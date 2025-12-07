Crimen y Justicia

La Justicia admitió a la DAIA como “amigo del tribunal” en el caso que investiga la obra robada por los nazis

Se trata del cuadro conocido como “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743). La entidad aportará conocimientos especializados durante el proceso

Guardar
Marei von Saher, única heredera
Marei von Saher, única heredera de Jacques Goudstikker, fue aceptada como querellante en la causa por el cuadro expoliado

La causa judicial federal que investiga el hallazgo del cuadro conocido como “Retrato de una dama“, la obra robada por los nazis y que apareció en Mar del Plata, tuvo un nuevo avance en los últimos días. Ahora se confirmó que la DAIA será integrada al proceso como amicus curiae, es decir, “amigo del tribunal”.

El retrato es una obra del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que formaba parte de la prestigiosa colección del comerciante judío Jacques Goudstikkery que terminó en manos de Friedrich Kadgien, un oficial de las SS cercano a Hermann Göring y que murió en Buenos Aires en 1978.

En ese sentido, tras una revelación del periódico holandés AD, se supo que la pintura estaba en una casa de Mar del Plata tras una publicación inmobiliaria hecha por los descendientes de Kadgien.

Justamente, la Justicia admitió la presentación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y permitió su intervención en calidad de “Amigos del Tribunal”.

La resolución que aceptó a la DAIA como amicus curiae se fundamentó en el perfil de la entidad como referente en la defensa de los derechos humanos y el combate del antisemitismo, el racismo y toda forma de discriminación. El tribunal ponderó el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la Acordada 7/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que regula la admisión de terceros con interés legítimo o conocimiento experto en causas de alto impacto institucional.

La pintura del siglo XVIII
La pintura del siglo XVIII de Giuseppe Ghislandi, "Retrato de una dama", presuntamente robada por un oficial nazi durante la Segunda Guerra Mundial fue descubierta en la casa de su hija tras aparecer en un anuncio inmobiliari (Foto AP/Christian Heit)

El texto lleva las firmas del presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y la asistencia letrada del Dr. Gabriel Camiser. Se destacó que la organización, por su trayectoria y vinculación con la temática del expolio nazi, puede proveer aportes técnicos e históricos relevantes. Asimismo, la Justicia encuadró la decisión en obligaciones asumidas por la Argentina en materia de restitución y combate al tráfico ilícito de bienes culturales, mencionando instrumentos internacionales como las convenciones de UNESCO y UNIDROIT, así como la resolución de la Procuración General de la Nación (Res. PGN 76/2007).

El aporte central de la DAIA será la elaboración de un documento técnico que deberá presentarse en el plazo de investigación fijado por el juez de garantías. De acuerdo con la resolución, dicho informe deberá abordar varios ejes principales: el marco internacional aplicable a la restitución de bienes culturales expoliados por el nazismo, las prácticas recomendadas en trazabilidad y debida diligencia para el análisis de procedencias, la contextualización documental del expolio sufrido por la familia Goudstikker, la dispersión internacional de sus obras y el establecimiento de criterios sobre buenas prácticas estatales y judiciales en materia de restituciones.

El avance judicial se da en paralelo al proceso impulsado por la heredera Marei von Saher, descendiente directa de Goudstikker. Von Saher es representada ante los tribunales argentinos por los abogados Herberto Antonio Robinson, Guillermo Brady y Juan Ignacio Pascual, quienes trabajan en la reconstrucción del recorrido de la pintura desde su apropiación ilegal durante el nazismo hasta su aparición en Argentina. La querella sostiene que el reconocimiento de la DAIA como “amigo del tribunal” otorga al expediente una perspectiva técnica e histórica de alto nivel y potencia la dimensión internacional del caso.

Se aguardan las pericias sobre
Se aguardan las pericias sobre la obra para confirmar si es la misma que fue robada de la colección de un empresario judío neerlandés

El expediente, que examina no solo la titularidad de la obra, sino también las obligaciones estatales en materia de restitución, se integra al contexto de compromisos internacionales vigentes para la Argentina. En particular, la adhesión a los instrumentos de la UNESCO y UNIDROIT sobre restitución de bienes culturales y la aplicación de recomendaciones internacionales para combatir el tráfico ilícito de obras.

El "Retrato de una dama" permanece bajo custodia judicial y toda novedad sobre su destino convoca tanto a especialistas como al mercado internacional del arte. Ahora se aguardan los resultados de la pericia técnica, realizada el pasado 28 de noviembre en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con estos estudios, los expertos Ángel Navarro y Alejo Lo Russo, ambos del Museo Nacional de Bellas Artes, deben responder a una pregunta central: si la pieza que está bajo resguardo del tribunal es la misma que Jacques Goudstikker había consignado en su emblemático “Blackbook” bajo el registro 2577 y cuya desaparición denunció su familia tras el saqueo nazi.

