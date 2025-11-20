Crimen y Justicia

Un teniente de la Bonaerense fue detenido en un barrio privado de Pilar por el crimen de un instructor de tiro

El policía está acusado junto a otro hombre por el asesinato de Lucio Pinelli, quien vivía en Ramos Mejía y cuyo cuerpo fue hallado semienterrado en Luján. En los allanamientos se encontró un impresionante arsenal

La última imagen con vida del instructor y el ingreso al edificio de dos sospechosos la noche siguiente

El cuerpo de un hombre cerca de la Ruta 7, en la ciudad de Luján, fue hallado la mañana del domingo 9 de noviembre. Se trataba de Lucio Pinelli, un instructor de tiro de 31 años que residía en un edificio de la calle Güemes, en la localidad de Ramos Mejía. En las últimas horas, los investigadores del caso detuvieron a dos sospechosos por el crimen, uno es un policía.

Se trata de Gustavo Hernán Guglielmetti, teniente de la Policía Bonaerense, quien fue arrestado en un barrio privado de Pilar e, inmediatamente, desafectado de la fuerza.

De acuerdo a fuentes del caso, la primera alerta llegó al 911 cuando se descubrió el cuerpo de Pinelli parcialmente enterrado entre los pastizales al costado de un camino vecinal ubicado a metros de la Colectora Sur de la Ruta 7 y cerca del cruce con la Ruta 5.

Un médico de la Bonaerense revisó el cadáver y constató que la víctima tenía una herida de arma de fuego en el cráneo. Comenzó así una investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°9 Descentralizada Luján del Departamento Judicial de Mercedes, conducida por la fiscal Mariana Suárez, y la DDI de Luján.

El auto involucrado en el descarte del cuerpo

Los investigadores relevaron las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Pinelli. Las imágenes lo mostraron por última vez la noche del 5 de noviembre a las 23, cuando salió del lugar. Ese fue el último registro suyo con vida.

Las grabaciones también revelaron que la medianoche siguiente, a las 00:22 del 7 de noviembre, dos hombres ingresaron al edificio, ambos con guantes. Uno ocultaba parte del rostro con un cuello polar y llevaba una mochila, mientras el otro usaba la capucha de la campera y sostenía una bolsa debajo de uno de sus brazos.

Al ingresar al ascensor, este último se quitó la capucha, dio vuelta la cabeza y cuando vio la cámara volvió a cubrirse. Nueve minutos después, las cámaras captaron la salida de los sospechosos: ambos con las capuchas puestas, la cabeza baja y transportando maletines y bolsos como los que suelen usarse para guardar armas de fuego.

El teniente fue detenido en su casa de Pilar

Mediante el análisis del material fílmico, el relevamiento de antenas telefónicas y datos de geolocalización, los investigadores identificaron dos vehículos implicados en el hecho: un Volkswagen Polo blanco registrado a nombre de Luis Francisco Barbieri y que fue utilizado para descartar el cuerpo, y una Nissan Frontier oscura propiedad del teniente Guglielmetti. Así, fueron a buscarlos.

A Barbieri, de 40 años, lo encontraron y detuvieron en su casa de Luján. Según registros oficiales, había trabajado en la Municipalidad local, en una cadena de supermercados, en una tienda de artículos para el hogar, en varias firmas de seguridad privada y en una agencia de detectives, además de otros empleos en distintos rubros.

Por su parte, a Guglielmetti, de 47 años, lo arrestaron en su vivienda en un country de la localidad pilarense Villa Rosa.

Luis Barbieri tras su arresto

Durante los allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N°2 de Mercedes, se secuestró un arsenal de 63 armas de fuego: 27 largas, 26 pistolas, 8 revólveres y 2 mosquetones. Una de las pistolas resultó ser el arma reglamentaria del propio Guglielmetti.

También se incautaron más de cinco mil cartuchos de diferentes calibres, cargadores, cajones metálicos tipo militar para municiones, un casco táctico, prendas vinculadas al hecho, celulares, dos chapas patente con pedido de secuestro activo desde un robo en 2020 y la Nissan Frontier.

Imágenes de los allanamientos y los elementos secuestrados

La mayor parte del armamento secuestrado no tenía documentación que lo respaldara.

Este jueves, los dos acusados del crimen del instructor de tiro permanecían bajo arresto a la espera de ser indagados por la fiscal del caso.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la desafectación de servicio de Guglielmetti, quien se desempeñaba como teniente primero Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Pilar.

El arsenal hallado en la casa del policía acusado

