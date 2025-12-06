Crimen y Justicia

Detuvieron a un joven de 18 de años por captar menores para producir material porno y venderlo en la dark web

Ocurrió el Santiago del Estero. Fueron dos las víctimas, pero investigan si hubo más. Les ofrecía entre 30.000 y 60.000 pesos para que accedieran a sus pedidos

El joven acusado será llevado
El joven acusado será llevado a la sede del Ministerio Público fiscal para ser indagado por la fiscal Aguilera

Un joven de 18 años de la provincia de Santiago del Estero fue detenido, tras ser acusado de un delito aberrante: la Justicia cree que captó a al menos dos adolescentes -apenas menores que él- para filmarse mientras mantenían relaciones sexuales y luego comercializar el material pornográfico en la dark web.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la detención se concretó el jueves pasado, luego de una investigación llevada adelante por la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Vanina Aguilera.

La sospecha es que el acusado contactó por las redes sociales a las víctimas, dos primas de 15 y 16 años, y les ofreció dinero a cambio de tener relaciones sexuales, grabarse y vender el material.

De acuerdo con lo que trascendió, la “propuesta” constaba de dos opciones: les pagaba 30.000 pesos si accedían a masturbarse entre ellas y dejar que se filmaran. La otra, de $60.000, consistía en permitir grabarse mientras mantenían relaciones sexuales con él.

A partir de las denuncias hechas por las familias de las menores y de la investigación de la fiscal Aguilera, agentes del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos de la Policía de Santiago del Estero llevaron adelante este jueves un allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en el sector 120 viviendas del barrio Aeropuerto, de la capital provincial y lo detuvieron.

Según las fuentes consultadas por este medio, en el procedimiento -que además contó con la presencia de personal de Criminalística- secuestraron 10 celulares y otros dispositivos electrónicos, que serán sometidos a peritajes.

En un segundo allanamiento, realizado en un local comercial del barrio Centro, propiedad de la madre del detenido, se realizó un relevamiento fotográfico. La fiscal Aguilera continuará con la investigación para determinar si hubo más víctimas, además de las primas de 15 y 16 años.

Según adelantó el diario El Liberal, el acusado -identificado con la inicial M.- podría ser trasladado desde la Comisaría 63, lugar donde quedó alojado, a las instalaciones del Ministerio Público Fiscal para ser indagado. Por ahora el joven cuenta con abogado de la Defensa Oficial.

Las fuentes consultadas por Infobae precisaron que la acusación que pesa sobre el detenido es por grooming (acoso sexual de menores por Internet) y producción y divulgación de pornografía infantil.

Detenido por abusar de su prima menor

Un joven de 22 años fue detenido la semana pasada, acusado de haber abusado y embarazado a su prima de 13 años en Santiago del Estero. El hecho se descubrió a partir de la intervención de una docente del séptimo grado de la escuela a la que asiste la víctima, quien advirtió sobre los significativos cambios de conducta y físicos en la alumna.

La docente consignó que la joven había evidenciado actitudes retraídas, episodios de llanto y distanciamiento de sus compañeros. Tras dialogar con la menor, quien permanecía acompañada por una compañera de curso, confesó que se había realizado un test de embarazo y el resultado había sido positivo.

Según informaron fuentes policiales y judiciales consultadas por Nuevo Diario Web, la investigación comenzó días atrás, luego de que la maestra se presentara en la Comisaría Nº 16 de Clodomira para poner en conocimiento a las autoridades de lo que estaba sucediendo.

Ante la gravedad del relato, la madre de la joven fue notificada e inmediatamente la llevó a un centro sanitario, donde una ecografía confirmó un embarazo de casi seis meses de gestación. Frente a esta situación, la familia amplió la denuncia, detallando que el abuso ocurrió por única vez en el domicilio del sospechoso, un primo de la víctima. Fuentes policiales indicaron al mismo portal que la alumna detalló a su mamá los pormenores de lo sucedido.

Con los primeros elementos probatorios, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Ana Carolina Azar, solicitó a la jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Luciana Oyola, la detención del presunto autor. La magistrada autorizó el operativo en la vivienda del joven y lo detuvieron mientras se encontraba durmiendo. El acusado quedó alojado en la sede policial, a la espera de la declaración indagatoria ante la fiscal.

