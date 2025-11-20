Crimen y Justicia

“No queremos otro Lucio Dupuy”: el rezo de un padre y de un pueblo luego de que una mujer quisiera matar a su hija

Fue declarada inimputable por los peritos psiquiatras, pero se espera la decisión de la Cámara, ya que fue apelada. Mientras tanto, la mujer fue trasladada a Pergamino y es monitoreada por el Juzgado de Familia de Mercedes. El papá pide la tenencia de la niña

﻿El pedido desesperado de Agustín Diez

El crimen de Lucio Dupuy fue lo primero que apareció en la cabeza de un papá desesperado de la localidad bonaerense de 9 de Julio que salió a pedir ayuda: su ex pareja intentó degollar a su hija de 6 años y, tras ser declarada inimputable en base a pericias psiquiátricas, el hombre teme por la vida de la nena, busca la tenencia y alejarla de su madre.

La dramática situación se conoció en las últimas horas, luego de que se viralizara el video de Agustín Diez con un desesperado pedido de ayuda en redes sociales. “Que no pase lo de Lucio (Dupuy)”.

Y siguió: “Si hubiese sido yo, me hubiesen matado“. Acompañado por su nueva pareja, agregó: “Quiero que la gente de acá me ayude exclusivamente a que no pise 9 de julio, ya que le dan la libertad absoluta como si nada. Van a ser dos meses del hecho y ya la están queriendo largar”.

En ese contexto, la gente de 9 de Julio se movilizó para rechazar la presencia de la mujer en el hospital de esa ciudad y entonces fue trasladada a un centro de salud de Pergamino.

Así fue la movilización en 9 de Julio

Mientras tanto, el expediente está en el Juzgado de Familia N°1 de Mercedes, luego de que se desistiera de la causa penal por el ataque a la nena debido a los problemas de salud mental de la mujer, que no comprende la criminalidad de sus actos.

Aunque, la Fiscalía apeló la decisión del Juzgado Garantías de darle el sobreseimiento en base a la inmutabilidad declarada por los peritos y el expediente fue a la Cámara, según pudo reconstruir Infobae.

El caso

Todo se remonta al pasado 23 de septiembre, cuando la madre de la menor intentó degollarla. Fue aprehendida, pero cuando la sentaron ante el fiscal del caso no pudieron tomarle la indagatoria: “No podía hablar”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

Y añadieron: “La pasaron a Psiquiatría, desde donde se determinó que es inimputable, no podía comprender la criminalidad del acto. Estaba en un brote. Y quedó internada hasta que tuvo un criterio de externación, y el tema pasó a la Justicia de Familia, porque no hay un delito, hay otro problema, un problema psiquiátrico y la necesidad de proteger a la nena“.

Tras la movilización, la mujer
Tras la movilización, la mujer fue derivada a Pergamino

Fue entonces que quedó alojada en el Hospital de 9 de Julio, en la misma ciudad donde vive su hija. “Desde el Juzgado de Familia de Mercedes se está trabajando con un equipo interdisciplinario, con el equipo municipal. El proceso sigue, pero con los criterios que corresponden al caso, que no son criterios criminales”, ampliaron.

Esto no quiere que no hizo nada, quiere decir que necesita otro abordaje.

Sin embargo, ante la fuerte movilización que se produjo este miércoles al conocerse que la mujer había regresado a la ciudad, las autoridades decidieron trasladarla a Pergamino, donde quedó internada en una institución psiquiátrica especializada.

Durante la protesta, Diez aportó más detalles sobre su situación legal. Contó que desde hace seis años reclama la tenencia de su hija, pero aún no la obtuvo, ya que la niña permanece al cuidado de su abuela.

El triste posteo de Nicolás
El triste posteo de Nicolás

En diálogo con Cadena Nueve, lamentó: “Tuve muchas amenazas de ella diciendo que iba a matar a la nena. Hace seis años que vengo pidiendo la tenencia en el servicio local”.

Tras la viralización del caso, la mujer compartió un posteo en redes sociales hablando de fake news: “Lamento mucho la desinformación que hay y las falsas noticias. Nadie sabe lo que realmente pasó, así que por favor eviten juzgar sin saber. No me siento ganadora de absolutamente nada. Nadie sabe cómo me siento y nadie sabe lo que son los problemas de salud mental... Soy una persona tranquila que comete errores como todos. No tienen ningún derecho a hacerme este daño. Como comunidad les pido que razonen. Yo amo a mi hija y jamás le haría daño. No se lo hagan ustedes juzgando sin saber”.

El mensaje de la mujer
El mensaje de la mujer internada

