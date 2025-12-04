Crimen y Justicia

Cayó una viuda negra acusada de drogar a un taxista en Rosario mientras espera la confirmación de una condena a prisión

La mujer fue apresada en la localidad de San Nicolás de los Arroyos. Habría intervenido en otros hechos similares

Guardar
La viuda negra cuenta con
La viuda negra cuenta con un amplio historial

Una serie de operativos policiales concretó esta semana la detención de M. S., una mujer de 42 años radicada en San Nicolás, señalada como presunta autora de una metodología de robo conocida como "viuda negra". Pese a que posee un amplio historial penal, en esta oportunidad, fue apresada por drogar a un taxista en Rosario.

Personal policial procedió a la captura de la mujer en una vivienda de la calle Argerich al 200, en el barrio Belgrano de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Paralelamente, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo en Empalme Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, que derivó en la aprehensión de la pareja actual de la mujer, M. S., de 49 años, involucrado como presunto cómplice y trasladado por exhorto judicial.

En la vivienda de la ahora detenida, según informó el portal Rosaro3, los efectivos secuestraron pastillas, recetas médicas, un celular Samsung Galaxy A65 rosa y prendas de interés para la causa.

Las detenciones de esta semana se produjeron tras dos episodios recientes que reavivaron la pesquisa. El primero involucró a un taxista de la ciudad de Rosario, quien fue hallado el 11 de noviembre en estado de confusión tras colisionar su vehículo en San Nicolás.

La Policía detuvo a Santo
La Policía detuvo a Santo en la localidad de San Nicolás de los Arroyos (Noticias XFN)

El otro episodio fue denunciado a finales de octubre. En este caso, la víctima fue una comerciante de la avenida Savio de San Nicolás. Haciéndose pasar por clienta, entabló una relación amistosa y acordó una salida, fingiendo ser su amiga.

En ese contexto, habría suministrado un fármaco en la bebida del hombre, para luego, junto a su pareja, trasladarla en auto hasta su domicilio. El robo se vio limitado ante la presencia inesperada de los hijos de la víctima, pero algunos anillos lograron ser sustraídos.

Para las autoridades, se trata de una “viuda negra”, conocida en el ámbito judicial. De hecho, tiene condena a dos años de prisión en suspenso.

Ahora, los investigadores evalúan la posible vinculación de la mujer con un robo perpetrado el 13 de noviembre en Pueblo Esther, donde un empresario gastronómico de Rosario denunció haber sido dopado tras pactar una cita vía aplicaciones de encuentro y luego despojado de joyas, un automóvil —recuperado posteriormente— y otros objetos de valor.

Las detenciones y los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 2 de San Nicolás. La instrucción del caso incluye pericias toxicológicas sobre las sustancias incautadas y el seguimiento de dispositivos electrónicos requisados en los allanamientos.

La maniobra que utiliza para captar a sus víctimas es similar: en su mayoría, las contacta por redes sociales y luego proponía encuentros presenciales en sitios públicos y parques. Durante la cita, empleaba una sustancia sedante que disimulaba en mates o bebidas alcohólicas que ofrecía, aprovechando la confianza de las víctimas.

Capturaron a “Cachorra”, una viuda negra prófuga por el crimen de un hombre

Los investigadores la descubrieron en Lanús, donde se había camuflado como una chica más del barrio, incluso con pareja nueva. Y así cayó, con el nuevo novio mirando y sin entender nada cuando un grupo de policías de la DDI de Quilmes la tiró al suelo y la arrestó. Era Micaela Vargas, apodada “Cachorra”, la viuda negra buscada por crimen de un hombre que se había enamorado de ella.

Desde este miércoles, cuando la atraparon en el cruce de la avenida 9 de Julio, entre Pergamino y Luján, en la zona este de Lanús; “Cachorra”, de 29 años, quedó detenida para responder ante el juez Martín Yadarola del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 por el homicidio agravado de José David Silva (61), que era empleado de un consorcio.

Hace dos meses, en Chaco, había caído el cómplice de Cachorra y así ya los dos sospechosos están presos por el homicidio ocurrido el 5 de junio de 2024, en un departamento de la avenida San Juan al 1300 del barrio porteño de San Cristóbal.

El crimen fue descubierto al día siguiente por personal de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad que halló el cuerpo de Silva en el baño: estaba tendido sobre un charco de sangre y con lesiones provocadas por siete heridas cortopunzantes en el cuello y el rostro.

Temas Relacionados

viuda negradetenidadrogartaxistaSan Nicolás

Últimas Noticias

Deportarán a 125 ciudadanos argentinos que ingresaron de manera ilegal a Brasil

Los dos colectivos de larga distancia tenían como destino la región de Ituporanga, en el estado de Santa Catarina

Deportarán a 125 ciudadanos argentinos

Un hombre atacó con un cuchillo a su pareja y su hijo de 4 años en Chaco

Todo comenzó por una discusión entre los adultos. Tras la fuga del sospechoso, la Policía avanza con la investigación y el operativo de captura

Un hombre atacó con un

Una mujer cumplía arresto domiciliario y usaba su casa en Haedo como un punto de venta de drogas

En la vivienda de la mujer, conocida en el barrio como “La Manu”, encontraron una importante cantidad de dosis de cocaína ya fraccionadas y listas para la venta, además de un arma semiautomática

Una mujer cumplía arresto domiciliario

Giro en el caso del crimen del jubilado de 78 años en Rosario: detuvieron nuevamente a su pareja

La víctima apareció muerta a fines de octubre y, tras una primera liberación, la mujer fue arrestada de nuevo en las últimas horas. La investigación llevó también a la captura de otra acusada en la localidad bonaerense de Colón

Giro en el caso del

Una familia quiso eludir un control policial y quedó presa por narcomenudeo: tusi, cocaína y marihuana

Ocurrió en Villa Urquiza. Los detenidos son una pareja y su hija de 20 años. Un chico menor de edad que iba con los sospechosos fue entregado a sus familiares

Una familia quiso eludir un
DEPORTES
Cambios en River Plate: cómo

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

La emoción de Martín Palermo tras ganar el cuarto partido al hilo con Fortaleza y salir de la zona del descenso en el Brasileirao

7 frases de Lionel Messi: del enorme elogio a Guardiola a la respuesta sobre el Mundial que ilusionó a los fanáticos de Argentina

El dato que ilusiona a Max Verstappen de cara la definición del título de Fórmula 1

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Miguel Ángel Oliver, presidente de

Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE: “En estos tiempos, hay que tener la voluntad de relatar la realidad con honestidad”

Pinta Miami se consolida como referencia del arte latinoamericano en la Semana del Arte

La frágil red submarina que nos comunica: por qué internet no es tan segura como creemos

Las claves detrás del retraso en el conteo electoral de Honduras

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU