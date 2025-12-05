Crimen y Justicia

Ofrecieron una recompensa de $5 millones por datos sobre un prófugo por el crimen del empresario en Don Torcuato

Germán Sallemi, de 25 años, fue estrangulado el enero de 2024 en un departamento del country Hindú Club

Guardar
Las cámaras de seguridad registraron a Sallemi llegando al lugar de su muerte en un Volkswagen New Beetle

Desde el Ministerio de Seguridad ofrecieron una recompensa de $5.000.000 a quienes aporten información que permita capturar a Sergio Ezequiel Steimbrecher, buscado por su presunta participación en un homicidio agravado ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Esta medida responde a un pedido de la Unidad Funcional de Instrucción de Don Torcuato, a cargo del fiscal José Ignacio Amallo, que investiga el crimen de Germán Augusto Sallemi.

Se trata de un joven, de nacionalidad argentina, de 22 años y soltero. Su último domicilio conocido es en la calle Juan B. Justo al 800, en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Según la descripción oficial, Steimbrecher es de contextura delgada, cabello corto castaño oscuro, tez blanca y mide aproximadamente 1,80 m.

Quienes cuenten con información relevante pueden comunicarse de manera anónima a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

Germán Sallemi, la víctima
Germán Sallemi, la víctima

El pago de la recompensa se realizará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe su representante, previa verificación del mérito de la información y con resguardo de la identidad del aportante. Sin embargo, alcararon que podrán aportar datos y cobrar la recompensa solo las personas que no hayan intervenido en el hecho delictivo y que puedan aportar datos útiles para la localización y detención de Steimbrecher.

El caso que motivó la decisión se remonta al 19 de enero de 2024, cuando, según la investigación, Steimbrecher y otros cuatro imputados —Santino Mármol, Braian Ezequiel Bogado, Facundo Sebastián Barrionuevo y Nicolás Agustín Alberdi habrían actuado en coautoría y de manera premeditada para atraer a la víctima bajo el pretexto de una operación de compra de dólares.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, los acusados abordaron a Sallemi, lo golpearon, lo ataron con precintos y toallas, y finalmente le provocaron la muerte por asfixia mecánica. Tras el hecho, los implicados se dieron a la fuga.

Santino Mármol, el primer detenido
Santino Mármol, el primer detenido en la causa

Sobre Steimbrecher pesa una orden de captura desde el 23 de enero de 2024, bajo la acusación de ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado criminis causa y por concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda.

Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que la víctima fue seleccionada mediante un engaño y que existió una clara división de roles entre los participantes, lo que refuerza la hipótesis de premeditación.

La medida entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Los detalles del crimen del empresario en el country Hindú Club

El crimen, ocurrido el 19 de enero de 2024, fue descubierto luego de que una vecina alertara al 911 tras escuchar gritos y una discusión en el departamento donde se encontraba Sallemi.

Los elementos secuestrados en el
Los elementos secuestrados en el procedimiento

Posteriormente, una empleada doméstica declaró haber visto a tres sospechosos huyendo del edificio. Al llegar, personal de la Comisaría 3° de Tigre encontró el cuerpo de Sallemi, amordazado y con las manos precintadas. La Policía Científica y efectivos de la Sub DDI de Tigre trabajaron en la escena para recolectar pruebas.

Un análisis de las redes sociales de Sallemi, oriundo de San Miguel, reveló que publicaba con frecuencia ofertas de dólares en el grupo de Facebook “Compra y venta de dólares Zona Norte”, que contaba con casi 4 mil miembros. Cuatro días antes del crimen, había publicado una oferta de billetes de cara grande y ofrecía entregas a domicilio. El 6 de diciembre, por ejemplo, ofreció dólares a $970 la venta.

El último posteo de Germán
El último posteo de Germán Sallemi en el grupo donde hacía negocios

Las cámaras de seguridad registraron a Sallemi llegando al lugar de su muerte en un Volkswagen New Beetle, mientras que los asesinos arribaron y luego escaparon en un Chevrolet Cruze con la patente adulterada. En otra grabación, se observa a los tres presuntos homicidas descendiendo las escaleras apresuradamente y, en una tercera, el Cruze huyendo a gran velocidad.

Temas Relacionados

Don TorcuatoHindú ClubCrimenEmpresarioMinisterio de SeguridadHomicidiosPrófugosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Mataron de un tiro a un delincuente durante una entradera en Rosario

Ocurrió en la planta baja de una casa de la calle Santa Fe al 1000 de la localidad de Pérez. El disparo fue realizado por el hijo del propietario del lugar

Mataron de un tiro a

Secuestraron a un chofer en La Plata y usaron su camión para seguir con el raid delictivo

El vehículo fue robado el martes último en la zona de El Pato y, desde entonces, continúa desaparecido. Creen que pudo haber sido trasladado hacia el sur del Conurbano

Secuestraron a un chofer en

Una mujer embarazada fue atacada a golpes por un hombre en plena calle de La Plata

El hecho ocurrido en el cruce de 60 y 155. Una oficial de Policía resultó herida cuando intentó defender a la víctima. Analizan las cámaras y para dar con el agresor

Una mujer embarazada fue atacada

Violenta entradera en Mar del Plata: un grupo de delincuentes atacó a golpes y le robó a una pareja de jubilados

Eran al menos cuatro y sorprendieron a las víctimas cuando se encontraban tomando mate en el patio de su casa. Escaparon con un celular

Violenta entradera en Mar del

Mató de un escopetazo a un ladrón que había entrado a robar a la casa de sus padres

Ocurrió en la ciudad de Pérez, cuando dos delincuentes ingresaron armados a un domicilio y exigieron dinero al dueño de la propiedad. Según se investiga, el hijo de la víctima disparó al ver que uno de los sospechosos sacaba un arma

Mató de un escopetazo a
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

Las increíbles obsesiones y certeras precauciones del doctor Bilardo en los sorteos de los Mundiales 86 y 90

Quiénes son las cuatro leyendas del deporte que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026

Silbidos, “el bombo de la polémica” y un error nunca más visto: el peor sorteo que marcó la historia de los Mundiales

TELESHOW
Luchi Patrone y Tato Algorta,

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

INFOBAE AMÉRICA

Olivier Guez cuenta la historia

Olivier Guez cuenta la historia de Gertrude Bell, “el personaje perfecto para una novela”

Qué leer el fin de semana: de Colapinto a Lenin, 5 biografías imperdibles

Art Basel Miami Beach arranca con ventas millonarias y récord de asistencia

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945