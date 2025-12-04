Deportarán a 125 ciudadanos argentinos que ingresaron de manera ilegal a Brasil

Detuvieron a 125 ciudadanos argentinos que intentaron ingresar de manera ilegal a Brasil para trabajar en cultivos (Foto: Rádio Fronteira)

La Policía Federal de Brasil interceptó a 125 ciudadanos argentinos que viajaban en dos autobuses de turismo y que, según las autoridades, habían ingresado al país sin cumplir los procedimientos migratorios legales. Tras su arresto y los procedimientos administrativos correspondientes, ordenaron su deportación.

Según informaron las autoridades brasileras, el hecho ocurrió en la noche del lunes 1 de diciembre, cuando los vehículos fueron detenidos en el Puesto de la Policía Caminera Federal, en el municipio de Guaraciaba.

La investigación posterior permitió determinar que el grupo había partido desde Dionísio Cerqueira y tenía como destino la región de Ituporanga, en el estado de Santa Catarina.

El objetivo de los viajeros era incorporarse a las labores de cosecha de cebolla y tabaco, dos cultivos de gran relevancia económica en esa zona del sur brasileño.

Tras la detención, los 125 inmigrantes fueron trasladados a la Delegación de la Policía Federal en Dionísio Cerqueira. Allí, se procedió a su identificación y se les aplicaron sanciones por evasión al control migratorio.

Los dos colectivos de larga distancia tenían como destino la región de Ituporanga, en el estado de Santa Catarina (Foto: Rádio Fronteira)

Entre las medidas administrativas adoptadas, las autoridades emitieron notificaciones de deportación del territorio, impusieron multas y establecieron términos de impedimento de ingreso a Brasil para los involucrados.

En cuanto a los conductores de los autobuses, la Policía Federal informó que fueron interrogados y posteriormente liberados.

No obstante, la institución anunció la apertura de una investigación destinada a esclarecer la posible existencia de otros delitos vinculados a la promoción de la migración ilegal.

Cinco argentinos fueron arrestados en Miami acusados de robar en un shopping

Esta misma semana, cinco turistas argentinos fueron arrestados en Miami tras ser acusados de robar en varios locales del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos del sur de Florida.

La detención se produjo en el marco de la “Operación Fiestas Seguras”, un operativo especial de la Sweetwater Police, destinado a reforzar la vigilancia en zonas comerciales durante la temporada alta. El vocero policial Álvaro Zabaleta explicó que los arrestados “son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”, y subrayó la política de “tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”.

El informe de la televisión local de Miami sobre los detenidos en el Dolphin Mall

Las cámaras de seguridad del centro comercial registraron cómo los sospechosos actuaban de manera coordinada: primero sustrajeron valijas de gran tamaño de la tienda Burlington y luego las llenaron con prendas y artículos de comercios como Columbia y The North Face. El grupo se dispersaba para evitar sospechas, mientras algunos distraían a los empleados y otros ocultaban los productos en el equipaje robado. Imágenes adicionales muestran la comunicación constante entre los integrantes y su salida rápida de los locales sin pasar por caja.

Dos de los acusados fueron interceptados en la tienda Tommy Hilfiger y detenidos en una parada de ómnibus cercana, con mercancía valuada en aproximadamente USD950. Los otros tres fueron aprehendidos dentro del Dolphin Mall, portando artículos por más de USD1.100.

Los detenidos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”.

Según la Policía, los acusados tenían pasajes de regreso a Argentina programados para el miércoles, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada durante su estadía como turistas.

Los cinco argentinos detenidos en el shopping de Miami: Juan Manuel Zuloaga-Arenas, Juan Pablo Rua, Diego Xiccato, Sebastián Luis Moya y Mauricio Ariel Aparo-Orlando

Las autoridades continúan revisando los registros de video para determinar si los implicados participaron en otros robos dentro del centro comercial o en establecimientos cercanos antes de ser detenidos.

De acuerdo con Telemundo 51, a cada uno de los acusados se les fijó una fianza de entre USD 4.000 y USD 4.500. Se prevé que, tras abonar el monto, recuperarán la libertad mientras enfrentan el proceso judicial por el robo.