Ofrecieron una recompensa de $5 millones por datos sobre un prófugo por el crimen del empresario en Don Torcuato

Desde el Ministerio de Seguridad ofrecieron una recompensa de $5.000.000 a quienes aporten información que permita capturar a Sergio Ezequiel Steimbrecher, buscado por su presunta participación en un homicidio agravado ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Esta medida responde a un pedido de la Unidad Funcional de Instrucción de Don Torcuato, a cargo del fiscal José Ignacio Amallo, que investiga el crimen de Germán Augusto Sallemi.

Se trata de un joven, de nacionalidad argentina, de 22 años y soltero. Su último domicilio conocido es en la calle Juan B. Justo al 800, en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Según la descripción oficial, Steimbrecher es de contextura delgada, cabello corto castaño oscuro, tez blanca y mide aproximadamente 1,80 m.

Quienes cuenten con información relevante pueden comunicarse de manera anónima a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

Germán Sallemi, la víctima

El pago de la recompensa se realizará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe su representante, previa verificación del mérito de la información y con resguardo de la identidad del aportante. Sin embargo, alcararon que podrán aportar datos y cobrar la recompensa solo las personas que no hayan intervenido en el hecho delictivo y que puedan aportar datos útiles para la localización y detención de Steimbrecher.

El caso que motivó la decisión se remonta al 19 de enero de 2024, cuando, según la investigación, Steimbrecher y otros cuatro imputados —Santino Mármol, Braian Ezequiel Bogado, Facundo Sebastián Barrionuevo y Nicolás Agustín Alberdi— habrían actuado en coautoría y de manera premeditada para atraer a la víctima bajo el pretexto de una operación de compra de dólares.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, los acusados abordaron a Sallemi, lo golpearon, lo ataron con precintos y toallas, y finalmente le provocaron la muerte por asfixia mecánica. Tras el hecho, los implicados se dieron a la fuga.

Santino Mármol, el primer detenido en la causa

Sobre Steimbrecher pesa una orden de captura desde el 23 de enero de 2024, bajo la acusación de ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado criminis causa y por concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda.

Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que la víctima fue seleccionada mediante un engaño y que existió una clara división de roles entre los participantes, lo que refuerza la hipótesis de premeditación.

La medida entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Los detalles del crimen del empresario en el country Hindú Club

El crimen, ocurrido el 19 de enero de 2024, fue descubierto luego de que una vecina alertara al 911 tras escuchar gritos y una discusión en el departamento donde se encontraba Sallemi.

Los elementos secuestrados en el procedimiento

Posteriormente, una empleada doméstica declaró haber visto a tres sospechosos huyendo del edificio. Al llegar, personal de la Comisaría 3° de Tigre encontró el cuerpo de Sallemi, amordazado y con las manos precintadas. La Policía Científica y efectivos de la Sub DDI de Tigre trabajaron en la escena para recolectar pruebas.

Un análisis de las redes sociales de Sallemi, oriundo de San Miguel, reveló que publicaba con frecuencia ofertas de dólares en el grupo de Facebook “Compra y venta de dólares Zona Norte”, que contaba con casi 4 mil miembros. Cuatro días antes del crimen, había publicado una oferta de billetes de cara grande y ofrecía entregas a domicilio. El 6 de diciembre, por ejemplo, ofreció dólares a $970 la venta.

El último posteo de Germán Sallemi en el grupo donde hacía negocios

Las cámaras de seguridad registraron a Sallemi llegando al lugar de su muerte en un Volkswagen New Beetle, mientras que los asesinos arribaron y luego escaparon en un Chevrolet Cruze con la patente adulterada. En otra grabación, se observa a los tres presuntos homicidas descendiendo las escaleras apresuradamente y, en una tercera, el Cruze huyendo a gran velocidad.