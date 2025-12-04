Cayó una viuda negra acusada de drogar a un taxista en Rosario mientras espera la confirmación de una condena a prisión

La viuda negra cuenta con un amplio historial

Una serie de operativos policiales concretó esta semana la detención de M. S., una mujer de 42 años radicada en San Nicolás, señalada como presunta autora de una metodología de robo conocida como "viuda negra". Pese a que posee un amplio historial penal, en esta oportunidad, fue apresada por drogar a un taxista en Rosario.

Personal policial procedió a la captura de la mujer en una vivienda de la calle Argerich al 200, en el barrio Belgrano de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Paralelamente, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo en Empalme Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, que derivó en la aprehensión de la pareja actual de la mujer, M. S., de 49 años, involucrado como presunto cómplice y trasladado por exhorto judicial.

En la vivienda de la ahora detenida, según informó el portal Rosaro3, los efectivos secuestraron pastillas, recetas médicas, un celular Samsung Galaxy A65 rosa y prendas de interés para la causa.

Las detenciones de esta semana se produjeron tras dos episodios recientes que reavivaron la pesquisa. El primero involucró a un taxista de la ciudad de Rosario, quien fue hallado el 11 de noviembre en estado de confusión tras colisionar su vehículo en San Nicolás.

La Policía detuvo a Santo en la localidad de San Nicolás de los Arroyos (Noticias XFN)

El otro episodio fue denunciado a finales de octubre. En este caso, la víctima fue una comerciante de la avenida Savio de San Nicolás. Haciéndose pasar por clienta, entabló una relación amistosa y acordó una salida, fingiendo ser su amiga.

En ese contexto, habría suministrado un fármaco en la bebida del hombre, para luego, junto a su pareja, trasladarla en auto hasta su domicilio. El robo se vio limitado ante la presencia inesperada de los hijos de la víctima, pero algunos anillos lograron ser sustraídos.

Para las autoridades, se trata de una “viuda negra”, conocida en el ámbito judicial. De hecho, tiene condena a dos años de prisión en suspenso.

Ahora, los investigadores evalúan la posible vinculación de la mujer con un robo perpetrado el 13 de noviembre en Pueblo Esther, donde un empresario gastronómico de Rosario denunció haber sido dopado tras pactar una cita vía aplicaciones de encuentro y luego despojado de joyas, un automóvil —recuperado posteriormente— y otros objetos de valor.

Las detenciones y los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 2 de San Nicolás. La instrucción del caso incluye pericias toxicológicas sobre las sustancias incautadas y el seguimiento de dispositivos electrónicos requisados en los allanamientos.

La maniobra que utiliza para captar a sus víctimas es similar: en su mayoría, las contacta por redes sociales y luego proponía encuentros presenciales en sitios públicos y parques. Durante la cita, empleaba una sustancia sedante que disimulaba en mates o bebidas alcohólicas que ofrecía, aprovechando la confianza de las víctimas.

Capturaron a “Cachorra”, una viuda negra prófuga por el crimen de un hombre

Los investigadores la descubrieron en Lanús, donde se había camuflado como una chica más del barrio, incluso con pareja nueva. Y así cayó, con el nuevo novio mirando y sin entender nada cuando un grupo de policías de la DDI de Quilmes la tiró al suelo y la arrestó. Era Micaela Vargas, apodada “Cachorra”, la viuda negra buscada por crimen de un hombre que se había enamorado de ella.

Desde este miércoles, cuando la atraparon en el cruce de la avenida 9 de Julio, entre Pergamino y Luján, en la zona este de Lanús; “Cachorra”, de 29 años, quedó detenida para responder ante el juez Martín Yadarola del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 por el homicidio agravado de José David Silva (61), que era empleado de un consorcio.

Hace dos meses, en Chaco, había caído el cómplice de Cachorra y así ya los dos sospechosos están presos por el homicidio ocurrido el 5 de junio de 2024, en un departamento de la avenida San Juan al 1300 del barrio porteño de San Cristóbal.

El crimen fue descubierto al día siguiente por personal de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad que halló el cuerpo de Silva en el baño: estaba tendido sobre un charco de sangre y con lesiones provocadas por siete heridas cortopunzantes en el cuello y el rostro.