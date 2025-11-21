Una pelea de tránsito terminó a tiros entre un policía y dos hombres en Zárate

Así fue la discusión en Zárate

El centro de la ciudad bonaerense de Zárate fue escenario esta semana de una violenta discusión de tránsito entre un policía y dos hombres a bordo de un auto, en la que los tres resultaron heridos: uno quedó en estado reservado. Parte de la secuencia fue registrada por un testigo con la cámara de su celular.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el salvaje enfrentamiento ocurrió el martes pasado, en una zona céntrica de la ciudad y se extendió a lo largo de varias cuadras. Todo comenzó con una supuesta mala maniobra que casi hace que choquen ambos vehículos y finalizó con los disparos.

De acuerdo con la investigación, la pelea arrancó cuando el agente -que se desempeña como subteniente en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Campana- se encontraba franco de servicio, a bordo de su auto Fiat Uno por la calle Rivadavia.

En la intersección con la avenida Anta, protagonizó una fuerte discusión con dos hombres, que se desplazaban en vehículo Peugeot de color negro, después de que estuvieron a punto de colisionar. Pero no terminó ahí.

De acuerdo con el relato recogido durante la investigación, el Peugeot después realizó maniobras peligrosas, que incluyeron frenadas realizadas para intimidar al oficial. Al llegar a la esquina con la calle Almirante Brown, uno de los ocupantes del Peugeot extrajo un arma de fuego y -siempre de acuerdo con el relato policial- disparó desde el interior del vehículo e hirió al subteniente en el hombro izquierdo.

Las escena de la pelea

Ante la agresión, el policía repelió el ataque con su arma reglamentaria e hirió en el muslo derecho al conductor del otro auto y al acompañante en un brazo y en la ingle derecha. Tras el tiroteo, el oficial descendió de su vehículo y logró reducir a ambos ocupantes del Peugeot, según indicaron las fuentes consultadas por este medio.

Todos los heridos fueron trasladados al hospital local. El reporte policial señaló que ni el oficial ni uno de los ocupantes del Peugeot presentaban riesgo de vida, mientras que el otro fue sometido a una intervención quirúrgica y se encuentra en estado reservado. Por el momento no se precisó si se trata del conductor del auto negro o de su acompañante.

Las actuaciones iniciales quedaron a cargo de la Comisaría Primera de Zárate, pero al tratarse de un hecho en el que un efectivo de La Bonaerense quedó involucrado, intervino la Prefectura Naval Argentina para el resguardar de la escena.

Ambos vehículos, las armas implicadas —incluido un revólver calibre .22 con numeración suprimida— y prendas del personal policial fueron secuestradas. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Zárate, bajo la dirección del fiscal Leonardo Blanco.

Por su parte, el área de Asuntos Internos fue notificada del hecho y continúa con la investigación del episodio y las circunstancias que rodearon el enfrentamiento.

El hecho ocurrió el martes pasado

Tiroteo en Villa Celina

Un operativo de la Policía Federal y Policía de la Ciudad sobre la colectora de General Paz, a la altura de Chilavert y Bustamante, mano al sur, en Villa Celina, culminó con una persecución y posterior enfrentamiento armado, que resultó en la detención de cuatro personas. El hecho ocurrió esta semana, alrededor de las 09:42.

De acuerdo con fuentes policiales, agentes detectaron un vehículo con pedido de secuestro activo y, al intentar detenerlo, los ocupantes iniciaron la fuga. El intento de evasión derivó en una persecución que finalizó en la zona bonaerense mencionada, donde se produjo un intercambio de disparos entre los sospechosos y el personal policial.

Según el parte oficial, los cuatro ocupantes del vehículo, identificados inicialmente como NN por la policía, fueron finalmente aprehendidos. Dos de ellos sufrieron heridas por arma de fuego, y uno falleció poco después del hecho debido a la gravedad de las lesiones. El personal policial que intervino en el operativo no sufrió lesiones.

Las fuentes destacaron que el procedimiento evitó daños a los agentes y permitió la detención de todos los involucrados, aunque aún no se difundieron identidades ni antecedentes de los aprehendidos. La circulación por la zona se encuentra restringida como parte de las pericias en curso.