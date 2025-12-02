Crimen y Justicia

Mendoza: en una pelea salvaje, le amputaron cuatro dedos a un hombre

El hecho ocurrió en la localidad de Luján de Cuyo. La víctima, que estaba en estado de ebriedad, quedó internada con pronóstico reservado

El hombre fue internado en el Hospital Central de Mendoza luego del ataque (Gobierno de Mendoza)

Un hombre de 54 años fue víctima de un salvaje ataque en la provincia de Mendoza, donde se peleó con un grupo de al menos cuatro personas y le amputaron cuatro dedos. Los agresores escaparon del lugar y por ahora no hay detenidos.

Según indicaron medios locales, todo ocurrió en la mañana del domingo en la esquina de las calles Brandsen y Costa Flores de Perdriel, en la zona de Luján de Cuyo.

Allí, de acuerdo con lo que indicaron fuentes policiales a Infobae, la víctima -en estado de ebriedad- se enfrentó al grupo de hombres por motivos que todavía no fueron esclarecidos y comenzó a pelear con ellos.

En medio de la riña, “puso sus armas como escudo” y le cortaron los cuatro dedos. En un primer momento, trascendió en medios mendocinos que se había tratado de un intento de robo, en el que el hombre se resistió.

Sin embargo, las fuentes consultadas aclararon que no fue un hecho de inseguridad, sino una pelea callejera.

De acuerdo con lo que informó Los Andes, la víctima logró huir tras la agresión, pero se desplomó a pocos metros del lugar. Vecinos alertaron a la Policía, que al llegar encontró al hombre inconsciente. Poco después acudió un médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quien constató la amputación de las falanges y las lesiones en el rostro.

El hombre fue trasladado a la guardia del Hospital Central, donde permanece internado con pronóstico reservado. Fuentes sanitarias confirmaron, según declaraciones recogidas por UNO, que “las lesiones fueron provocadas con un arma cortopunzante”.

Hasta el momento, no se registran detenidos por el ataque. En el caso interviene una fiscalía de Luján de Luján de Cuyo.

Antecedente

En 2022, un repartidor de la ciudad de San Miguel Tucumán, fue violentamente asaltado: mientras entregaba un pedido, a unas 30 cuadras del local donde trabajaba, fue abordado por un delincuente que, sin mediar palabra, lo atacó con un machete y le cortó cuatro dedos de su mano izquierda.

Todo ocurrió en la calle Idelfonso de las Muñecas al 2.200, en el barrio El Pino de la capital tucumana. Según contó en ese momento a Infobae Juan Pablo Delgado, amigo de la víctima y encargado de la otra sucursal del restaurante, el ladrón se le cruzó al repartidor mientras circulaba en la moto y lo atacó de repente.

El machetazo iba directamente al cuello o la cara. Martín levantó el brazo para defenderse y le cortó los dedos. No sabemos si lo quería matar o robarle la moto”, dijo. Después, el agresor huyó con rumbo desconocido, pero, luego, fue detenido. Se trataba de un joven de 22 años, con antecedente penales.

En la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal de la Unidad de Atentados contra las Personas, Carlos Pais, imputó al acusado del delito de homicidio simple en grado de tentativa.

