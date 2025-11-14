Madre e hija le reclamaron a una vecina la devolución del animal. Una familiar de la mujer increpada intervino con un cuchillo y desencadenó una pelea que finalizó con dos heridas de gravedad (Video: Mi9)

Un conflicto vecinal en el barrio Bajada Grande de Paraná derivó en un violento episodio que dejó a dos mujeres hospitalizadas y a una joven detenida. El incidente, que tuvo lugar el jueves a las 11 de la mañana en la intersección de Croacia Sur y Cortada 1282, se originó tras una insólita discusión.

De acuerdo con el relato de Hugo Paniagua, jefe de la Comisaría 11, a Canal 9 Litoral, el conflicto se remonta a dos semanas atrás, cuando una de las mujeres afectadas denunció el robo de una gallina y, posteriormente, descubrió que sus vecinas eran las responsables.

Una insólita discusión por el robo de una gallina en Entre Ríos terminó con dos mujeres apuñaladas

Aunque la situación parecía haberse resuelto tras la devolución del animal, la tensión persistió y resurgió el jueves por la mañana. Paniagua explicó al medio que, ese día, la mujer regresaba del kiosco cuando fue agredida verbal y físicamente por sus vecinas, madre e hija. En ese momento, la hija de la agredida intervino para defender a su madre, lo que desencadenó una pelea a golpes de puño.

Durante la gresca, la hija de la mujer inicialmente agredida tomó un cuchillo y atacó a sus vecinas, causándoles heridas graves en el cuello y el abdomen, según detallaron fuentes policiales al medio local Ahora. Las víctimas, de 38 y 23 años, fueron trasladadas de urgencia al Hospital San Martín.

Una insólita discusión por el robo de una gallina en Entre Ríos terminó con dos mujeres apuñaladas

El parte médico precisa que la joven de 23 años sufrió dos heridas punzantes: una en la región cervical izquierda, que le provocó un hematoma sin complicaciones, y otra en el hemitórax izquierdo, donde se le diagnosticó un neumotórax. Por esta última lesión, se le colocó un tubo de avenamiento pleural. Actualmente, se encuentra estable y será derivada a sala común.

Su madre, en tanto, presenta múltiples heridas cortantes, presuntamente provocadas con un cuchillo tipo Tramontina. Aunque no se detectaron lesiones internas graves, permanecerá internada bajo control del servicio de cirugía general.

Ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia al Hospital San Martín

Tras el ataque, la Fiscalía en turno fue notificada y dispuso la detención de la agresora, también de 23 años, quien fue trasladada a la alcaidía de Tribunales. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar las responsabilidades penales de las involucradas.

Mató a un joven porque le robó una gallina y fue condenado a 20 años de prisión

Brandon Tomás Ledesma fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio agravado con arma de fuego de Jeremías Nahuel Fredes, un joven de 19 años, tras un conflicto originado por el robo de una gallina en el barrio El Progreso.

Jeremías Nahuel Fredes es el joven de 19 años asesinado el 8 de enero de 2023 por el condenado Brandon Tomás Ledesma en Mar del Plata (La Capital)

El fallo, dictado de manera unánime por los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Paula Soulé, descartó el agravante de alevosía solicitado por la fiscal Romina Díaz y estableció una pena menor a la prisión perpetua que había reclamado la acusación. El Tribunal consideró que no se reunieron los requisitos para calificar el hecho como asesinato con alevosía.

La noche del 8 de enero de 2023, cerca de las 19:30, la discusión por la gallina sustraída en una vivienda de la calle Azopardo al 6100 escaló rápidamente. Testigos relataron que varios jóvenes intervinieron de ambos lados, entre ellos Fredes apoyando al denunciante y Ledesma por el grupo acusado del robo. Los agresores ingresaron nuevamente al domicilio de Ledesma para buscar armas blancas y contundentes.

El episodio culminó cuando Ledesma salió armado, apuntó primero a las piernas de Fredes y luego le disparó por la espalda mientras intentaba huir. El impacto en el cuello resultó letal. Un vecino encontró a Fredes tendido en el asfalto y, junto a otro hombre, lo trasladó de urgencia en un Volkswagen Gol al Hospital Interzonal, donde permaneció internado durante ocho días antes de fallecer.

Tras el crimen, Ledesma permaneció prófugo cerca de seis meses. Fue detenido el 28 de junio de 2023 por la Policía cuando circulaba en una moto Honda Tornado robada. Intentó identificarse con el nombre de su hermano menor, pero el cruce de datos en el Centro de Admisión de Batán (CAD) reveló su verdadera identidad y la orden de captura pendiente.

En su declaración posterior, Ledesma intentó justificar su accionar alegando que Fredes había ingresado armado a su domicilio y que el disparo fue accidental durante un forcejeo. La fiscal Díaz calificó esta versión de “inverosímil”, ya que no coincidía con los testimonios recabados. La defensa, encabezada por Mauricio Varela, anunció que apelará la sentencia por considerarla excesiva.