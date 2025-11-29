Investigan la muerte de una mujer trans que había sido detenida en Salta

Daniela Arias, la mujer trans muerta, tenía 34 años

La Unidad Fiscal de Femicidios del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta investiga la extraña muerte de Daniela Fernanda Arias, una mujer trans de 34 años que falleció en un hospital de la localidad de Rosario de Lerma poco después de haber sido demorada en una comisaría local. Según explicó la Policía, la joven se ahorcó durante la detención, pero su familia duda de esa versión.

Según comunicó el MPF, todo comenzó el miércoles pasado en horas de la noche cuando -de acuerdo con los primeros informes- Daniela fue abordada por personal policial mientras se encontraba en la Plaza Evita mientras consumía bebidas alcohólicas.

Durante el procedimiento, al negarse a aportar datos para su identificación, la mujer fue trasladada a la comisaría 2º para la realización del trámite. De acuerdo con lo que trascendió, en la plaza había otras tres personas, quienes se retiraron por sus propios medios. La única demorada fue Arias.

“Al momento de comunicarle su liberación, luego de la verificación de sus antecedentes, el personal policial detectó que la mujer trans habría atentado contra su vida, por lo que se procedió de inmediato a efectuar maniobras de reanimación (RCP) y a trasladarla posteriormente al hospital zonal”, comunicó el MPF. Al parecer -siempre de acuerdo con el relato policial- la mujer se quiso ahorcar con sus propias prendas de vestir.

El diario El Tribuno indicó que se le practicaron maniobras de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, mientras se aguardaba una ambulancia. El traslado al hospital local se realizó a las 21.48. A las 22.15, personal médico informó su fallecimiento.

“Se ha identificado a todo el personal que estuvo de turno, se ha dejado constancia. El CIF en los primeros minutos ya en la madrugada de hoy, ha realizado el secuestro, de los libros de guardia (…), todo esto para asegurar y para verificar todas las versiones, que todo coincida y sea todo regular como corresponde, así que estamos a disposición de la justicia, que es la que está investigando”, sostuvo el vocero de la Policía al diario Salta a Diario.

Gladis, hermana de Fernanda, expresó sus dudas sobre la versión policial. “Tiene una cicatriz y también como chichones”, declaró al diario Salta 12. También remarcó que cuando la policía fue a informarle a la familia lo sucedido, le dijeron que se había ahorcado “con una camisa. Pero ella en ningún momento tenía una camisa, porque ella nunca se puso camisa”, cuestionó.

“Es sospechoso. Me comentaron que la celda es muy alta y no hay forma de cómo pueda suicidarse ahorcándose de ahí. Y otra cosa, ella siempre usaba top, una remerita muy cortita, sin mangas. No sé cómo pudo quitarse la vida con un top. Las chicas que la vieron me dijeron que estaba con un top, que en ningún momento llevaba camisa”, expresó.

Según dijo la hermana, hace tres meses había realizado el cambio de su identidad de género en el DNI. “Ella estaba bien, había hecho un trámite en Anses. Había llegado contenta a la casa, después volvió a salir y me dijo ya vuelvo, y bueno, después ya no volvió más”, relató Gladis.

Por lo pronto, la Fiscalía intervino de “forma inmediata para iniciar las actuaciones correspondientes, con el fin de determinar las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades”, dijo el MPF. Todavía resta conocer el resultado de la autopsia.