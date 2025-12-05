Video: le robaron el auto a una maestra a la salida de una escuela en La Matanza y la arrastraron más de media cuadra

Violento asalto a una maestra a la salida de una escuela en Virrey del Pino

La inseguridad en el conurbano bonaerense no da tregua, con el partido de La Matanza como una de las zonas calientes. En las últimas horas, allí se registró un nuevo hecho delictivo que tuvo como víctima a una docente, que fue arrastrada más de 50 metros por delincuentes que la asaltaron cuando salía de la escuela

Ocurrió este jueves después de las 17 en Virrey del Pino, a metros de la Escuela Primaria N°202, ubicada en la zona del cruce de las calles Diego de Villarroel y Caballito. Una cámara de seguridad registró lo sucedido.

Según la reconstrucción de fuentes del caso, la maestra acababa de terminar su jornada laboral y se subía a su Toyota Etios para regresar a su casa. Minutos antes, un grupo de delincuentes armados había robado un Ford Fiesta y se acercó al vehículo en el que estaban la víctima y otra colega.

Uno de los asaltantes le apuntó a la docente, que no se resistió, pero en medio de la desesperante situación tuvo una dificultad: mientras que su acompañante pudo bajarse rápido del rodado, ella quedó con un pie trabado en el cinturón de seguridad.

Las cámaras muestran cómo el auto es arrancado con fuerza y se dirige hacia adelante, mientras la víctima permanecía atrapada.

Al ver lo que ocurría, varios vecinos intentaron ayudarla. Uno fue Carlos, propietario de un lavadero, quien intentó frenar el auto arrojando con sus propias manos un bicicletero de hierro para cortar el paso a los asaltantes.

En diálogo con A24, Carlos contó que los delincuentes, al verse cercados, les dispararon a él y al resto de los vecinos. Todo frente a la mirada de varios chicos que recién salían del colegio. “No les importó nada”, dijo el hombre que trató de ayudar a la víctima.

Los padres, los alumnos y el resto de las personas que presenciaban el hecho buscaron refugio hasta que cesó la violencia, tal cual se observa en las imágenes. De inmediato, el vehículo circuló en reversa sobre la calle Villarroel y el pie de la maestra siguió atado al cinturón, mientras el auto avanzaba.

Al llegar a la primera esquina, uno de los delincuentes abrió la puerta trasera, soltó a la docente y el grupo escapó. El auto pasó a pocos centímetros de la víctima, que quedó tendida en el suelo, herida y ensangrentada.

El desenlace del salvaje asalto en La Matanza

Según los vecinos, recién cerca de 30 minutos después se presentó en el lugar un patrullero, mientras que la ambulancia tardó todavía más en llegar. Un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) revisó a la maestra. Afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad.

“Si ustedes la hubiesen visto después de lo que pasó, parecía una película de terror”, describió Carlos, que tras pensarlo en frío dijo que actuaría de igual manera: “Lo volvería a hacer, porque la verdad que fue una impotencia absoluta ver cómo arrastraban a la pobre mujer así, la pudieron haber matado. Y a ellos no les importó nada, ni siquiera los chicos que salían de la escuela y que no deberían pasar por estas situaciones. Acá (en el lavadero) se me metieron unos 20 chicos con las mamás, todos refugiados después de los tiros”.

De acuerdo a fuentes consultadas, el Toyota Etios fue encontrado horas más tarde abandonado en González Catán, a pocos kilómetros de la escena.

Cerca del lugar, la Policía Bonaerense detuvo a un adolescente de 17 años, de nacionalidad venezolana, que tenía antecedentes y portaba las llaves del vehículo robado. Hasta el momento es el único arrestado por el ataque.

El hecho repercutió en la comunidad educativa: los docentes decidieron suspender las clases durante este viernes y llamaron a una reunión de emergencia para reclamar medidas de seguridad.