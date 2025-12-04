Crimen y Justicia

Detuvieron en plena ruta a una oficial de la Policía Federal con 14 kilos de cocaína en Entre Ríos

El total de la droga está valuado en 315 millones de pesos. La mujer tenía como destino final la provincia de Buenos Aires

El auto fue desmantelado y encontraron la droga en la parte inferior (El Doce.tv)

Una oficial de la Policía Federal fue detenida en plena ruta por transportar 14 kilos de cocaína ocultos en su vehículo. El arresto, que se produjo durante un control policial en Paso Cerrito, provincia de Entre Ríos, derivó en una investigación judicial con ramificaciones en Buenos Aires y Misiones.

La detención ocurrió durante un procedimiento de rutina ejecutado por el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos. Alrededor de las 3:15 del lunes, los efectivos apostados en el control vial detuvieron un automóvil que circulaba en sentido norte-sur. En el marco de la inspección, los policías identificaron anomalías estructurales en una de las partes inferiores del rodado. La sospecha motivó el uso de un can narcodetector, que indicó la posible presencia de droga.

Los agentes extrajeron inicialmente del vehículo tres paquetes rectangulares con material compatible con cocaína, lo que propició el llamado inmediato al personal especializado de la División Drogas Peligrosas Federación.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la inspección intensiva permitió descubrir seis bultos adicionales ocultos en compartimientos internos del automóvil. La suma total decomisada fue 14 kilos de cocaína, según confirmaron las pruebas de campo y pericias de la fiscalía.

Junto con la droga, la Policía incautó el automóvil y diversos elementos asociados al caso. La mujer, cuya identidad no trascendió oficialmente, quedó aprehendida y a disposición de la Justicia Federal.

Según se supo, la mujer viajaba desde Posadas hacia Buenos Aires, aunque en su primera declaración sostuvo que su destino era Chajarí.

Al proceder con su identificación y realizar con las tareas de rutina, las autoridades confirmaron que la mujer es una oficial de la Policía Federal en actividad. Tras su detención, la oficial fue sometida a indagatoria por la jueza federal Analía G. Ramponi, titular del Juzgado Federal de Concordia.

La cocaína secuestrada a la
La cocaína secuestrada a la oficial de la Policía Federal detenida en Entre Ríos (El Doce.tv)

Participaron también el fiscal Francisco Bernhardt y la defensora oficial asignada al caso. En los próximos días se definirá su situación procesal, tras el análisis del expediente y los resultados de las diligencias complementarias.

Este operativo derivó luego en la realización de una serie de allanamientos en otras jurisdicciones. Los trabajos se concretaron en dos domicilios de la ciudad de Posadas (Misiones) y en un inmueble de La Matanza (Buenos Aires), lugares señalados como presuntos puntos de acopio, contacto o distribución relacionados con la red investigada.

Estas medidas estuvieron supervisadas por el Juzgado Federal de Concordia, con la intervención del fiscal Iñaki Bosch y la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas, divisiones de la policía provincial y la Gendarmería Nacional. Además, se analizaron los teléfonos, documentación y otros objetos secuestrados durante el operativo y las posteriores incursiones.

Desde las fuerzas, precisaron que el cargamento de cocaína está valuado en más de 315 millones de pesos. Por su parte, la PFA no emitió ningún comunicado respecto a la oficial detenida.

