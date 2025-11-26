Tres mujeres atacaron a golpes a una joven a la salida de un boliche en Salta

La calle Yrigoyen 20 en la localidad salteña de Embarcación donde una mujer fue dejada tirada en el piso luego de recibir el ataque de otras tres (Google Maps)

La madrugada de este domingo quedó marcada por un episodio que estremeció a la comunidad de Embarcación, una localidad del norte de Salta. Una joven fue víctima de una agresión violenta perpetrada por al menos tres mujeres a la salida de un boliche, en la esquina de las calles Yrigoyen y 20 de Febrero.

De acuerdo con la reconstrucción, la víctima fue abordada a pocos metros del local bailable. Los golpes iban dirigidos, principalmente, a la cabeza. En cuestión de segundos, la joven cayó al suelo sin poder defenderse.

En consecuencia, las agresoras huyeron rápidamente del lugar, aprovechando el tumulto, mientras la joven yacía en la vereda. Esta escena generó alarma entre los presentes.

Minutos después del ataque, personal policial llegó al lugar tras recibir un aviso de emergencia. Pese a que no lograron dar con las atacantes, los oficiales aseguraron el perímetro mientras esperaba el arribo del servicio de salud local. La joven agredida recibió las primeras atenciones médicas en el lugar, antes de ser trasladada a un centro de mayor complejidad.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, existen cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ubicadas en los alrededores donde ocurrió el ataque. Se espera que estas imágenes permitan identificar a las mujeres.

La Policía de Salta analiza las cámaras del lugar para dar con las agresoras

Mientras tanto, la Policía recolectó los testimonios de distintas personas, que pudieron contextualizar el clima previo al ataque y la conducta de las agresoras. Entre quienes presenciaron el episodio, se repite la impresión de que el nivel de violencia fue inesperado y alarmante.

Por el momento, la instrucción policial informó que no hay detenidos vinculados a la agresión. Tanto la Policía de Salta como la Justicia siguen tareas de identificación de las agresoras y recolección de material fílmico.

Familiares y allegados a la joven agredida reclamaron públicamente mayor seguridad y mayor control a la salida de los boliches.

Un joven fue golpeado en un pool en Entre Ríos

Horas antes, una golpiza similar ocurrió en Entre Ríos. Desde entonces, un joven de 32 años permanece internado en estado reservado debido a un traumatismo de cráneo, luego ser atacado a golpes por tres personas a la salida de un pool en una localidad Federal.

El hecho sucedió el sábado, cuando la víctima caminaba junto a otro individuo a unas pocas cuadras del local ubicado cerca del Club Ferrocarril. La agresión se desató en la vía pública y, de acuerdo con lo declarado por el acompañante, tres hombres interceptaron al joven y comenzaron a darle golpes principalmente a la cabeza.

La víctima fue trasladada de inmediato al hospital local, aunque por la gravedad de las lesiones tuvieron que derivarlo de urgencia al hospital Masvernat de Concordia, un centro de mayor complejidad. Allí, los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo sin fracturas, pero sí con múltiples lesiones en la cabeza de carácter severo. El paciente permanece en terapia bajo medicación y bajo una constante observación.

El subjefe departamental, Lucio Cepeda, relató que el aviso policial se registró a las 5 de la mañana. Desde ese momento, la Policía de Federal lleva adelante una investigación para identificar a los responsables del ataque, dado que hasta ahora no se realizaron detenciones. Sin embargo, las autoridades adelantaron al mismo medio que cuentan con “algunos datos recabados durante la investigación”.

Al mismo tiempo, la Policía trabaja en determinar el posible móvil del hecho.

El hermano del joven atacado presentó luego la denuncia correspondiente ante la Comisaría de Federal, para avanzar en la investigación que aún no tiene detenidos.