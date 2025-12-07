Crimen y Justicia

Secuestraron armas y drogas durante un allanamiento por el ataque a un policía de Mar del Plata: hay una detenida

Después de varios procedimientos con resultados negativos, las autoridades descubrieron un arsenal oculto en una vivienda. Entre ellas, se encontraba un arma robada a una oficial en 2022

Guardar
Se trata de una mujer de 22 años

En medio de la investigación por el ataque que terminó con policía de Mar del Plata internado en estado crítico por haber recibido un disparo en la cabeza, las autoridades confirmaron la detención de una presunta cómplice del agresor. Durante el mismo procedimiento, también secuestraron varias armas de fuego, que próximamente serían peritadas.

Como producto de un importante despliegue policial, la DDI de Mar del Plata confirmó la captura de J. P., una joven de 22 años, que fue identificada como la hermana del principal acusado de haber herido al agente de la división de Drogas Ilícitas. Así, quedó imputada por tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de fuego.

El allanamiento había sido autorizado por el Juzgado de Garantías, después de que surgiera el dato de que el sospechoso, R. P. (18), podría encontrarse en otra vivienda. Tras aprobarse la tarea, un equipo compuesto por el Gabinete de Homicidios se presentó en el domicilio cerca de las 17:00 horas.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, en el lugar encontraron una Bersa Thunder Ultra Compact con número de serie 13-F21560 que, más tarde, se confirmaría que tenía un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido a otra oficial en agosto de 2022.

La joven fue identificada como
La joven fue identificada como la hermana del presunto tirador

El resto del arsenal fue compuesto por una Taurus PT 111 G2 con serie TJT22285, tres cargadores, uno de ellos correspondiente a una Ballester Molina calibre .45 ACP. También incautaron 71 cartuchos calibre 9mm, cinco cartuchos calibre .45 ACP, 14 municiones calibre 22LR, un teléfono celular (iPhone 16), un dispositivo DVR y una bocha de clorhidrato de cocaína que pesó 0,9 gramos.

La investigación, iniciada el 4 de noviembre, se disparó luego de que un policía terminara hospitalizado con una herida de arma de fuego en el cráneo mientras intervenía en un allanamiento en busca de R. P., el principal sospechoso de disparar el arma.

Desde ese momento, el oficial permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos. Actualmente, su cuadro fue catalogado como delicado, ya que tuvo que ser inducido a un coma farmacológico. No obstante, cuando había sido ingresado ya se encontraba inconsciente.

Todas las armas que fueron
Todas las armas que fueron secuestradas el viernes

El caso quedó en manos de la fiscal de turno, María Florencia Salas, y de la Unidad Funcional de Instrucción de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, quienes habían ordenado tres allanamientos previos, que no dieron resultados positivos.

Ante la imposibilidad de localizar al acusado, el Juzgado interviniente habilitó a que R. P. sea detenido de urgencia y que sea puesto en conocimiento de su situación procesal. Pues, además de la causa por balear al oficial, el joven ya contaba con varios antecedentes penales.

Entre los delitos que se mencionaban en su historial, fuentes oficiales confirmaron a este medio que había sido acusado por encubrimiento de hurto agravado de dos motos que había sido sustraído de la vía pública y por tentativa de robo agravado de moto. Todos hechos ocurridos en el 2023.

Por el momento, el principal
Por el momento, el principal sospechoso continúa prófugo

Previo a esto, otra mujer había sido detenida durante un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Coronel Suárez al 2600. En principio, la mujer se había identificado como Soledad María Miño, de 40 años, pero se descubrió que había engañado a las autoridades con una identidad falsa.

Por este motivo, se ordenó la extracción de las huellas dactilares de la detenida. Fue así que se descubrió su verdadera identidad, M. N. B., y que tenía 37 años. Después de esto, quedó detenida bajo la acusación de partícipe necesario en homicidio agravado en tentativa y por infringir la Ley N° 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes.

En otro de los allanamientos realizados, señalaron que no se encontró a nadie dentro de la propiedad. Sin embargo, al revisarse el interior de la vivienda, se encontró una pistola en el piso, que tenía montado un cartucho en la recamara y otros tres cartuchos en el cargador. Por esto, el paradero del acusado todavía sería desconocido, mientras continúan las diligencias para concretar su captura.

Temas Relacionados

Mar del PlataPolicía BonaerensePolicíaTiroteoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron al hombre acusado de abusar sexualmente de una mujer de 75 años en Córdoba

El sospechoso se había dado a la fuga por los techos de los edificios linderos, tras haberse visto acorralado por varias patrullas

Detuvieron al hombre acusado de

Vecinos de Lavallol denunciaron una batalla narco por el territorio: tiros por la noche y padres aterrorizados

Videos de balacera y de un ajuste narco generaron preocupación. Los habitantes del lugar piden auxilio sin dar a conocer sus identidades

Vecinos de Lavallol denunciaron una

Un hombre le desfiguró la cara a golpes a una nena de 7 años, atacó a la madre y fue detenido por vecinos en Gerli

Ocurrió este sábado y el agresor, padrastro de la menor, permanece hospitalizado bajo custodia policial

Un hombre le desfiguró la

Usaban menores para vender cocaína y sospechan que trabajaban para Los Monos: cómo cayó “La Banda del Playón” en Rosario

Tras seis meses de investigación, la Justicia Federal desarmó la estructura de una banda de narcomenudeo pesada de la ciudad santafesina. Aunque su jefe está preso desde junio pasado, seguían operando.

Usaban menores para vender cocaína

El abogado de Emerenciano Sena fue detenido otra vez y acusado del mismo delito: robar vacas

La Policía de Chaco arrestó a Ricardo Osuna. Este año había estado varias semanas preso por sustracción de ganado y logró la libertad tras haber pagado una millonaria fianza

El abogado de Emerenciano Sena
DEPORTES
Desapareció 60 años y la

Desapareció 60 años y la hallaron en un lugar impensado: la curiosa historia de la única pieza que queda del primer trofeo del Mundial

Las mejores anécdotas de Walter Nelson y Alejandro Fabbri: del día que sufrieron con los Hooligans a los viajes a dedo

Habrá campeón argentino en la Liga Sudamericana de básquet: el triple heroico que definió una de las semifinales

Escándalo en Liverpool por las declaraciones de Mohamed Salah contra el entrenador: “El club me está traicionando”

La confesión más sincera de Mascherano tras ganar la MLS con Inter Miami y recordar su paso como técnico de la Selección

TELESHOW
Las mil caras de Joaquín

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

Guillermina Valdés habló de los prejuicios que tuvo que enfrentar en la actuación: “La gente piensa por qué estoy ahí”

María Julia Oliván contó cómo sigue su recuperación tras el accidente doméstico que dejó el 25% de su cuerpo quemado

Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de un nuevo embarazo

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

La Inteligencia del Reino Unido informó que Rusia lanzó 5.400 ataques aéreos contra Ucrania en el último mes

Friedrich Merz afirmó que el apoyo a Israel es “el núcleo esencial” de la política alemana

Tensiones internas, cambios en política exterior y ajustes económicos postergados: así fue el primer mes de gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia

Bogdan Zawadewicz, analista geopolítico del Banco Polaco de Desarrollo: “Ucrania es el último capítulo del colapso de la Unión Soviética”

La escalofriante confesión de un uruguayo que asesinó a su familia porque “los odiaba”: “Debí haberlo hecho antes”