como Soledad María Miño, de 40 años, pero se descubrió que había engañado a las autoridades con una identidad falsa.

Por este motivo, se ordenó la extracción de las huellas dactilares de la detenida. Fue así que se descubrió su verdadera identidad, M. N. B., y que tenía 37 años. Después de esto, quedó detenida bajo la acusación de partícipe necesario en homicidio agravado en tentativa y por infringir la Ley N° 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes.

En otro de los allanamientos realizados, señalaron que no se encontró a nadie dentro de la propiedad. Sin embargo, al revisarse el interior de la vivienda, se encontró una pistola en el piso, que tenía montado un cartucho en la recamara y otros tres cartuchos en el cargador. Por esto, el paradero del acusado todavía sería desconocido, mientras continúan las diligencias para concretar su captura.