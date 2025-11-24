Detuvieron a un joven acusado de abusar y embarazar a su prima de 13 años en Santiago del Estero

La menor tiene 13 años y un embarazo avanzado

Un joven de 22 años fue detenido, acusado de haber abusado y embarazado a su prima de 13 años en Santiago del Estero. El hecho se descubrió a partir de la intervención de una docente del séptimo grado de la escuela a la que asiste la víctima, quien advirtió sobre los significativos cambios de conducta y físicos en la alumna.

La docente consignó que la joven había evidenciado actitudes retraídas, episodios de llanto y distanciamiento de sus compañeros. Tras dialogar con la menor, quien permanecía acompañada por una compañera de curso, confesó que se había realizado un test de embarazo y el resultado había sido positivo.

Según informaron fuentes policiales y judiciales consultadas por Nuevo Diario Web, la investigación comenzó días atrás, luego de que la maestra se presentara en la Comisaría Nº 16 de Clodomira para poner en conocimiento a las autoridades de lo que estaba sucediendo.

Ante la gravedad del relato, la madre de la joven fue notificada e inmediatamente la llevó a un centro sanitario, donde una ecografía confirmó un embarazo de casi seis meses de gestación. Frente a esta situación, la familia amplió la denuncia, detallando que el abuso ocurrió por única vez en el domicilio del sospechoso, un primo de la víctima. Fuentes policiales indicaron al mismo portal que la alumna detalló a su mamá los pormenores de lo sucedido.

Con los primeros elementos probatorios, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Ana Carolina Azar, solicitó a la jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Luciana Oyola, la detención del presunto autor. La magistrada autorizó el operativo en la vivienda del joven y lo detuvieron mientras se encontraba durmiendo. El acusado quedó alojado en la sede policial, a la espera de la declaración indagatoria ante la fiscal.

El expediente penal quedó caratulado como abuso sexual con acceso carnal, figura agravada por el vínculo y la minoría de edad de la víctima.

Lo imputaron por abusar y embarazar a una menor en Neuquén

Ministerio Público Fiscal de Neuquén

Un hombre fue imputado en la provincia de Neuquén tras ser acusado de abusar sexualmente y dejar embarazada a una adolescente perteneciente a su entorno familiar. El hecho, investigado como abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado, ocurrió en una vivienda de la localidad de Centenario, según confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF) durante una audiencia en la Ciudad Judicial local.

La denuncia salió a la luz cuando la adolescente, menor de 18 años, reveló su embarazo y señaló a P. D. M., un miembro de su familia, como el responsable de la agresión. De acuerdo con el portal LMNeuquén, la situación se habría desencadenado entre febrero y marzo de este año, durante una pijamada organizada por el imputado en el domicilio donde convivían. Tras dicho encuentro, el hombre condujo a la joven a una habitación, donde se produjo el abuso denunciado.

El fiscal Manuel Islas, a cargo de la investigación, detalló que los informes médicos incorporados a la causa confirmaron el embarazo de la víctima, hecho que resultó central para el avance del proceso penal. Frente a esto, el MPF le imputó a P. D. M. el delito de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado, bajo los cargos de haber sido cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años, con aprovechamiento de la convivencia preexistente y estando a cargo de la guarda.

Durante la audiencia, la asistente letrada respaldó la solicitud de prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo procesal que existía si el acusado permanecía en libertad. El fiscal solicitó una detención por cuatro meses, medida que fue avalada por el juez de garantías Juan Manuel Kees, quien aceptó la formulación de cargos y ordenó la extracción de sangre de del sospechoso para cotejar su ADN con el de la víctima y el feto. Esta prueba genética se considerará central en el desarrollo de la investigación.