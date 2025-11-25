Crimen y Justicia

“Dormido o con el celular”: creen que el micro que iba a Mar del Plata volcó por una distracción del chofer detenido

El fiscal Germán Vera Tapia tiene casi descartada la intervención de otro vehículo en el trágico accidente que dejó dos muertos y más de 40 heridos. Cuáles son las posibles hipótesis

Accidente en Ruta 2
Accidente en Ruta 2 (Christian Heit)

A la altura del kilómetro 325 de la Ruta 2 no hay rastros de frenadas sobre el asfalto. Tampoco algún otro indicio que demuestre que el chofer del micro que volcó este martes rumbo a Mar del Plata intentó evitar el siniestro que dejó dos muertos y más de 40 heridos. Para el fiscal Germán Vera Tapia, que investiga el hecho, estos datos significan una cosa: que el conductor se fue a la banquina por una distracción.

El titular de la fiscalía de delitos culposos de la ciudad balnearia prácticamente descartó la hipótesis de la intervención de otro vehículo en el trágico accidente vial ocurrido a la altura de General Pirán.

Por el contrario, la principal teoría apunta a una maniobra imprudente por parte del conductor, que tiene unos 49 años, según supo Infobae. Por esto, ordenó detenerlo y acusarlo del delito de homicidio culposo y lesiones culposas.

Así quedó el vehículo
Así quedó el vehículo (Christian Heit)

El motivo de por qué no iba atento al camino todavía no está claro. Pero no hay nada descartado.

Una de las opciones que se investiga es que el hombre se haya quedado dormido al volante, por lo que no se dio cuenta de que se estaba desviando de la traza hacia uno de los costados.

La otra es que se haya distraído con el celular. En ambos casos, explicaría por qué no intentó frenar o hacer alguna maniobra del estilo para evitar que el micro se cayera de forma lateral hacia la derecha.

En el marco de la investigación, el fiscal Vera Tapia solicitó un análisis de alcoholemia -que le dio negativo- y otro toxicológico, que todavía no se conocen los resultados. Además, le secuestró el celular, aunque advirtió que es difícil determinar si lo estaba utilizando al momento del siniestro.

El conductor se encuentra actualmente internado en el hospital de General Pirán, a donde lo trasladaron por las lesiones que sufrió durante el hecho. Se encuentra con custodia policial que aguarda a que le den el alta para trasladarlo a la fiscalía de Mar del Plata.

El lugar donde ocurrió el siniestro
El lugar donde ocurrió el siniestro

Según supo Infobae, está fuera de peligro y se espera que en las próximas horas lo puedan indagar e imputar formalmente.

El siniestro ocurrió hacia el kilómetro 325 de la ruta. Alrededor de las 8 de la mañana, el vehículo volcó sobre el cantero central con 56 pasajeros a bordo. Fuentes de la investigación señalaron a este medio que en el lugar del siniestro hay una curva alta, semi pronunciada, pero que estaba señalizada, lo que confirma la teoría de la distracción.

Las dos víctimas fatales del episodio murieron en el lugar, mientras que el resto de los heridos fueron trasladados a distintos hospitales cercanos, de acuerdo su gravedad.

La unidad que protagonizó el accidente pertenece a la empresa Turismo New Bus. Circulaban a bordo vecinos de las localidades bonaerenses de Moreno, Morón y Ciudadela.

Los pasajeros viajaban a Mar del Plata para participar del 1° Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincia, organizado por el gobierno bonaerense. El evento iba a cerrar con un acto del gobernador Axel Kicillof, quien finalmente suspendió la jornada.

El encuentro iba a realizarse este martes y miércoles bajo la consigna “Nuevos enfoques desde el desarrollo y la planificación urbana: una mirada federal y regional”.

Durante la mañana y hasta el mediodía trabajaron en el lugar equipos de emergencias y personal de seguridad vial de AUBASA. También intervinieron bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal.

